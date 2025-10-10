Spis treści: Jak przygotować suszone jabłka? Właściwości zdrowotne suszonych jabłek Ile kalorii mają suszone jabłka? Czy można codziennie jeść suszone jabłka? Do czego warto używać suszonych jabłek w kuchni? Jak przechowywać suszone jabłka?

Jak przygotować suszone jabłka?

Suszone jabłka możesz przygotować z każdej odmiany jabłek. Warto jednak pamiętać, że im bardziej soczyste gatunki, tym proces suszenia może być dłuższy. Do przygotowania zdrowej przekąski świetnie nadają się do antonówki. Możesz również wybrać inne odmiany słodkie i kruche.

Jak przygotować suszone jabłka? Najpierw należy jabłka umyć i obrać, jeśli chcesz uniknąć twardej skórki po wysuszeniu. W skórce znajduje się jednak wiele cennych składników odżywczych i błonnika. Zachowując ją, wzbogacasz przekąskę o dodatkowe składniki odżywcze.

Następnie usuń z jabłek gniazdo nasienne. Możesz zrobić to za pomocą specjalnego, zaokrąglonego nożyka. Dzięki temu usuniesz gniazdo bez rozkrawania jabłka na pół, a twoje chipsy jabłkowe zachowają okrągły kształt. Jeśli go nie masz, wystarczy rozkroić jabłko na pół lub na ćwiartki i usunąć środek.

Słodka alternatywa dla słodyczy, która dba o zdrowie i smak dzieciństwa 123RF/PICSEL

Gdy masz już gotowe jabłka, należy je pokroić w cienkie plasterki o grubości ok. 3 mm. Możesz to zrobić za pomocą noża lub szatkownicy. Aby uniknąć ciemnienia jabłek po wysuszeniu, zanurz je w wodzie z sokiem z cytryny.

Jabłka można suszyć na słońcu lub kaloryferze. Zajmuje to jednak dużo czasu. Lepszą metodą jest suszenie ich w piekarniku lub suszarce.

Jak suszyć jabłka w piekarniku?

Plasterki jabłek ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piekarnik nastaw na 50-70 st. Celsjusza z termoobiegiem. Drzwiczki do piekarnika zostaw uchylone, dzięki czemu wilgoć szybciej odparuje. Po 2-3 godzinach, jabłka powinny być gotowe.

Jak suszyć jabłka w suszarce?

Jabłka możesz suszyć także w suszarce do owoców. Metoda ta jest bezpieczniejsza, choć dłuższa. Wystarczy jabłka ułożyć w pojemnikach i nastawić urządzenie na 50 st. Celsjusza. Po upływie 4-6 godzin jabłka powinny być gotowe.

Suszone jabłka powinny być chrupiące. Mogą zachować elastyczność, ale powinny być pozbawione wilgoci. Jeśli wyczuwasz w nich sok, włóż je z powrotem do piekarnika lub suszarki. Sam czas suszenia w dużej mierze zależy od zawartości soku w świeżych owocach i grubości plasterków.

Właściwości zdrowotne suszonych jabłek

Wiele cennych substancji odżywczych jabłek dalej jest obecna po ich wysuszeniu. Redukcji może ulec jednak witamina C wrażliwa na wysoką temperaturę.

Suszone jabłka dzięki dużej zawartości błonnika regulują pracę jelit i cykl wypróżnień. Zapewniają także uczucie sytości na dłużej. Dzięki temu stanowią wspaniałą przekąskę na diecie odchudzającej. W suszonych jabłkach znajdziesz także przeciwutleniacze takie jak polifenole, które chronią organizm przed negatywnym działaniem wolnych rodników, opóźniają procesy starzenia się skóry i mają właściwości przeciwnowotworowe.

Suszone jabłka to zdrowa przekąska 123RF/PICSEL

Suszone jabłka są także dobrym źródłem potasu, żelaza, magnezu, fosforu czy witamin z grupy B - substancji ważnych dla zachowania zdrowia układu krwionośnego i nerwowego.

Ile kalorii mają suszone jabłka?

Proces suszenia pozbawia owoce wody, co powoduje, że wszystkie składniki odżywcze ulegają koncentracji. Przekłada się to na wyższą kaloryczność. Jeśli świeże jabłko ma ok. 51 kcal w 100 g, suszone jabłko może mieć ich już 260. Warto o tym pamiętać sięgając po tę zdrową przekąskę i jeść ją z umiarem.

Czy można codziennie jeść suszone jabłka?

Suszone jabłka można jeść codziennie, dzięki czemu dostarczysz swojemu organizmowi cennych składników odżywczych każdego dnia. Ważna jest jednak porcja. 20-30 gramów suszonych jabłek nie zwiększy zanadto twojego bilansu kalorycznego, a stanie się zdrową przekąską i źródłem wielu witamin i minerałów.

Do czego warto używać suszonych jabłek w kuchni?

W kuchni znajdziesz wiele ciekawych zastosowań suszonych jabłek. Świetnie smakują samodzielnie jako przekąska do drugiego śniadania. Możesz je pokroić i dodać do domowego musli na śniadanie. Osoby aktywne fizycznie mogą przygotować domowe batony energetyczne z ich dodatkiem.

Suszone jabłka możesz wykorzystać w słodkich wypiekach takich jak muffinki, różnego rodzaju ciasta czy słodkie chleby. Świetnie komponują się również z daniami wytrawnymi takimi jak duszona wołowina czy kaczka. Odnajdą się także w farszu na pierogi czy w sałatkach z rukolą i serem pleśniowym.

Warto przygotować z suszonych jabłek także różnego rodzaju napary, herbatki czy kompoty.

Jak przechowywać suszone jabłka?

Suszone jabłka mogą być przechowywane przez naprawdę długi czas. W temperaturze pokojowej spokojnie wytrzymają nawet 6 miesięcy. Ważne jednak, aby zapewnić im odpowiednie warunki. Najlepiej przechowywać je w szczelnych naczyniach np. słoikach. Warto jednak wsypać do nich ryżu, który będzie pochłaniał ewentualną wilgoć.

Jabłka można przechowywać także w papierowej torebce w suchym i chłodnym miejscu bez dostępu do światła słonecznego. Warto jednak co jakiś czas skontrolować ich stan i sprawdzić, czy nie pleśnieją. Suszone jabłka możesz także mrozić. W ten sposób zachowaj świeżość nawet do 18 miesięcy.

