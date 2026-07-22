Zapomniany skarb z babcinej spiżarni. Ten przepis na sok z porzeczek ma smak dzieciństwa

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Czerwone porzeczki to prawdziwa skarbnica zdrowia. Niepozorne owoce są obecnie nieco zapomniane. A szkoda, bo z ich pomocą można przygotować wyśmienity sok. Z pewnością pamiętacie go z dzieciństwa - dawniej królował w babcinej spiżarni. Prezentujemy prosty przepis.

Garść czerwonych porzeczek nad wiadrem z owocami, obok krzew porzeczki z liśćmi i dojrzałymi jagodami.
Z czerwonych porzeczek przygotujesz wyśmienity sok. Idealny na lato123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Tak działają na organizm. Dlaczego warto jeść czerwone porzeczki?
  2. W PRL-u był w każdej kuchni. Niezawodny podczas robienia zapasów
  3. Przepis ze starego zeszytu babci. Tak przygotujesz sok z czerwonych porzeczek

Owocowy krzew niegdyś stanowił obowiązkowy element przydomowego ogródka, zwłaszcza na wsi. Czerwona porzeczka słynie nie tylko z wyjątkowego smaku, ale i sporej zawartości witamin i składników odżywczych. 

Tak działają na organizm. Dlaczego warto jeść czerwone porzeczki?

Niewielkie owoce zawierają cenne dla zdrowia sładniki odżywcze, o czym doskonale wiedziały nasze babcie. W PRL-u sok z czerwonych porzeczek był hitem lata i królował w domowych spiżarniach. Jesienią i zimą był eliksirem na odporność, a jego smak przypominał o minionym lecie. W Polsce owoc jest uprawiany przede wszystkim w województwach małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. 

Czerwoną porzeczkę można jeść na różne sposoby
Czerwoną porzeczkę można jeść na różne sposoby123RF/PICSEL

Czerwona porzeczka to źródło witamin z grupy B, witaminy C i K i minerałów takich jak wapń, fosfor, potas i magnez. Jest pełna antocyjanów i flawonoidów pozytywnie działających na organizm. Letni przysmak korzystnie działa na wygląd skóry, wzmacnia odporność, poprawia wzrok, działa pozytywnie na serce i poprawia jakość snu.

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InteriaKobieta Redakcja

W PRL-u był w każdej kuchni. Niezawodny podczas robienia zapasów

Owoce można jeść na surowo, dodawać do deserów, przygotowywać na ich bazie dżem. Idealnym uzupełnieniem wakacyjnego menu z pewnością będzie sok z czerwonej porzeczki, który przygotujesz z pomocą sokownika. Sprzęt ten stanowił niegdyś obowiązkowe wyposażenie w każdej polskiej kuchni. Latem pracował pełną parą, zwłaszcza w trakcie robienia zimowych zapasów.

Przepis ze starego zeszytu babci. Tak przygotujesz sok z czerwonych porzeczek

Z poniższego przepisu przygotujesz ok. 30 słoiczków. Do przygotowania soku potrzebny jest sokownik.

Składniki

  • 5 kg czerwonych porzeczek,
  • 50 dag cukru.
Przetwory z czerwonych porzeczek przypomną smak lata w zimie
Przetwory z czerwonych porzeczek przypomną smak lata w zimie123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Umyj owoce, wymieszaj z cukrem i umieść pod pojemnikiem z rurką.
  2. Pojemnik na wodę w sokowniku napełnij 1 litrem zimnej wody.
  3. Zamknij sokownik i ustaw na ogniu.
  4. Ogrzewaj przez ok. 20-30 minut do momentu, gdy owoce zaczną mięknąć i puszczać sok. Będzie spływał przez rurkę.
  5. Gorącym sokiem należy napełniać przygotowane wcześniej słoiczki.
  6. Na koniec każdy z nich należy mocno zakręcić i ustawić do góry dnem. Gotowe!

Uwaga: Soku z sokownika nie trzeba dodatkowo pasteryzować, jeśli gorący napój od razu wlewasz do wyparzonych słoików, a następnie szczelnie zamykasz. Wystarczy je postawić do góry dnem do całkowitego ostygnięcia.

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