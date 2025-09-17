Zapomnij o zwykłej szarlotce! Oto przepis na czerlotkę, czyli grójecki hit, który pokochasz
Każdy z nas ma w sercu obraz idealnej szarlotki. Pachnącej cynamonem, z kruchym ciastem, które rozpływa się w ustach i kwaśnymi jabłkami, które przywołują wspomnienia niedzielnych obiadów u babci. A co, jeśli powiemy wam, że istnieje wersja, która jest jeszcze lepsza? Prosto z serca polskiego sadownictwa, z Grójca, przychodzi przepis na "czerlotkę" - szarlotkę z wiśniowym twistem i złocistą bezą, który pokochasz.
Dlaczego czerlotka jest tak pyszna?
Sekret czerlotki to nie tylko idealne połączenie słodkich jabłek z Grójca i lekko cierpkich wiśni. To przede wszystkim jej zwieńczenie - puszysta, złocista beza, która według staropolskich przekazów, symbolizuje koronę samej Królowej Bony, która upodobała sobie mazowieckie ziemie. To nie wszystko. Oprószony na bezowej koronie cynamon ma imitować ceglany pył z murów czerskiej warowni.
Grójecka czerlotka - przepis krok po kroku
Nie martw się, przygotowanie tego cuda jest prostsze, niż myślisz! Wystarczy trzymać się kilku zasad, a efekt przerośnie twoje najśmielsze oczekiwania.
Składniki na kruche ciasto:
• 3 szklanki mąki pszennej tortowej
• 250 g zimnego masła, posiekanego
• 3/4 szklanki cukru pudru
• 4 żółtka
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 2-3 łyżki gęstej, kwaśnej śmietany 18%
Składniki na nadzienie:
• Ok. 1,5 kg twardych, kwaśnych jabłek grójeckich (np. Szara Reneta)
• Ok. 300 g drylowanych wiśni (świeżych, mrożonych lub dobrze odsączonych z kompotu)
• 3-4 łyżki cukru (lub do smaku)
• 2 łyżki bułki tartej
Składniki na królewską bezę:
• 4 białka (pozostałe z ciasta)
• 1 szklanka drobnego cukru do wypieków
• 1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej
• Szczypta cynamonu do posypania
Przygotowanie:
1. Kruchy spód: mąkę, proszek do pieczenia i cukier puder przesiej na stolnicę. Dodaj zimne masło i siekaj nożem lub rozcieraj palcami do uzyskania kruszonki. Zrób dołek, dodaj żółtka i śmietanę, a następnie szybko zagnieć gładkie ciasto. Zawiń w folię i schłodź w lodówce przez minimum godzinę.
2. Owocowe nadzienie: w tym czasie przygotuj nadzienie. Jabłka obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Jeśli puszczą dużo soku, lekko je odciśnij. Wymieszaj starte jabłka z cukrem i drylowanymi wiśniami.
3. Składanie ciasta: formę (tortownicę ok. 26 cm lub prostokątną blaszkę) wylep schłodzonym ciastem, tworząc spód i niewysoki rant. Nakłuj ciasto widelcem, a następnie posyp równomiernie bułką tartą, która wchłonie wilgoć z owoców. Na tak przygotowany spód wyłóż masę jabłkowo-wiśniową.
4. Pieczenie: wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około 30-35 minut, aż spód zacznie się rumienić.
5. Królewska korona: gdy ciasto się podpieka, przygotuj bezę. Białka ubij na sztywną pianę ze szczyptą soli. Następnie, nie przerywając ubijania, dodawaj cukier łyżka po łyżce, aż piana stanie się gęsta, lśniąca, a cukier całkowicie się rozpuści. Na sam koniec delikatnie wmieszaj skrobię ziemniaczaną.
6. Na koniec: wyjmij podpieczone ciasto z piekarnika. Na gorące owoce wyłóż przygotowaną pianę z białek, tworząc fantazyjne wzory lub po prostu równą warstwę. Wstaw ponownie do piekarnika, zmniejszając temperaturę do 140-150°C i piecz przez kolejne 20-25 minut, aż beza apetycznie się zezłoci i będzie chrupiąca z wierzchu.
7. Po upieczeniu uchyl drzwiczki piekarnika i zostaw ciasto do powolnego wystudzenia. Przed podaniem oprósz bezową koronę cynamonem
Smak tego ciasta to czysta poezja. Kruchy, maślany spód, słodko-kwaśne nadzienie i chmurka słodkiej bezy to połączenie, od którego można się uzależnić.