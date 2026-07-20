Zapomnij o kiełbaskach i karkówce. Latem nie zjesz nic lepszego z grilla

InteriaKobieta Redakcja

Cała moja rodzina uwielbia spotkania przy grillu. Letnie popołudnia spędzone w ogrodzie to czas miłych rozmów i dobrego jedzenia. Kiedyś pochłanialiśmy przy tej okazji tony mięsa: na grillu królowała karkówka, kiełbaski, żeberka czy nawet kaszanka. Jednak od kilku lat nasze grillowe menu zaczęło się zmieniać.

Pieczona ryba podana na pieczonych ziemniakach z groszkiem, marchewką, sałatą i cząstką cytryny z boku.
Rybę można podać z warzywami123RF/PICSEL

Pierwsze dołączyły sałatki. Zazwyczaj przygotowywane wcześniej, czasami przynoszone przez gości. Następnie rozpoczął się czas eksperymentów z deserami: grilowane brzoskwinie czy ananasy podawane np z gałką lodów. W końcu zaczęliśmy też grillować warzywa, część z nich trafiała do sałatek przygotowywanych na miejscu w ogrodzie.

Ale największym odkryciem okazały się ryby a przede wszystkim pstrągi. Przepyszne i znacznie zdrowsze niż kiełbasy czy tłuste mięsa. Do tego niezwykle proste w przygotowaniu. Szybko zrozumieliśmy, że niewielkim nakładam sił możemy uzyskać danie jak z najlepszej restauracji.

To nie koniec zalet. Pstrągi w boczku zawsze robią ogromne wrażenie na gościach. To proste danie jest zarazem bardzo eleganckie!

Kiedy pogoda nie dopisuje, albo sezon na grilla się kończy, danie z łatwością można przygotować z patelni.

Składniki

  • 2 małe pstrągi po ok. 35 dag,
  • 6 plastrów boczku wędzonego,
  • sok z 1 cytryny,
  • sól, pieprz, olej,
  • cytryny do dekoracji,
  • kilka listków natki

Przygotowanie:

Pstrągi sprawić, umyć i osuszyć. Do środka włożyć 2 plasterki cytryny i kilka listków natki. Trochę posolić i oprószyć pieprzem. Pstrągi owinąć boczkiem, skropić oliwą i sokiem z cytryny. Odstawić do lodówki na 1 godzinę. Ryby opiekać na grillu lub smażyć w oleju po 15 min z każdej strony.

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