Zestawienie składników może zaskakiwać. Pysznej pasty pozazdroszczą Włosi

Karolina Woźniak

Absolutnie nie trzeba sięgać po skomplikowane i drogie składniki, by cieszyć się wyjątkowym smakiem dania z makaronem w roli głównej. Najlepszym tego dowodem jest przepis na pastę z porem i boczkiem. Wyjaśniamy, jak krok po kroku przygotować ten wyjątkowy posiłek.

Makaron tagliatelle z sosem śmietanowo-serowym i boczkiem, podany na białym talerzu
Jak przygotować smaczny i aromatyczny makaron z boczkiem i porem? / zdjęcie ilustracyjne1123RF/PICSEL

Nie musisz spędzać na zakupach wielu godzin, szukając drogich produktów niezbędnych do zrobienia skomplikowanego dania. Świetny smak i aromat posiłku można uzyskać, sięgając po zaledwie kilka składników, dostępnych w każdym sklepie spożywczym.

Makaron z porem i boczkiem to doskonały przykład, że umiejętne łącząc zaledwie kilka produktów, możemy uzyskać bardzo smaczny, niedrogi i szybki w przygotowaniu obiad.

Makaron z porem i boczkiem - składniki

Do przygotowania pasty z porem i boczkiem potrzebujesz:

  • 200 g makaronu tagliatelle,
  • 1 por,
  • 150-200 g boczku,
  • 5 ząbków czosnku,
  • 80 ml śmietany 18 proc.,
  • 1 szklanka sera parmezan,
  • sól oraz pieprz.

Makaron z porem i boczkiem - przepis

Zaczynamy od ugotowania makaronu. Wszystko robimy niemal identycznie, jak wskazuje producent, z tą różnicą, że makaron gotujemy o dwie minuty krócej, niż zakłada to instrukcja. Nie wylewamy wody po makaronie, ponieważ będziemy jej używać.

Boczek kroimy w małą kostkę i przesmażamy go na patelni bez dodawania tłuszczu. Wytapianie boczku warto rozpocząć od zimnej patelni postawionej na niewielkiej mocy palnika. Przesmażony boczek wykładamy do pojemnika.

Świeżo pokrojone pory o jasnozielonym i białym wnętrzu leżą na drewnianym blacie, w tle widać metalowe sitko.
Por i boczek to baza do przygotowania pysznego makaronu123RF/PICSEL

Por siekamy w plasterki, przekładamy do sitka i dokładnie myjemy. Następnie umyty por wykładamy na ręcznik papierowy i delikatnie osuszamy. Por ląduje na patelni, gdzie znajduje się tłuszcz wytopiony z boczku. Dodajemy posiekane, cztery ząbki czosnku i podsmażamy.

Całość doprawiamy solą i pieprzem, ostrożnie i powoli wlewamy pół szklanki wody po ugotowanym makaronie, mieszamy i dusimy na średniej mocy palnika przez ok. 5 minut do momentu, aż nadmiar wody się zredukuje. Dodajemy wysmażony boczek, śmietanę i parmezan. Całość dokładnie mieszamy. Na koniec dodajemy ugotowany makaron, ponownie mieszamy i podgrzewamy przez 3 minuty. Gotowe.

