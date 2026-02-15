Zdrowsze i szybsze niż z piekarnika. 5 hitowych przepisów z air fryera

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Air fryer szturmem podbił serca osób, które chcą gotować szybciej i zdrowiej. W jednym urządzeniu można upiec, podgrzać, a nawet przygotować desery bez użycia dużej ilości tłuszczu. Potrawy wychodzą chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, a cały proces trwa zaledwie kilkanaście minut. Oto 5 doskonałych przepisów, które pokazują jego pełne możliwości.

Miska zawierająca kawałki smażonego tofu w sosie teriyaki, posypane sezamem i świeżo pokrojoną dymką, ustawiona na drewnianym stole.
Nie tylko frytki. W air fryerze przygotujesz najróżniejsze smakołyki123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Mini frittaty z warzywami i fetą
  2. Chrupiące nuggetsy z kurczaka
  3. Tofu w azjatyckiej marynacie
  4. Śniadaniowe ciastko owsiane
  5. Wyśmienite pączki w wersji odchudzonej

Mini frittaty z warzywami i fetą

Składniki:

  • 3 jajka
  • 1/2 czerwonej papryki
  • 1/2 cukinii
  • 40 g sera feta
  • sól, pieprz, suszona bazylia

Przygotowanie:

  1. Pokrój warzywa w drobną kostkę.
  2. Roztrzep jajka i połącz z warzywami oraz fetą.
  3. Dopraw do smaku.
  4. Przelej masę do silikonowych foremek.
  5. Piecz 10-12 minut w 180 st. C.
  6. Idealne na szybki lunch lub przekąskę do pracy.

Zobacz również: Za ten kebab twoja skóra ci podziękuje. Przepis, który jest hitem w sieci

Chrupiące nuggetsy z kurczaka

Składniki:

  • 1 pierś z kurczaka
  • 1 łyżka musztardy
  • 1 ząbek czosnku
  • papryka słodka, sól, pieprz
  • rozdrobnione płatki kukurydziane

Przygotowanie:

  1. Pokrój mięso na małe kawałki.
  2. Wymieszaj z musztardą i przyprawami.
  3. Obtocz każdy kawałek w płatkach.
  4. Ułóż w koszu w jednej warstwie.
  5. Piecz 15 minut w 180 st. C.
  6. Efekt to chrupiąca panierka bez smażenia w głębokim tłuszczu.
Stos soczystych kawałków smażonego kurczaka w złocistej, chrupiącej panierce na białym talerzu.
Kurczak w air fryera wyjdzie chrupiący na zewnątrz i soczysty w środku 123RF/PICSEL

Tofu w azjatyckiej marynacie

Składniki:

  • 200 g tofu naturalnego
  • 2 łyżki sosu sojowego
  • 1 łyżka miodu
  • 1 łyżeczka startego imbiru
  • 1 ząbek czosnku
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej

Przygotowanie:

  1. Pokrój tofu w kostkę i odsącz z nadmiaru wody.
  2. Wymieszaj z sosem sojowym, miodem, imbirem i czosnkiem.
  3. Odstaw na 10 minut do zamarynowania.
  4. Oprósz mąką ziemniaczaną.
  5. Piecz 15 minut w 200 st. C, aż będzie złociste.
  6. Serwuj z ryżem i warzywami stir-fry.

Śniadaniowe ciastko owsiane

Składniki:

  • 1/2 dojrzałego banana
  • 1/2 szklanki płatków owsianych
  • 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
  • 1 łyżka mleka (krowiego lub roślinnego)

Przygotowanie:

  1. Rozgnieć banana widelcem w misce na gładką masę.
  2. Dodaj płatki, proszek do pieczenia i mleko, dokładnie wymieszaj.
  3. W razie potrzeby dorzuć dodatki: cynamon, masło orzechowe lub kawałki czekolady.
  4. Uformuj jedno duże ciastko i przełóż do kosza frytkownicy.
  5. Piecz 10 minut w 180 st. C.
  6. Podawaj z jogurtem lub owocami - doskonale sprawdzą się jako pożywne śniadanie.
Owsiane ciasteczka z kawałkami czekolady ułożone na białym talerzu, obok słoiczek wypełniony czekoladowymi groszkami, srebrna łyżeczka oraz szklanka mleka na plecionym materiale.
Do ciasteczek warto dodać kawałki gorzkiej czekolady 123RF/PICSEL

Zobacz również: Tradycyjna owsianka ma konkurencję. Nocna gryczanka to odżywczy hit

Wyśmienite pączki w wersji odchudzonej

Składniki:

  • 250 g mąki pszennej
  • 90 ml mleka
  • 30 g cukru
  • 35 g masła
  • 1 jajko
  • 10 g świeżych drożdży

Polewa:

  • 40 g roztopionego masła
  • 3 łyżki cukru
  • 1 łyżeczka cynamonu

Przygotowanie:

  1. Wymieszaj ciepłe mleko z cukrem i drożdżami, odstaw na 10 minut.
  2. Dodaj mąkę i jajko, zagnieć ciasto.
  3. Stopniowo wmieszaj masło i wyrabiaj do gładkości.
  4. Odstaw do wyrośnięcia na godzinę.
  5. Rozwałkuj, wytnij krążki i zostaw na 20 minut.
  6. Posmaruj masłem i piecz 4 minuty w 190 st. C.
  7. Ciepłe obtocz w maśle oraz cukrze z cynamonem.

Jak widać frytkownica beztłuszczowa potrafi zastąpić nie tylko piekarnik, ale również patelnię, a przy tym oszczędza czas i ogranicza kalorie.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną, na których widoczne jest logo portalu oraz napis 'kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Placuszki z dyniPolsat

Najnowsze