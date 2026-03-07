Spis treści: Przepis na jajka faszerowane ćwikłą. Kolorowe danie rozświetli wielkanocny stół Przepis na jajka faszerowane curry. Orientalne smaki na Wielkanoc Przepis na jajka faszerowane kiełbasą. Coś dla fanów konkretnych smaków

Przepis na jajka faszerowane ćwikłą. Kolorowe danie rozświetli wielkanocny stół

Jajka faszerowane ćwikłą odznaczają się pięknym kolorem, który zdecydowanie wyróżni się na wielkanocnym stole. Ich przygotowanie nie jest skomplikowane, wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie składniki i postępować zgodnie z recepturą.

Do zrobienia jajek faszerowanych ćwikłą potrzebne będą następujące produkty:

6 jajek;

około 5 łyżek ćwikły (możemy zrobić sami lub użyć gotowej);

2 łyżki majonezu;

szczypiorek (około pół pęczka);

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Jajka gotujemy na twardo. Następnie zalewamy je zimną wodą na około 5-10 minut, po czym obieramy je i przekrawamy na pół. Pozbawiamy je żółtek (możemy wykorzystać je do pasty na kanapkę lub użyć jako zagęszczacza do zupy) i układamy na talerzu. W osobnej misce mieszamy 5 łyżek ćwikły z 2 łyżkami majonezu. Doprawiamy całość solą i pieprzem. Jajka faszerujemy przygotowaną mieszanką. Na sam koniec dekorujemy je poszatkowanym szczypiorkiem.

Ćwikła często gości na wielkanocnym stole. Zawarty w niej chrzan pomoże w sprawnym trawieniu 123RF/PICSEL

Przepis na jajka faszerowane curry. Orientalne smaki na Wielkanoc

Jajka faszerowane curry to danie, które przypadnie do gustu osobom stawiającym na wyraziste i oryginalne smaki. Jeśli chcemy wprowadzić nieco egzotyki na świąteczny stół, ten przepis okaże się strzałem w dziesiątkę.

Do przygotowania jajek faszerowanych curry potrzebne będą następujące produkty:

6 jajek;

200 g serka fromage;

1 łyżeczka musztardy;

1 łyżeczka przyprawy curry;

niewielka ilość kolendry lub natki pietruszki;

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Gotujemy jajka na twardo, a potem studzimy je przez kilka minut w zimnej wodzie. Obieramy je i pozbawiamy żółtek - umieszczamy je w osobnej misce, będą nam potrzebne do zrobienia farszu. Połówki jajek rozkładamy na talerzu. Żółtka z jajek blendujemy razem z serkiem fromage, łyżeczką musztardy, przyprawą curry oraz solą i pieprzem. Warto na tym etapie spróbować farszu i w razie konieczności jeszcze doprawić. Połówki jajek faszerujemy przygotowaną mieszanką. Następnie dekorujemy je poszatkowaną kolendrą lub natką pietruszki.

Jajka faszerowane to łatwa przekąska, którą można zrobić w kilka chwil OkiDokiBot AI Art Generator 123RF/PICSEL

Przepis na jajka faszerowane kiełbasą. Coś dla fanów konkretnych smaków

Ostatni przepis łączy w sobie dwa typowo wielkanocne produkty - jajka oraz kiełbasę. Miłośnicy konkretnych, mięsnych smaków z pewnością będą zachwyceni taką mieszanką, choć, trzeba przyznać, do najmniej kalorycznych to ona nie należy!

Do przygotowania jajek faszerowanych kiełbasą będziemy potrzebować następujących produktów:

6 jajek;

150 g kiełbasy myśliwskiej;

3 duże ogórki konserwowe;

3 łyżki majonezu;

1 łyżeczka chrzanu;

niewielka ilość koperku;

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przepisów, jajka gotujemy na twardo i studzimy przez kilka minut w zimnej wodzie. Obieramy je, przekrawamy na pół i pozbawiamy żółtek. Żółtka umieszczamy w osobnej misce. Kiełbase myśliwską kroimy na drobne kawałki, podobnie robimy z ogórkami konserwowymi. Wrzucamy składniki do miski z żółtkami, dodajemy majonez i chrzan, a następnie doprawiamy solą i pieprzem. Całość porządnie mieszamy. Gotowy farsz umieszczamy na połówkach jajek. Całość możemy przyozdobić poszatkowanym koperkiem.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL