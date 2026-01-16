Zaskakujący dodatek do obiadu. Zapomnij o tradycyjnym purée

Karolina Woźniak

Alternatywa dla purée ziemniaczanego? Wypróbuj opcję, w której główne role odgrywają seler i gruszki. Dość zaskakujący dodatek do obiadu jest równie smaczny, a do tego bardzo zdrowy.

Porcja kremowego puree ziemniaczanego udekorowana świeżą natką pietruszki, podana w ciemnej misce na drewnianym stole.
Puree z selera to dobra propozycja, kiedy chcemy zastąpić ziemniakisyakira17123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zaskakujący dodatek do obiadu. Zapomnij o tradycyjnym purée
  2. Przepis na purée z selera i gruszek

Obiad bez ziemniaczanego purée? Wiele osób nie wyobraża sobie drugiego dania bez tego dodatku. W końcu ziemniaki zapewniają uczucie sytości i świetnie smakują. Tradycyjne purée zazwyczaj jest przygotowywane z dodatkiem masła lub mleka. Dzięki temu całość zyskuje maślano-ziemniaczany smak. Masło i mleko można też zastąpić innymi składnikami takimi jak czosnek i oliwa. Sprawdźcie przepis:

Jak zrobić pyszne purée z oliwą i czosnkiem?
Kuchnia

Purée w zupełnie innym wydaniu. Składniki cię zaskoczą

Natalia Jabłońska

    Purée jednak niejedno ma imię i można je wykonać również z innych warzyw. Świetną alternatywą dla ziemniaków jest seler. Jest niskokalorycznym, cennym źródłem witamin C, K i witamin z grupy B. Oprócz tego zawiera potas, wapń, żelazo i magnez. Seler działa korzystnie na trawienie, obniża ciśnienie i cholesterol, jest również naturalnym sprzymierzeńcem odchudzania.

    Czy purée z selera jest lepsze w smaku od tradycyjnego z ziemniaków? Kwestia gustu, ale jedno jest pewne: do obiadu sprawdzi się równie idealnie. Ważne, by purée przygotowywać z pieczonego, a nie gotowanego selera. Dzięki temu będzie można łatwiej uzyskać z niego odpowiednią konsystencję. Odpowiednio przyrządzone i doprawione jest lekkostrawne i zawiera niewiele węglowodanów.

    Purée z selera będzie jeszcze smaczniejsze (i zdrowsze!), jeśli dodamy do niego gruszki. Wypróbujcie prosty przepis.

    Przepis na purée z selera i gruszek

    Miska kremowego purée ziemniaczanego ustawiona na ściereczce w kratkę, obok miseczka z kawałkami chrupiącego boczku oraz talerzyk z kostkami masła.
    Puree z selera z gruszkami smakuje wyśmienicieArina Habich123RF/PICSEL

    Składniki

    • 4 większe selery korzeniowe,
    • 3 gruszki,
    • 2 cebule,
    • 1 główka czosnku,
    • 250 ml mleka,
    • szczypta soli i pieprzu,
    • świeży tymianek (opcjonalnie).
    3-4

    Potrzebne przybory kuchenne: blender lub malakser

    Sposób przygotowania:

    Główkę czosnku zawiń w folię aluminiową, podobnie zrób z gruszkami.

    1. Cebule obierz z łupin i pokrój na mniejsze części. Selery umyj i osusz. Wszystko ułóż na blasze i piecz w 180 st. C .przez około 90 minut (selery muszą być całkiem miękkie).
    2. Gdy warzywa przestygną, obierz selery i przełóż do malaksera. Dodaj obrane gruszki, cebulę i czosnek (bez łupinek). Wlej połowę mleka, dopraw solą, pieprzem i opcjonalnie świeżym tymiankiem.
    3. Zmiksuj całość na gładką masę. Jeżeli purée będzie zbyt gęste, dolewaj niewielkie ilości mleka, aby otrzymać odpowiednią konsystencję.

    Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną, na których widoczne jest logo portalu oraz napis 'kuchnia'.
    Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
