Obiad bez ziemniaczanego purée? Wiele osób nie wyobraża sobie drugiego dania bez tego dodatku. W końcu ziemniaki zapewniają uczucie sytości i świetnie smakują. Tradycyjne purée zazwyczaj jest przygotowywane z dodatkiem masła lub mleka. Dzięki temu całość zyskuje maślano-ziemniaczany smak. Masło i mleko można też zastąpić innymi składnikami takimi jak czosnek i oliwa. Sprawdźcie przepis:

Purée jednak niejedno ma imię i można je wykonać również z innych warzyw. Świetną alternatywą dla ziemniaków jest seler. Jest niskokalorycznym, cennym źródłem witamin C, K i witamin z grupy B. Oprócz tego zawiera potas, wapń, żelazo i magnez. Seler działa korzystnie na trawienie, obniża ciśnienie i cholesterol, jest również naturalnym sprzymierzeńcem odchudzania.

Czy purée z selera jest lepsze w smaku od tradycyjnego z ziemniaków? Kwestia gustu, ale jedno jest pewne: do obiadu sprawdzi się równie idealnie. Ważne, by purée przygotowywać z pieczonego, a nie gotowanego selera. Dzięki temu będzie można łatwiej uzyskać z niego odpowiednią konsystencję. Odpowiednio przyrządzone i doprawione jest lekkostrawne i zawiera niewiele węglowodanów.

Purée z selera będzie jeszcze smaczniejsze (i zdrowsze!), jeśli dodamy do niego gruszki. Wypróbujcie prosty przepis.

Puree z selera z gruszkami smakuje wyśmienicie Arina Habich 123RF/PICSEL

Składniki 4 większe selery korzeniowe,

3 gruszki,

2 cebule,

1 główka czosnku,

250 ml mleka,

szczypta soli i pieprzu,

świeży tymianek (opcjonalnie). 3-4

Potrzebne przybory kuchenne: blender lub malakser

Sposób przygotowania:

Główkę czosnku zawiń w folię aluminiową, podobnie zrób z gruszkami.

Cebule obierz z łupin i pokrój na mniejsze części. Selery umyj i osusz. Wszystko ułóż na blasze i piecz w 180 st. C .przez około 90 minut (selery muszą być całkiem miękkie). Gdy warzywa przestygną, obierz selery i przełóż do malaksera. Dodaj obrane gruszki, cebulę i czosnek (bez łupinek). Wlej połowę mleka, dopraw solą, pieprzem i opcjonalnie świeżym tymiankiem. Zmiksuj całość na gładką masę. Jeżeli purée będzie zbyt gęste, dolewaj niewielkie ilości mleka, aby otrzymać odpowiednią konsystencję.

