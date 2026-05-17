Spis treści: Jakie ziemniaki wybrać? Jak zrobić ziemniaki z patelni? Składniki i przygotowanie Co zrobić, żeby ziemniaki były chrupiące? Z czym podać ziemniaki z patelni?

Jakie ziemniaki wybrać?

Najlepsze są ziemniaki ugotowane wcześniej, najlepiej z poprzedniego dnia. Po schłodzeniu są bardziej zwarte, nie rozpadają się na patelni i łatwiej uzyskać chrupiącą skórkę. Możesz użyć też świeżo ugotowanych ziemniaków, ale wtedy koniecznie dobrze je odparuj i zostaw na kilka minut, żeby lekko przeschły.

Do smażenia sprawdzą się ziemniaki typu kulinarnego B albo C, czyli lekko mączyste. Nie muszą być idealnie równe ani piękne. Pokrój je tak, jak lubisz, czyli w talarki, łódeczki, ćwiartki, a mniejsze po prostu na pół.

Jak zrobić ziemniaki z patelni? Składniki i przygotowanie

Składniki na ziemniaki z patelni

Na 2 porcje przygotuj:

600-700 g ugotowanych ziemniaków,

1 dużą cebulę,

2-3 łyżki oleju, masła klarowanego albo smalcu,

sól,

świeżo mielony pieprz,

opcjonalnie: majeranek, słodką paprykę, czosnek, koperek albo szczypiorek.

Jeśli chcesz zrobić bardziej sycący obiad, dodaj boczek, kiełbasę, jajko sadzone albo twaróg ze śmietaną.

Jak zrobić ziemniaki z patelni krok po kroku?

Ugotowane ziemniaki pokrój w grubsze plastry, ćwiartki albo kostkę, ale nie krój ich zbyt drobno, bo szybciej się rozpadną. Cebulę posiekaj w piórka lub kostkę.

Na dużej patelni rozgrzej tłuszcz. Wrzuć cebulę i smaż kilka minut, aż się zeszkli i lekko zarumieni. Następnie dodaj ziemniaki. Rozłóż je możliwie równo, żeby miały kontakt z patelnią. Nie mieszaj od razu. Daj im 3-4 minuty, żeby złapały kolor.

Dopiero potem przewróć ziemniaki łopatką i smaż dalej. Powtarzaj to kilka razy, aż będą rumiane z kilku stron. Pod koniec dopraw solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami. Jeśli dodajesz czosnek, wrzuć go na ostatnią minutę, żeby się nie przypalił.

Co zrobić, żeby ziemniaki były chrupiące?

Chociaż to danie jest banalnie proste, to jednak wyzwaniem bywa przyrządzenie ziemniaków tak, aby były złociste i chrupiące (czasem wychodzą gumowe). Najważniejsze są trzy rzeczy:

dobrze rozgrzana patelnia,

odpowiednia ilość tłuszczu,

brak ciągłego mieszania.

Ziemniaki muszą mieć czas, żeby się przypiec. Jeśli będziesz je ruszać co kilkanaście sekund, zrobi się z nich miękka masa zamiast rumianych kawałków.

Nie przykrywaj patelni pokrywką, bo para sprawi, że ziemniaki zmiękną, ale nie będą chrupiące. Lepiej smażyć je na średnio mocnym ogniu i pilnować, żeby się nie przypaliły.

Ważne też, żeby nie przeładować patelni. Jeśli ziemniaków jest za dużo, zaczną się dusić. W razie potrzeby usmaż je w dwóch partiach.

Z czym podać ziemniaki z patelni?

Najprościej serwować je z kefirem, maślanką albo zsiadłym mlekiem, co zapewni sporą porcję białka i zwiększy wartość odżywczą dania. To klasyczne połączenie, które wielu osobom od razu kojarzy się z domowym obiadem z dzieciństwa. Świetnie pasuje też jajko sadzone z płynnym żółtkiem, ogórek kiszony, duszone szparagi, fasolka szparagowa z bułką tartą, mizeria albo kapusta zasmażana.

Jeśli chcesz wersję bardziej konkretną, podsmaż razem z cebulą boczek lub kiełbasę. Ziemniaki będą wtedy bardziej wyraziste i spokojnie zastąpią cały obiad.

Idealnym wykończeniem dania okaże się mały kawałek masła i garść posiekanego koperku. Masło podbije smak, a koperek doda świeżości, ale też koloru całej potrawie. To drobiazg, ale właśnie takie dodatki sprawiają, że zwykłe ziemniaki z patelni smakują jak domowe danie, do którego chce się wracać, zwłaszcza latem.

