Spis treści: Powrót do korzeni kuchni polskiej Buza przeżywa swój renesans Wsparcie dla jelit i odporności Napój lata 2026? Buza - przepis na bazie kaszy jaglanej

Powrót do korzeni kuchni polskiej

Na fali zmęczenia nowoczesnością, technologiami, egzotycznymi superfoodami coraz częściej młodzi ludzie, influencerzy kulinarni i pasjonaci dobrej, szczerej, tradycyjnej kuchni powracają do korzeni. Najpierw odkryto na nowo słowiański napój surica przygotowywany z ziół i kwiatów polnych, który nie tylko pysznie smakuje, ale także ma pomagać w wielu dolegliwościach, m.in. jelitowych. Teraz przyszedł czas na przedwojenny przysmak szczególnie popularny w okolicach Białegostoku. Mowa o buzy.

Buza przeżywa swój renesans

Buza jest jednocześnie sycąca i orzeźwiająca 123RF/PICSEL

Napój od wieków jest popularny na Bałkanach, w Turcji, Albanii, Macedonii, Bułgarii oraz w krajach dawnego Imperium Osmańskiego. Do Polski buza trafiła prawdopodobnie za pośrednictwem kontaktów handlowych i migracji ludności z terenów Bałkanów oraz wschodniej Europy. Szczególną popularność zdobyła na Podlasiu, zwłaszcza w okolicach Białegostoku, gdzie przez lata była sprzedawana na targowiskach i jarmarkach. W regionie napój ten stał się charakterystycznym elementem lokalnej kultury kulinarnej. Mówi się, że w czasach przedwojennych po niedzielnej mszy tradycją niemal było wybrać się do kawiarni na szklankę orzeźwiającej buzy.

W czym tkwił sekret jej popularności? Przede wszystkim w bardzo oryginalnym smaku. Buzę przygotowuje się bowiem ze zbóż. Najczęściej z kaszy jaglanej, pszenicy lub kukurydzy. Podstawą jest ugotowanie ich i poddanie delikatnej fermentacji. Można wzbogacić ją o drożdże, rodzynki dla dodatkowej słodyczy. Gęsty, mętny i bardzo odżywczy a jednocześnie orzeźwiający napój właśnie przeżywa swój renesans i to nie tylko na Podlasiu.

Wsparcie dla jelit i odporności

Podstawą buzy jest ugotowana kasza jaglana 123RF/PICSEL

Oprócz smaku, buza ceniona jest także za wartości odżywcze. Co wartościowego zawiera buza?

Źródło węglowodanów - buza powstaje ze zbóż, dlatego dostarcza przede wszystkim węglowodanów, które stanowią szybkie źródło energii dla organizmu. Z tego względu dawniej była popularna wśród osób wykonujących ciężką pracę fizyczną.

Zawiera witaminy z grupy B - proces fermentacji sprzyja obecności witamin z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, metabolizm energetyczny oraz pomagają zmniejszać uczucie zmęczenia.

Naturalne probiotyki - tradycyjnie przygotowywana buza zawiera mikroorganizmy powstające podczas fermentacji. Mogą one wspierać równowagę mikroflory jelitowej i korzystnie wpływać na procesy trawienne.

Wsparcie dla układu pokarmowego - dzięki obecności bakterii fermentacyjnych oraz składników pochodzących ze zbóż buza może wspomagać trawienie i pracę jelit.

Źródło minerałów - w zależności od rodzaju użytego zboża napój może dostarczać niewielkich ilości magnezu, fosforu, potasu i żelaza, które są ważne dla pracy mięśni, układu nerwowego i produkcji energii.

Może wspierać odporność - produkty fermentowane są często kojarzone ze wsparciem odporności.

Działa sycąco - gęsta konsystencja oraz zawartość skrobi sprawiają, że buza może na dłużej dawać uczucie sytości niż zwykłe napoje.

Łagodniejsze nawodnienie organizmu - oprócz dostarczania płynów zawiera także składniki odżywcze pochodzące ze zbóż, dlatego jest bardziej wartościowa od słodzonych napojów gazowanych.

Napój lata 2026?

Kasza jaglana w takim wydaniu to dla wielu osób nowość Jerzy Romanowski East News

Na najpopularniejszych platformach takich jak Instagram czy TikTok zaczyna być o buzie coraz głośniej, okrzyknięta została nawet "napojem lata 2026". Młodzi influencerzy chętnie korzystają z lokalnego dziedzictwa kulinarnego i przygotowują napój, którego nie sposób kupić w żadnym sklepie. Pojawia się jedynie na regionalnych festynach, targach i festiwalach związanych z tradycyjną kuchnią Polski. Przepisy różnią się nieco od siebie, bo wszystko zależy od tego, jakiego zboża użyjemy jako podstawy buzy. Jeśli chcecie spróbować i ocenić, czy rzeczywiście buza warta jest rozgłosu, który otrzymuje w naszym kraju, wypróbujcie przepis na bazie łatwo dostępnej w każdym sklepie kaszy jaglanej.

Buza - przepis na bazie kaszy jaglanej

Składniki 70 g suchej kaszy jaglanej

około 1 szklanka wody do ugotowania kaszy

90 g cukru

sok z 1½–2 cytryn

1 g świeżych drożdży

garść rodzynek

1,1 l wody 1 godz. 0 min 1-2

Przygotowanie:

Kaszę jaglaną dokładnie przepłucz pod bieżącą wodą, a następnie przelej wrzątkiem. Przełóż do rondelka, zalej szklanką wody i gotuj pod przykryciem do całkowitej miękkości. Ugotowaną kaszę pozostaw na kilka minut do lekkiego ostudzenia, po czym zmiksuj na możliwie gładki krem. W większym garnku podgrzej 1,1 litra wody. Wsyp cukier i mieszaj do jego rozpuszczenia. Dodaj zmiksowaną kaszę i dokładnie połącz składniki. Gdy mieszanka będzie jeszcze ciepła, ale nie gorąca, dodaj świeżo wyciśnięty sok z cytryn. Całość przecedź przez drobne sito, aby uzyskać bardziej jednolity napój. Odstaw płyn do ostygnięcia do temperatury pokojowej. W niewielkiej ilości napoju rozprowadź drożdże i pozostaw na około 10 minut. Następnie wlej zaczyn do reszty płynu i wymieszaj. Przelej napój do czystych butelek, pozostawiając kilka centymetrów wolnej przestrzeni od góry. Do każdej butelki wrzuć po kilka rodzynek i szczelnie zamknij. Butelki pozostaw na 18-24 godziny w temperaturze pokojowej. Kiedy napój lekko się nagazuje, przełóż go do lodówki na co najmniej kilka godzin.

Uwaga! Napój cały czas pracuje, dlatego w przypadku szklanych butelek warto co jakiś czas delikatnie wypuścić nadmiar gazu, aby uniknąć zbyt wysokiego ciśnienia.

Spróbujecie buzy? Tak Nie wiem Nie przekonuje mnie Nie Zagłosuj

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Brookies. Ciasteczkowe brownie Polsat