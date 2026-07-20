Zapomnij o kiełbaskach i karkówce. Latem nie zjesz nic lepszego z grilla
Cała moja rodzina uwielbia spotkania przy grillu. Letnie popołudnia spędzone w ogrodzie to czas miłych rozmów i dobrego jedzenia. Kiedyś pochłanialiśmy przy tej okazji tony mięsa: na grillu królowała karkówka, kiełbaski, żeberka czy nawet kaszanka. Jednak od kilku lat nasze grillowe menu zaczęło się zmieniać.
Pierwsze dołączyły sałatki. Zazwyczaj przygotowywane wcześniej, czasami przynoszone przez gości. Następnie rozpoczął się czas eksperymentów z deserami: grilowane brzoskwinie czy ananasy podawane np z gałką lodów. W końcu zaczęliśmy też grillować warzywa, część z nich trafiała do sałatek przygotowywanych na miejscu w ogrodzie.
Ale największym odkryciem okazały się ryby a przede wszystkim pstrągi. Przepyszne i znacznie zdrowsze niż kiełbasy czy tłuste mięsa. Do tego niezwykle proste w przygotowaniu. Szybko zrozumieliśmy, że niewielkim nakładam sił możemy uzyskać danie jak z najlepszej restauracji.
To nie koniec zalet. Pstrągi w boczku zawsze robią ogromne wrażenie na gościach. To proste danie jest zarazem bardzo eleganckie!
Kiedy pogoda nie dopisuje, albo sezon na grilla się kończy, danie z łatwością można przygotować z patelni.
Składniki
- 2 małe pstrągi po ok. 35 dag,
- 6 plastrów boczku wędzonego,
- sok z 1 cytryny,
- sól, pieprz, olej,
- cytryny do dekoracji,
- kilka listków natki
Przygotowanie:
Pstrągi sprawić, umyć i osuszyć. Do środka włożyć 2 plasterki cytryny i kilka listków natki. Trochę posolić i oprószyć pieprzem. Pstrągi owinąć boczkiem, skropić oliwą i sokiem z cytryny. Odstawić do lodówki na 1 godzinę. Ryby opiekać na grillu lub smażyć w oleju po 15 min z każdej strony.