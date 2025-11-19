Spis treści: Placki z kiszonej kapusty zdrowsze od ziemniaczanych Przepis na placki z kiszonej kapusty Najczęstsze błędy w przygotowaniu fuczków

Placki z kiszonej kapusty zdrowsze od ziemniaczanych

Kapusta kiszona jest jednym z najcenniejszych składników polskiej kuchni. Przez wieki stała na straży odporności naszych przodków, kiedy inne źródła witamin były praktycznie niedostępne. Właśnie dlatego placki z kiszonej kapusty są nie tylko pyszne, ale również zdrowe. Kiszona kapusta to również bogate źródło witamin z grupy B, która usprawnia działanie systemu nerwowego. Potas, wapń i fosfor wspierają za to pracę serca.

Podczas gdy klasyczne placki ziemniaczane są źródłem węglowodanów i tłuszczu ze smażenia, fuczki zyskują przewagę dzięki probiotykom. Wspierają one mikrobiom jelitowy oraz dużej zawartości witaminy C. Kapusta to moc błonnika i naturalnych kwasów organicznych. Placuszki z kiszonej kapusty sycą na długo, nie powodując nagłego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Jednocześnie są lżejsze niż klasyczne ziemniaczane, choć chrupią podobnie. To świetny sposób na przemycenie sporej porcji witamin do menu dziecięcego. Nie każdy maluch lubi surówki, a po kruche placuszki sięgnie bez marudzenia.

Placuszki z kiszonej kapusty sycą na długo 123RF/PICSEL

Przepis na placki z kiszonej kapusty

Kluczem do idealnych placków jest kiszona kapusta dobrej jakości. Powinna być świeża, chrupiąca i nieprzekwaszona. Odpowiednia wilgotność kiszonki decyduje o konsystencji ciasta, dlatego nie warto pomijać etapu odciskania.

Składniki:

200 g kiszonej (niekwaszonej) kapusty

1 jajko

100 ml mleka

100 ml wody gazowanej

150 g mąki pszennej

1 łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu

1 łyżeczka cząbru lub majeranku

1 mała łyżeczka kminku w całości

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Kapustę dobrze odciśnij z wody i posiekaj. Do miski wbij jajko, dodaj mleko, wodę, mąkę, sól, pieprz oraz przyprawy. Wymieszaj trzepaczką i odstaw na kilka minut. Następnie dodaj kapustę i wymieszaj.

Na patelni rozgrzej olej. Nakładaj ciasto na rozgrzany olej, około dwóch łyżek masy na jeden placek. Placuszki przyklepuj i wyrównuj łyżkę. Smaż na średnim ogniu z każdej strony aż do zarumienienia.

Usmażone fuczki połóż na ręczniku papierowym, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Podawaj zaraz po usmażeniu ze śmietaną lub z sosem czosnkowym. Dobrze smakują również z sosem z leśnych grzybów.

UWAGA: Jeśli chcesz czymś przełamać kwaśność kapusty, dodaj do ciasta obraną i startą marchewkę.

Najczęstsze błędy w przygotowaniu fuczków

Jednym z najczęstszych problemów jest zbyt mokra kapusta, przez co masa rozlewa się na patelni. Wtedy placki wychodzą cienkie i łamią się podczas obracania. Z kolei zbyt długie włókna kapusty sprawiają, że trudno formować jednolite krążki, dlatego warto ją porządnie posiekać. Uważaj też s solą. Kiszona kapusta sama w sobie jest słona i łatwo przesadzić.

Nawet najlepiej przygotowane ciasto nie uratuje placków smażonych w zbyt niskiej temperaturze. Abu efekt był chrupiący, tłuszcz powinien być maksymalnie podgrzany. Jeśli nie masz pewności co do temperatury oleju, wykorzystaj prosty trik. Wrzuć na patelnię kropelkę ciasta: jeśli natychmiast zacznie skwierczeć, możesz zacząć smażenie. Inaczej packi wchłoną tłuszcz i stracą lekkość.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Bryndziołki. Pierogi z bryndzą i oscypkiem Polsat