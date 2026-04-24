Zdrowsze niż myślisz i obłędnie smaczne. Szparagi w nowej odsłonie

Karolina Woźniak

Sezon na zielone szparagi trwa krótko, ale zdecydowanie warto go wykorzystać w pełni. To jedno z najzdrowszych warzyw wiosny, które nie tylko świetnie smakuje, ale też wspiera odporność, trawienie i pracę organizmu. Jeśli brakuje ci pomysłów na pyszne dania ze szparagów, koniecznie wypróbuj to obłędnie pyszne pesto.

Makaron tagliatelle z pesto ze szparagów, startym parmezanem i prażonymi orzeszkami na czarnym talerzu
Sezon szparagowy już się rozpoczął, warto więc zrobić z nich wyjątkowe i obłędne w smaku pesto

Zielony król wiosennego talerza - szparagi

Dla amatorów zielonych szparagów nareszcie nadszedł ulubiony czas w roku. Te warzywa to nie tylko wyjątkowy smak, ale także prawdziwa skarbnica witamin. Specjaliści zalecają korzystać z krótkiego sezonu i jeść je ze względu na dużą ilość witamin i minerałów wspierających układ krążenia i odporność. Oprócz tego szparagi wspaniale wpływają na układ trawienny: inulina i prebiotyk wzbogacają florę jelitową i pomagają w trawieniu. Zawartość kwasu foliowego doskonale wpływa na pracę mózgu, a przy tym zielone szparagi są niskokaloryczne i zawierają sporo antyoksydantów. Jakby tego było mało, dzięki ich działaniu moczopędnemu świetnie oddziałują na nerki i usuwają nadmiar wody z organizmu. Te wszystkie prozdrowotne właściwości w połączeniu z wyjątkowym aromatem i smakiem sprawiają, że to warzywo to prawdziwy król wiosennego talerza.

Jeśli zupy lub podawanie ugotowanych szparagów w towarzystwie jajka, czyli najbardziej klasyczne propozycje na wiosenne warzywo już nieco ci się znudziły, koniecznie wypróbuj ciekawą odmianę, czyli pesto z zielonych szparagów w towarzystwie makaronu. Podane z dobrej jakości oliwą, orzeszkami i parmezanem zachwyci smakiem i nietuzinkową formą podania. A jeśli zrobisz go więcej, śmiało możesz dodawać go do kanapek czy sadzonych jajek na przykład do śniadania czy kolacji.

Pesto z zielonych szparagów - przepis

Jajko na miękko podane na kromce chrupiącego chleba, obok miseczka z zielonym pesto; całość ułożona na białym talerzu, z widocznymi sztućcami oraz serwetką złożoną na drewnianym stole.
Pesto z zielonych szparagów świetnie pasuje nie tylko do makaronu

Składniki

  • 1 pęczek zielonych szparagów (ok. 250-300 g)
  • 1 ząbek czosnku
  • 40-50 g tartego sera Parmezan
  • 30 g orzechów (najlepiej piniowych, ale mogą być włoskie lub nerkowce)
  • 60-80 ml dobrej oliwa z oliwek
  • sok z połowy cytryny
  • sól i świeżo mielony pieprz do smaku
20 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Odetnij zdrewniałe końcówki. Resztę pokrój na kawałki i wrzuć na 2-3 minuty do wrzątku (albo podsmaż na patelni). Następnie przełóż do zimnej wody - dzięki temu zachowają ładny kolor.
  2. Zmiksuj/zblenduj bazę.
  3. Do blendera wrzuć szparagi, czosnek, orzechy i ser. Zmiksuj na wstępną pastę.
  4. Dodaj oliwę i cytrynę
  5. Wlewaj powoli oliwę, miksując do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji. Dodaj sok z cytryny.
  6. Dopraw
  7. Sól i pieprz do smaku. Jeśli pesto jest zbyt gęste, dolej odrobinę oliwy lub łyżkę wody.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów© 2026 Associated Press

Najnowsze