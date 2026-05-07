Zastąpią skomplikowane sałatki i małosolne. Koniecznie wypróbuj rzodkiewki ze słoika

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Zapomnij o małosolnych. Hitem tegorocznego sezonu grillowego może okazać się ten przysmak. Jeśli jeszcze nie próbowaliście rzodkiewek w zalewie, koniecznie to zmieńcie. Kilka minut przygotowań, 2 godziny w lodówce i można je zajadać. Znikną ze stołu prędzej niż mięso z grilla, ale świetnie też uzupełnią domowy wiosenny obiad.

Słoik z marynowanymi plasterkami rzodkiewki ozdobiony jutowym sznurkiem na białym, drewnianym blacie obok liścia.
Rzodkiewki w takim wydaniu będą hitem sezonu grillowego, ale nie tylko123RF/PICSEL

Postaw na rzodkiewkę zamiast ogórków

Jeśli do tej pory rzodkiewka była dla ciebie tylko szybkim dodatkiem do kanapek albo chrupiącym akcentem w sałatce, pora odkryć ją na nowo. Te ekspresowe, lekko "tłuczone" rzodkiewki to prawdziwy hit w sezonie grillowym - aromatyczne, przyjemnie chrupiące i cudownie orzeźwiające. Dzięki prostej zalewie z czosnkiem, koperkiem i nutą słodyczy nabierają charakteru, który spokojnie pozwala im konkurować z klasycznymi ogórkami małosolnymi, a dla wielu nawet je przebić. Przygotowanie zajmuje dosłownie kilkanaście minut, bez kiszenia, czekania dniami czy skomplikowanych etapów. Wrzucasz wszystko do słoika, zalewasz i po krótkim czasie w lodówce masz gotowy dodatek, który świetnie pasuje do mięs, pieczywa, a nawet jako samodzielna przekąska. Idealne na grilla, piknik, wyjazd za miasto - bierzesz słoik ze sobą i gotowe. Z pewnością będziesz wracać do niego przez cały sezon.

Rzodkiewki w zalewie idealne na grilla

Plasterki świeżej rzodkiewki posypane drobno posiekanym koperkiem.
Możesz je "potłuc" albo pokroić - jak ci wygodniej. Rzodkiewki w zalewie w obu wersjach będa zachwycać smakiem123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 pęczek rzodkiewek
  • 2 ząbki czosnku
  • 2-3 łyżki koperku
  • 1 łyżeczka soli
  • 2 łyżeczki cukru
  • 2 łyżki octu
  • 1 łyżka oleju
  • 60 ml letniej wody
15 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Rzodkiewki myjemy i tłuczemy tłuczkiem do mięsa lub kroimy.
  2. Wrzucamy do słoika.
  3. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, koperek, przyprawy.
  4. Na koniec zalewamy ciepłą wodą, żeby cukier i sól mogły się łatwiej rozpuścić.
  5. Zamknięty słoik warto lekko przemieszać.
  6. Odstawiamy do lodówki na min. 2 godziny.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Estetycznie podane dania na porcelanowych talerzach, zawierające świeże warzywa, nabiał oraz dekoracyjne kwiaty; w rogu widoczny baner z napisem 'interia KOBIETA kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Jajka na fioletowo – barwione modrą kapustąPolsat

Najnowsze