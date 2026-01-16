Zaskakujący dodatek do obiadu. Zapomnij o tradycyjnym purée
Alternatywa dla purée ziemniaczanego? Wypróbuj opcję, w której główne role odgrywają seler i gruszki. Dość zaskakujący dodatek do obiadu jest równie smaczny, a do tego bardzo zdrowy.
Obiad bez ziemniaczanego purée? Wiele osób nie wyobraża sobie drugiego dania bez tego dodatku. W końcu ziemniaki zapewniają uczucie sytości i świetnie smakują. Tradycyjne purée zazwyczaj jest przygotowywane z dodatkiem masła lub mleka. Dzięki temu całość zyskuje maślano-ziemniaczany smak. Masło i mleko można też zastąpić innymi składnikami takimi jak czosnek i oliwa. Sprawdźcie przepis:
Purée jednak niejedno ma imię i można je wykonać również z innych warzyw. Świetną alternatywą dla ziemniaków jest seler. Jest niskokalorycznym, cennym źródłem witamin C, K i witamin z grupy B. Oprócz tego zawiera potas, wapń, żelazo i magnez. Seler działa korzystnie na trawienie, obniża ciśnienie i cholesterol, jest również naturalnym sprzymierzeńcem odchudzania.
Czy purée z selera jest lepsze w smaku od tradycyjnego z ziemniaków? Kwestia gustu, ale jedno jest pewne: do obiadu sprawdzi się równie idealnie. Ważne, by purée przygotowywać z pieczonego, a nie gotowanego selera. Dzięki temu będzie można łatwiej uzyskać z niego odpowiednią konsystencję. Odpowiednio przyrządzone i doprawione jest lekkostrawne i zawiera niewiele węglowodanów.
Purée z selera będzie jeszcze smaczniejsze (i zdrowsze!), jeśli dodamy do niego gruszki. Wypróbujcie prosty przepis.
Przepis na purée z selera i gruszek
Składniki
- 4 większe selery korzeniowe,
- 3 gruszki,
- 2 cebule,
- 1 główka czosnku,
- 250 ml mleka,
- szczypta soli i pieprzu,
- świeży tymianek (opcjonalnie).
Potrzebne przybory kuchenne: blender lub malakser
Główkę czosnku zawiń w folię aluminiową, podobnie zrób z gruszkami.
- Cebule obierz z łupin i pokrój na mniejsze części. Selery umyj i osusz. Wszystko ułóż na blasze i piecz w 180 st. C .przez około 90 minut (selery muszą być całkiem miękkie).
- Gdy warzywa przestygną, obierz selery i przełóż do malaksera. Dodaj obrane gruszki, cebulę i czosnek (bez łupinek). Wlej połowę mleka, dopraw solą, pieprzem i opcjonalnie świeżym tymiankiem.
- Zmiksuj całość na gładką masę. Jeżeli purée będzie zbyt gęste, dolewaj niewielkie ilości mleka, aby otrzymać odpowiednią konsystencję.
