Spis treści: Klasyczny tort schodzi na dalszy plan Deser, o którym mówią wszyscy goście Przepis na malinowo-pistacjowe tiramisu w pucharkach

Klasyczny tort schodzi na dalszy plan

Jeszcze dekadę temu symbolem udanego przyjęcia komunijnego był wielopiętrowy, ciężki tort obłożony grubą warstwą lukru plastycznego (fondantu) lub gęstego kremu maślanego. Choć takie dzieła cukiernicze pięknie wyglądają na zdjęciach, prawda jest taka, że po sytym dwudaniowym obiedzie i zimnych przekąskach, mało kto ma ochotę na potężny kawałek tak ciężkiego ciasta. Często kończy się to tym, że tort zostaje na talerzykach, a gospodarze przez kolejny tydzień dojadają resztki.

Dziś trendy imprezowe zmierzają w zupełnie innym kierunku. Na salonach, a raczej na salach bankietowych, królują tzw. "słodkie stoły", a wraz z nimi monoporcje, czyli desery w słoiczkach i pucharkach. Ich fenomen polega na wygodzie i estetyce. Nikt nie musi czekać na ukrojenie porcji, deser nie rozpada się na talerzu, a jego pojemność jest wprost idealna na "coś słodkiego do kawy". Monoporcje prezentują się niezwykle elegancko, nowocześnie i co najważniejsze - dają ogromne pole do popisu pod względem smakowym.

Deser, o którym mówią wszyscy goście

Jeśli śledzicie kulinarne trendy, doskonale wiecie, że obecnie świat oszalał na punkcie pistacji. Znajdziemy je w rogalikach, lodach, sernikach, a nawet w porannej owsiance. Jednak połączenie aksamitnego, słodko-słonego kremu pistacjowego z orzeźwiającą, kwaskową maliną w formie włoskiego tiramisu to prawdziwy majstersztyk, który kradnie show na każdym przyjęciu komunijnym.

Ten efektowny deser możesz podać we własnym domu. Przezroczyste pucharki eksponują piękne warstwy: nasączone biszkopty, rubinowy mus z malin, seledynowy, puszysty krem pistacjowy oraz chrupiącą posypkę ze świeżych orzechów. W przeciwieństwie do klasycznego tiramisu, w tej wersji (ze względu na obecność dzieci na komunii) rezygnujemy z mocnego espresso i alkoholu na rzecz delikatnego nasączenia z waniliowego mleka. Goście są zachwyceni jego lekkością. Po zjedzeniu jednej porcji, nierzadko dyskretnie sięgają po kolejną, podczas gdy tort wciąż czeka na swoją kolej. Najlepsza wiadomość? Wygląda jak z najdroższej cukierni, a zrobisz go samodzielnie w zaledwie kilkanaście minut!

Przepis na malinowo-pistacjowe tiramisu w pucharkach

Przepis na malinowo-pistacjowe tiramisu w pucharkach

Ten przepis uratuje każdego gospodarza, któremu brakuje czasu przed przyjęciem. Nie wymaga użycia piekarnika, a deser najlepiej przygotować dzień wcześniej, by smaki idealnie się przegryzły. Podane proporcje wystarczą na około 6-8 eleganckich pucharków.

Składniki:

250 g serka mascarpone (schłodzonego)

200 ml śmietanki kremówki 30% lub 36% (mocno schłodzonej)

3-4 czubate łyżki dobrej jakości pasty pistacjowej (100% orzechów lub słodzonego kremu pistacjowego z dobrym składem)

2 łyżki cukru pudru (jeśli używasz niesłodzonej pasty pistacjowej, dodaj trochę więcej cukru)

1 opakowanie podłużnych biszkoptów (tzw. kocie języczki)

300 g malin (mogą być mrożone - należy je wcześniej rozmrozić)

1 łyżka soku z cytryny i 1 łyżka cukru (do malin)

Do nasączenia: 150 ml mleka wymieszanego z łyżeczką ekstraktu waniliowego

Do dekoracji: garść posiekanych, niesolonych pistacji, kilka świeżych malin lub jadalne kwiaty.

Sposób przygotowania:

Przygotowanie musu malinowego: maliny przełóż do rondelka, dodaj łyżkę cukru oraz sok z cytryny. Podgrzewaj na małym ogniu przez kilka minut, aż owoce się rozpadną i puszczą sok. Jeśli nie lubisz pestek, możesz przetrzeć mus przez sitko. Odstaw do całkowitego wystygnięcia. Robienie kremu pistacjowego: w dużej misce umieść schłodzony serek mascarpone oraz śmietankę kremówkę. Ubijaj mikserem na wysokich obrotach. Gdy masa zacznie gęstnieć, dodaj cukier puder oraz pastę pistacjową. Zmiksuj krótko, tylko do połączenia składników, aby uzyskać gęsty, puszysty i jednolity krem o pięknym, zielonym kolorze. (Uwaga: nie ubijaj zbyt długo, by krem się nie zważył!). Składanie deseru: przygotuj pucharki. Biszkopty połam na mniejsze kawałki, dopasowane do wielkości twoich naczyń. Zanurzaj je na sekundę w waniliowym mleku (nie mogą zbytnio namoknąć) i układaj na dnie pucharków. Na biszkopty wyłóż warstwę musu malinowego, a następnie grubszą warstwę kremu pistacjowego. Jeśli twoje naczynia są wysokie, powtórz warstwy: biszkopty, maliny, krem. Dekoracja i chłodzenie: wierzch deseru wyrównaj. Posyp obficie grubo posiekanymi pistacjami, ułóż po jednej świeżej malinie i listku mięty. Wstaw pucharki do lodówki na minimum 3-4 godziny (a najlepiej na całą noc). Gdy podasz ten deser swoim gościom po komunijnym obiedzie, przygotuj się na lawinę komplementów. Zjawiskowy wygląd, perfekcyjny balans słodyczy kremu i kwasowości malin sprawią, że zapomną oni o jakimkolwiek innym cieście. Smacznego!

