Zapomnisz o kebabie na mieście. Tortilla z aromatycznym serem to nowy hit internetu
Czy ser może zastąpić kebaba i dodatkowo smakować nawet lepiej? Ten przepis udowadnia, że tak. Chrupiące, aromatyczne halloumi w przyprawach, zawinięte w ciepłą tortillę z dodatkami, to prosty sposób na szybki, sycący i naprawdę efektowny posiłek. Nic dziwnego, że ten pomysł podbija internet - jest łatwy, pyszny i stanowi świetną alternatywę dla klasycznych fast foodów.
Halloumi. Król wśród serów?
Ser halloumi to prawdziwy hit ostatnich lat i jest tak nie bez powodu. Pochodzący z Cypru ser zachwyca swoją wyjątkową strukturą, która nie topi się podczas smażenia czy grillowania, dzięki czemu staje się chrupiący na zewnątrz i miękki w środku. Jest bogaty w białko, dlatego świetnie sprawdza się jako sycący składnik diety, szczególnie dla osób ograniczających mięso. Zawiera też wapń, wspierający kości i zęby, choć warto pamiętać, że jest dość słony i kaloryczny, więc najlepiej spożywać go z umiarem. Halloumi daje długie uczucie sytości i może być ciekawą alternatywą dla klasycznych źródeł białka. A co najlepsze, odpowiednio przyprawiony i zapieczony, podany w tortilli z dodatkami, może śmiało konkurować z najlepszym kebabem: jest sycący, mniej kaloryczny i absolutnie przepyszny.
Przepis na pieczone paseczki halloumi w przyprawach właśnie podbija media społecznościowe, a internauci, którzy wypróbowują tę "wegetariańską wersję kebaba" są zgodni: to jest po prostu wybitne w smaku. Koniecznie wypróbuj ten prosty przepis i przekonaj się, dlaczego pieczone halloumi w tortilli stało się viralem w całym kraju.
Kebab z pieczonym halloumi - hit internetu
Składniki
- 1 halloumi
- przyprawy wg uznania: papryka słodka, ostra, wędzona, czosnek granulowany, kumin
- 1 kopiasta łyżka jogurtu greckiego
- 1 łyżka oliwy
- 1-2 placki tortilli
- pomidorki koktajlowe
- cebula czerwona
- koperek/pietruszka
- oliwa
- kilka kropel cytryny
- sos tzatziki
Przygotowanie:
- Ser halloumi kroimy bardzo cienko, możemy pokroić je obieraczką do warzyw lub ściąć na mandolinie - aby uzyskać cienkie plasterki.
- W misce plasterki halloumi mieszamy dokłądnie z przyprawami, oliwą i jogurtem, aby były dokładnie pokryte mieszanką.
- Wykładamy na blachę pokrytą papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 st. C przez ok. 20 min.
- Na ostatnie 5 min wrzucamy do piekarnika placki tortilli, by się podpiekły.
- W czasie pieczenia sera kroimy warzywa.
- Możemy zrobić domowy sos tzatziki: do jogurtu greckiego wyciskamy ząbek czosnku, dodajemy kilka kropel oliwy i garść starkowanego ogórka zielonego. Doprawiamy do smaku.
- Po upieczeniu składamy danie: ciepłe tortille smarujemy sosem tzatziki, wykładamy halloumi i warzywa, całość zawijamy.
Smacznego!
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.