Jeśli do tej pory rzodkiewka była dla ciebie tylko szybkim dodatkiem do kanapek albo chrupiącym akcentem w sałatce, pora odkryć ją na nowo. Te ekspresowe, lekko "tłuczone" rzodkiewki to prawdziwy hit w sezonie grillowym - aromatyczne, przyjemnie chrupiące i cudownie orzeźwiające. Dzięki prostej zalewie z czosnkiem, koperkiem i nutą słodyczy nabierają charakteru, który spokojnie pozwala im konkurować z klasycznymi ogórkami małosolnymi, a dla wielu nawet je przebić. Przygotowanie zajmuje dosłownie kilkanaście minut, bez kiszenia, czekania dniami czy skomplikowanych etapów. Wrzucasz wszystko do słoika, zalewasz i po krótkim czasie w lodówce masz gotowy dodatek, który świetnie pasuje do mięs, pieczywa, a nawet jako samodzielna przekąska. Idealne na grilla, piknik, wyjazd za miasto - bierzesz słoik ze sobą i gotowe. Z pewnością będziesz wracać do niego przez cały sezon.