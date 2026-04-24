Dla amatorów zielonych szparagów nareszcie nadszedł ulubiony czas w roku. Te warzywa to nie tylko wyjątkowy smak, ale także prawdziwa skarbnica witamin. Specjaliści zalecają korzystać z krótkiego sezonu i jeść je ze względu na dużą ilość witamin i minerałów wspierających układ krążenia i odporność. Oprócz tego szparagi wspaniale wpływają na układ trawienny: inulina i prebiotyk wzbogacają florę jelitową i pomagają w trawieniu. Zawartość kwasu foliowego doskonale wpływa na pracę mózgu, a przy tym zielone szparagi są niskokaloryczne i zawierają sporo antyoksydantów. Jakby tego było mało, dzięki ich działaniu moczopędnemu świetnie oddziałują na nerki i usuwają nadmiar wody z organizmu. Te wszystkie prozdrowotne właściwości w połączeniu z wyjątkowym aromatem i smakiem sprawiają, że to warzywo to prawdziwy król wiosennego talerza.