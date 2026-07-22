Spis treści: Tak działają na organizm. Dlaczego warto jeść czerwone porzeczki? W PRL-u był w każdej kuchni. Niezawodny podczas robienia zapasów Przepis ze starego zeszytu babci. Tak przygotujesz sok z czerwonych porzeczek

Owocowy krzew niegdyś stanowił obowiązkowy element przydomowego ogródka, zwłaszcza na wsi. Czerwona porzeczka słynie nie tylko z wyjątkowego smaku, ale i sporej zawartości witamin i składników odżywczych.

Tak działają na organizm. Dlaczego warto jeść czerwone porzeczki?

Niewielkie owoce zawierają cenne dla zdrowia sładniki odżywcze, o czym doskonale wiedziały nasze babcie. W PRL-u sok z czerwonych porzeczek był hitem lata i królował w domowych spiżarniach. Jesienią i zimą był eliksirem na odporność, a jego smak przypominał o minionym lecie. W Polsce owoc jest uprawiany przede wszystkim w województwach małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Czerwoną porzeczkę można jeść na różne sposoby 123RF/PICSEL

Czerwona porzeczka to źródło witamin z grupy B, witaminy C i K i minerałów takich jak wapń, fosfor, potas i magnez. Jest pełna antocyjanów i flawonoidów pozytywnie działających na organizm. Letni przysmak korzystnie działa na wygląd skóry, wzmacnia odporność, poprawia wzrok, działa pozytywnie na serce i poprawia jakość snu.

W PRL-u był w każdej kuchni. Niezawodny podczas robienia zapasów

Owoce można jeść na surowo, dodawać do deserów, przygotowywać na ich bazie dżem. Idealnym uzupełnieniem wakacyjnego menu z pewnością będzie sok z czerwonej porzeczki, który przygotujesz z pomocą sokownika. Sprzęt ten stanowił niegdyś obowiązkowe wyposażenie w każdej polskiej kuchni. Latem pracował pełną parą, zwłaszcza w trakcie robienia zimowych zapasów.

Przepis ze starego zeszytu babci. Tak przygotujesz sok z czerwonych porzeczek

Z poniższego przepisu przygotujesz ok. 30 słoiczków. Do przygotowania soku potrzebny jest sokownik.

Składniki 5 kg czerwonych porzeczek,

50 dag cukru.

Przetwory z czerwonych porzeczek przypomną smak lata w zimie 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Umyj owoce, wymieszaj z cukrem i umieść pod pojemnikiem z rurką. Pojemnik na wodę w sokowniku napełnij 1 litrem zimnej wody. Zamknij sokownik i ustaw na ogniu. Ogrzewaj przez ok. 20-30 minut do momentu, gdy owoce zaczną mięknąć i puszczać sok. Będzie spływał przez rurkę. Gorącym sokiem należy napełniać przygotowane wcześniej słoiczki. Na koniec każdy z nich należy mocno zakręcić i ustawić do góry dnem. Gotowe!

Uwaga: Soku z sokownika nie trzeba dodatkowo pasteryzować, jeśli gorący napój od razu wlewasz do wyparzonych słoików, a następnie szczelnie zamykasz. Wystarczy je postawić do góry dnem do całkowitego ostygnięcia.

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