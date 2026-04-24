Zdrowsze niż myślisz i obłędnie smaczne. Szparagi w nowej odsłonie
Sezon na zielone szparagi trwa krótko, ale zdecydowanie warto go wykorzystać w pełni. To jedno z najzdrowszych warzyw wiosny, które nie tylko świetnie smakuje, ale też wspiera odporność, trawienie i pracę organizmu. Jeśli brakuje ci pomysłów na pyszne dania ze szparagów, koniecznie wypróbuj to obłędnie pyszne pesto.
Zielony król wiosennego talerza - szparagi
Dla amatorów zielonych szparagów nareszcie nadszedł ulubiony czas w roku. Te warzywa to nie tylko wyjątkowy smak, ale także prawdziwa skarbnica witamin. Specjaliści zalecają korzystać z krótkiego sezonu i jeść je ze względu na dużą ilość witamin i minerałów wspierających układ krążenia i odporność. Oprócz tego szparagi wspaniale wpływają na układ trawienny: inulina i prebiotyk wzbogacają florę jelitową i pomagają w trawieniu. Zawartość kwasu foliowego doskonale wpływa na pracę mózgu, a przy tym zielone szparagi są niskokaloryczne i zawierają sporo antyoksydantów. Jakby tego było mało, dzięki ich działaniu moczopędnemu świetnie oddziałują na nerki i usuwają nadmiar wody z organizmu. Te wszystkie prozdrowotne właściwości w połączeniu z wyjątkowym aromatem i smakiem sprawiają, że to warzywo to prawdziwy król wiosennego talerza.
Jeśli zupy lub podawanie ugotowanych szparagów w towarzystwie jajka, czyli najbardziej klasyczne propozycje na wiosenne warzywo już nieco ci się znudziły, koniecznie wypróbuj ciekawą odmianę, czyli pesto z zielonych szparagów w towarzystwie makaronu. Podane z dobrej jakości oliwą, orzeszkami i parmezanem zachwyci smakiem i nietuzinkową formą podania. A jeśli zrobisz go więcej, śmiało możesz dodawać go do kanapek czy sadzonych jajek na przykład do śniadania czy kolacji.
Pesto z zielonych szparagów - przepis
Składniki
- 1 pęczek zielonych szparagów (ok. 250-300 g)
- 1 ząbek czosnku
- 40-50 g tartego sera Parmezan
- 30 g orzechów (najlepiej piniowych, ale mogą być włoskie lub nerkowce)
- 60-80 ml dobrej oliwa z oliwek
- sok z połowy cytryny
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
Przygotowanie:
- Odetnij zdrewniałe końcówki. Resztę pokrój na kawałki i wrzuć na 2-3 minuty do wrzątku (albo podsmaż na patelni). Następnie przełóż do zimnej wody - dzięki temu zachowają ładny kolor.
- Zmiksuj/zblenduj bazę.
- Do blendera wrzuć szparagi, czosnek, orzechy i ser. Zmiksuj na wstępną pastę.
- Dodaj oliwę i cytrynę
- Wlewaj powoli oliwę, miksując do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji. Dodaj sok z cytryny.
- Dopraw
- Sól i pieprz do smaku. Jeśli pesto jest zbyt gęste, dolej odrobinę oliwy lub łyżkę wody.
