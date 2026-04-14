Ser halloumi to prawdziwy hit ostatnich lat i jest tak nie bez powodu. Pochodzący z Cypru ser zachwyca swoją wyjątkową strukturą, która nie topi się podczas smażenia czy grillowania, dzięki czemu staje się chrupiący na zewnątrz i miękki w środku. Jest bogaty w białko, dlatego świetnie sprawdza się jako sycący składnik diety, szczególnie dla osób ograniczających mięso. Zawiera też wapń, wspierający kości i zęby, choć warto pamiętać, że jest dość słony i kaloryczny, więc najlepiej spożywać go z umiarem. Halloumi daje długie uczucie sytości i może być ciekawą alternatywą dla klasycznych źródeł białka. A co najlepsze, odpowiednio przyprawiony i zapieczony, podany w tortilli z dodatkami, może śmiało konkurować z najlepszym kebabem: jest sycący, mniej kaloryczny i absolutnie przepyszny.