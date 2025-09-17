Zapomnij o zwykłej szarlotce! Oto przepis na czerlotkę, czyli grójecki hit, który pokochasz

Przygotowanie:

1. Kruchy spód: mąkę, proszek do pieczenia i cukier puder przesiej na stolnicę. Dodaj zimne masło i siekaj nożem lub rozcieraj palcami do uzyskania kruszonki. Zrób dołek, dodaj żółtka i śmietanę, a następnie szybko zagnieć gładkie ciasto. Zawiń w folię i schłodź w lodówce przez minimum godzinę.

2. Owocowe nadzienie: w tym czasie przygotuj nadzienie. Jabłka obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Jeśli puszczą dużo soku, lekko je odciśnij. Wymieszaj starte jabłka z cukrem i drylowanymi wiśniami.

3. Składanie ciasta: formę (tortownicę ok. 26 cm lub prostokątną blaszkę) wylep schłodzonym ciastem, tworząc spód i niewysoki rant. Nakłuj ciasto widelcem, a następnie posyp równomiernie bułką tartą, która wchłonie wilgoć z owoców. Na tak przygotowany spód wyłóż masę jabłkowo-wiśniową.

4. Pieczenie: wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około 30-35 minut, aż spód zacznie się rumienić.

5. Królewska korona: gdy ciasto się podpieka, przygotuj bezę. Białka ubij na sztywną pianę ze szczyptą soli. Następnie, nie przerywając ubijania, dodawaj cukier łyżka po łyżce, aż piana stanie się gęsta, lśniąca, a cukier całkowicie się rozpuści. Na sam koniec delikatnie wmieszaj skrobię ziemniaczaną.

6. Na koniec: wyjmij podpieczone ciasto z piekarnika. Na gorące owoce wyłóż przygotowaną pianę z białek, tworząc fantazyjne wzory lub po prostu równą warstwę. Wstaw ponownie do piekarnika, zmniejszając temperaturę do 140-150°C i piecz przez kolejne 20-25 minut, aż beza apetycznie się zezłoci i będzie chrupiąca z wierzchu.

7. Po upieczeniu uchyl drzwiczki piekarnika i zostaw ciasto do powolnego wystudzenia. Przed podaniem oprósz bezową koronę cynamonem

Smak tego ciasta to czysta poezja. Kruchy, maślany spód, słodko-kwaśne nadzienie i chmurka słodkiej bezy to połączenie, od którego można się uzależnić.