Nie musisz spędzać na zakupach wielu godzin, szukając drogich produktów niezbędnych do zrobienia skomplikowanego dania. Świetny smak i aromat posiłku można uzyskać, sięgając po zaledwie kilka składników, dostępnych w każdym sklepie spożywczym.

Makaron z porem i boczkiem to doskonały przykład, że umiejętne łącząc zaledwie kilka produktów, możemy uzyskać bardzo smaczny, niedrogi i szybki w przygotowaniu obiad.

Makaron z porem i boczkiem - składniki

Do przygotowania pasty z porem i boczkiem potrzebujesz:

200 g makaronu tagliatelle,

1 por,

150-200 g boczku,

5 ząbków czosnku,

80 ml śmietany 18 proc.,

1 szklanka sera parmezan,

sól oraz pieprz.

Makaron z porem i boczkiem - przepis

Zaczynamy od ugotowania makaronu. Wszystko robimy niemal identycznie, jak wskazuje producent, z tą różnicą, że makaron gotujemy o dwie minuty krócej, niż zakłada to instrukcja. Nie wylewamy wody po makaronie, ponieważ będziemy jej używać.

Boczek kroimy w małą kostkę i przesmażamy go na patelni bez dodawania tłuszczu. Wytapianie boczku warto rozpocząć od zimnej patelni postawionej na niewielkiej mocy palnika. Przesmażony boczek wykładamy do pojemnika.

Por i boczek to baza do przygotowania pysznego makaronu 123RF/PICSEL

Por siekamy w plasterki, przekładamy do sitka i dokładnie myjemy. Następnie umyty por wykładamy na ręcznik papierowy i delikatnie osuszamy. Por ląduje na patelni, gdzie znajduje się tłuszcz wytopiony z boczku. Dodajemy posiekane, cztery ząbki czosnku i podsmażamy.

Całość doprawiamy solą i pieprzem, ostrożnie i powoli wlewamy pół szklanki wody po ugotowanym makaronie, mieszamy i dusimy na średniej mocy palnika przez ok. 5 minut do momentu, aż nadmiar wody się zredukuje. Dodajemy wysmażony boczek, śmietanę i parmezan. Całość dokładnie mieszamy. Na koniec dodajemy ugotowany makaron, ponownie mieszamy i podgrzewamy przez 3 minuty. Gotowe.

