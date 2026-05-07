Zastąpią skomplikowane sałatki i małosolne. Koniecznie wypróbuj rzodkiewki ze słoika
Zapomnij o małosolnych. Hitem tegorocznego sezonu grillowego może okazać się ten przysmak. Jeśli jeszcze nie próbowaliście rzodkiewek w zalewie, koniecznie to zmieńcie. Kilka minut przygotowań, 2 godziny w lodówce i można je zajadać. Znikną ze stołu prędzej niż mięso z grilla, ale świetnie też uzupełnią domowy wiosenny obiad.
Postaw na rzodkiewkę zamiast ogórków
Jeśli do tej pory rzodkiewka była dla ciebie tylko szybkim dodatkiem do kanapek albo chrupiącym akcentem w sałatce, pora odkryć ją na nowo. Te ekspresowe, lekko "tłuczone" rzodkiewki to prawdziwy hit w sezonie grillowym - aromatyczne, przyjemnie chrupiące i cudownie orzeźwiające. Dzięki prostej zalewie z czosnkiem, koperkiem i nutą słodyczy nabierają charakteru, który spokojnie pozwala im konkurować z klasycznymi ogórkami małosolnymi, a dla wielu nawet je przebić. Przygotowanie zajmuje dosłownie kilkanaście minut, bez kiszenia, czekania dniami czy skomplikowanych etapów. Wrzucasz wszystko do słoika, zalewasz i po krótkim czasie w lodówce masz gotowy dodatek, który świetnie pasuje do mięs, pieczywa, a nawet jako samodzielna przekąska. Idealne na grilla, piknik, wyjazd za miasto - bierzesz słoik ze sobą i gotowe. Z pewnością będziesz wracać do niego przez cały sezon.
Rzodkiewki w zalewie idealne na grilla
Składniki
- 1 pęczek rzodkiewek
- 2 ząbki czosnku
- 2-3 łyżki koperku
- 1 łyżeczka soli
- 2 łyżeczki cukru
- 2 łyżki octu
- 1 łyżka oleju
- 60 ml letniej wody
Przygotowanie:
- Rzodkiewki myjemy i tłuczemy tłuczkiem do mięsa lub kroimy.
- Wrzucamy do słoika.
- Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, koperek, przyprawy.
- Na koniec zalewamy ciepłą wodą, żeby cukier i sól mogły się łatwiej rozpuścić.
- Zamknięty słoik warto lekko przemieszać.
- Odstawiamy do lodówki na min. 2 godziny.
Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI