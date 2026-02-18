Zjedz na kolację w Środę Popielcową. Oto dwa sprawdzone przepisy
Środa Popielcowa to szczególny czas: rozpoczęcie Wielkiego Postu, moment refleksji i zmiany perspektywy w codziennym życiu. Wiele osób zastanawia się, co przygotować w tym dniu na kolację, żeby było zgodne z postem, a jednocześnie pożywne i smaczne. Warto sięgnąć po produkty, które dostarczą białka i witamin niezbędnych do zachowania siły i zdrowia, a jednocześnie nie obciążą żołądka. Oto sprawdzone propozycje, by zjeść smacznie i zgodnie z zasadami.
Środa Popielcowa - początek postu i refleksji
Środa Popielcowa to pierwszy dzień Wielkiego Postu w Kościele katolickim, który wprowadza czas refleksji, wstrzemięźliwości i prostoty. W związku z tym w ten dzień rozpoczyna się czas zadumy, refleksji i symbolicznego zwolnienia w codziennym biegu. Odciążając głowę, warto pamiętać, aby odciążyć także ciało, zatem warto zwrócić większą uwagę na to, by posiłki nie były "zapychające" ani tłuste.
Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły dla osób między 18. a 60. rokiem życia, zatem należy zjeść jeden posiłek do syta oraz dwa mniejsze, a także zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Oznacza to, że kolacja powinna być lekka, bezmięsna i łatwa do strawienia, najlepiej bazująca na rybach, jajkach, warzywach, kaszach i pieczywie. Należy unikać ciężkich mięs, tłustych sosów i produktów smażonych w głębokim tłuszczu. Dobrym wyborem będą więc sałatki, lekkie pasty, dania z ryb, jajek czy warzyw pieczonych lub gotowanych na parze. Poniżej znajdziesz dwie propozycje kolacji, które wpisują się w te zasady i są proste do przygotowania w domu. Koniecznie wypróbuj.
Sałatka ziemniaczana z jajkiem i ogórkiem kiszonym
Składniki
- 4-5 ugotowanych ziemniaków (ostudzonych)
- 2-3 jajka na twardo
- 2 ogórki kiszone
- pół małej czerwonej cebuli
- 2 łyżki jogurtu naturalnego
- 1 łyżeczka musztardy
- szczypiorek
- sól, pieprz
Przygotowanie:
- Ziemniaki i jajka pokrój w kostkę.
- Ogórki i cebulę pokrój drobno.
- Jogurt wymieszaj z musztardą, solą i pieprzem.
- Połącz wszystkie składniki i posyp szczypiorkiem.
- Najlepiej smakuje gdy smaki się "przegryzą" przez jakiś czas w lodówce.
Grzanki z pastą z tuńczyka i twarożku
Składniki
- puszka tuńczyka w sosie własnym
- 150 g twarożku naturalnego
- 1 łyżka jogurtu naturalnego
- kilka kropel soku z cytryny
- pieprz
- szczypiorek
- pieczywo (np. pełnoziarniste lub razowe)
Przygotowanie:
- Tuńczyka odsącz z zalewy i wymieszaj z twarożkiem.
- Dodaj jogurt, sok z cytryny, pieprz i posiekany szczypiorek.
- Podawaj na lekko podpieczonym chlebie lub tostach.
Smacznego!
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl