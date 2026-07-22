Zapomniany skarb z babcinej spiżarni. Ten przepis na sok z porzeczek ma smak dzieciństwa
Czerwone porzeczki to prawdziwa skarbnica zdrowia. Niepozorne owoce są obecnie nieco zapomniane. A szkoda, bo z ich pomocą można przygotować wyśmienity sok. Z pewnością pamiętacie go z dzieciństwa - dawniej królował w babcinej spiżarni. Prezentujemy prosty przepis.
Spis treści:
- Tak działają na organizm. Dlaczego warto jeść czerwone porzeczki?
- W PRL-u był w każdej kuchni. Niezawodny podczas robienia zapasów
- Przepis ze starego zeszytu babci. Tak przygotujesz sok z czerwonych porzeczek
Owocowy krzew niegdyś stanowił obowiązkowy element przydomowego ogródka, zwłaszcza na wsi. Czerwona porzeczka słynie nie tylko z wyjątkowego smaku, ale i sporej zawartości witamin i składników odżywczych.
Tak działają na organizm. Dlaczego warto jeść czerwone porzeczki?
Niewielkie owoce zawierają cenne dla zdrowia sładniki odżywcze, o czym doskonale wiedziały nasze babcie. W PRL-u sok z czerwonych porzeczek był hitem lata i królował w domowych spiżarniach. Jesienią i zimą był eliksirem na odporność, a jego smak przypominał o minionym lecie. W Polsce owoc jest uprawiany przede wszystkim w województwach małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.
Czerwona porzeczka to źródło witamin z grupy B, witaminy C i K i minerałów takich jak wapń, fosfor, potas i magnez. Jest pełna antocyjanów i flawonoidów pozytywnie działających na organizm. Letni przysmak korzystnie działa na wygląd skóry, wzmacnia odporność, poprawia wzrok, działa pozytywnie na serce i poprawia jakość snu.
W PRL-u był w każdej kuchni. Niezawodny podczas robienia zapasów
Owoce można jeść na surowo, dodawać do deserów, przygotowywać na ich bazie dżem. Idealnym uzupełnieniem wakacyjnego menu z pewnością będzie sok z czerwonej porzeczki, który przygotujesz z pomocą sokownika. Sprzęt ten stanowił niegdyś obowiązkowe wyposażenie w każdej polskiej kuchni. Latem pracował pełną parą, zwłaszcza w trakcie robienia zimowych zapasów.
Przepis ze starego zeszytu babci. Tak przygotujesz sok z czerwonych porzeczek
Z poniższego przepisu przygotujesz ok. 30 słoiczków. Do przygotowania soku potrzebny jest sokownik.
Składniki
- 5 kg czerwonych porzeczek,
- 50 dag cukru.
Sposób przygotowania:
- Umyj owoce, wymieszaj z cukrem i umieść pod pojemnikiem z rurką.
- Pojemnik na wodę w sokowniku napełnij 1 litrem zimnej wody.
- Zamknij sokownik i ustaw na ogniu.
- Ogrzewaj przez ok. 20-30 minut do momentu, gdy owoce zaczną mięknąć i puszczać sok. Będzie spływał przez rurkę.
- Gorącym sokiem należy napełniać przygotowane wcześniej słoiczki.
- Na koniec każdy z nich należy mocno zakręcić i ustawić do góry dnem. Gotowe!
Uwaga: Soku z sokownika nie trzeba dodatkowo pasteryzować, jeśli gorący napój od razu wlewasz do wyparzonych słoików, a następnie szczelnie zamykasz. Wystarczy je postawić do góry dnem do całkowitego ostygnięcia.
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