Zdrowsze i szybsze niż z piekarnika. 5 hitowych przepisów z air fryera
Air fryer szturmem podbił serca osób, które chcą gotować szybciej i zdrowiej. W jednym urządzeniu można upiec, podgrzać, a nawet przygotować desery bez użycia dużej ilości tłuszczu. Potrawy wychodzą chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, a cały proces trwa zaledwie kilkanaście minut. Oto 5 doskonałych przepisów, które pokazują jego pełne możliwości.
Spis treści:
- Mini frittaty z warzywami i fetą
- Chrupiące nuggetsy z kurczaka
- Tofu w azjatyckiej marynacie
- Śniadaniowe ciastko owsiane
- Wyśmienite pączki w wersji odchudzonej
Mini frittaty z warzywami i fetą
Składniki:
- 3 jajka
- 1/2 czerwonej papryki
- 1/2 cukinii
- 40 g sera feta
- sól, pieprz, suszona bazylia
Przygotowanie:
- Pokrój warzywa w drobną kostkę.
- Roztrzep jajka i połącz z warzywami oraz fetą.
- Dopraw do smaku.
- Przelej masę do silikonowych foremek.
- Piecz 10-12 minut w 180 st. C.
- Idealne na szybki lunch lub przekąskę do pracy.
Chrupiące nuggetsy z kurczaka
Składniki:
- 1 pierś z kurczaka
- 1 łyżka musztardy
- 1 ząbek czosnku
- papryka słodka, sól, pieprz
- rozdrobnione płatki kukurydziane
Przygotowanie:
- Pokrój mięso na małe kawałki.
- Wymieszaj z musztardą i przyprawami.
- Obtocz każdy kawałek w płatkach.
- Ułóż w koszu w jednej warstwie.
- Piecz 15 minut w 180 st. C.
- Efekt to chrupiąca panierka bez smażenia w głębokim tłuszczu.
Tofu w azjatyckiej marynacie
Składniki:
- 200 g tofu naturalnego
- 2 łyżki sosu sojowego
- 1 łyżka miodu
- 1 łyżeczka startego imbiru
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej
Przygotowanie:
- Pokrój tofu w kostkę i odsącz z nadmiaru wody.
- Wymieszaj z sosem sojowym, miodem, imbirem i czosnkiem.
- Odstaw na 10 minut do zamarynowania.
- Oprósz mąką ziemniaczaną.
- Piecz 15 minut w 200 st. C, aż będzie złociste.
- Serwuj z ryżem i warzywami stir-fry.
Śniadaniowe ciastko owsiane
Składniki:
- 1/2 dojrzałego banana
- 1/2 szklanki płatków owsianych
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżka mleka (krowiego lub roślinnego)
Przygotowanie:
- Rozgnieć banana widelcem w misce na gładką masę.
- Dodaj płatki, proszek do pieczenia i mleko, dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby dorzuć dodatki: cynamon, masło orzechowe lub kawałki czekolady.
- Uformuj jedno duże ciastko i przełóż do kosza frytkownicy.
- Piecz 10 minut w 180 st. C.
- Podawaj z jogurtem lub owocami - doskonale sprawdzą się jako pożywne śniadanie.
Wyśmienite pączki w wersji odchudzonej
Składniki:
- 250 g mąki pszennej
- 90 ml mleka
- 30 g cukru
- 35 g masła
- 1 jajko
- 10 g świeżych drożdży
Polewa:
- 40 g roztopionego masła
- 3 łyżki cukru
- 1 łyżeczka cynamonu
Przygotowanie:
- Wymieszaj ciepłe mleko z cukrem i drożdżami, odstaw na 10 minut.
- Dodaj mąkę i jajko, zagnieć ciasto.
- Stopniowo wmieszaj masło i wyrabiaj do gładkości.
- Odstaw do wyrośnięcia na godzinę.
- Rozwałkuj, wytnij krążki i zostaw na 20 minut.
- Posmaruj masłem i piecz 4 minuty w 190 st. C.
- Ciepłe obtocz w maśle oraz cukrze z cynamonem.
Jak widać frytkownica beztłuszczowa potrafi zastąpić nie tylko piekarnik, ale również patelnię, a przy tym oszczędza czas i ogranicza kalorie.
