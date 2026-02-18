Środa Popielcowa - początek postu i refleksji

Środa Popielcowa to pierwszy dzień Wielkiego Postu w Kościele katolickim, który wprowadza czas refleksji, wstrzemięźliwości i prostoty. W związku z tym w ten dzień rozpoczyna się czas zadumy, refleksji i symbolicznego zwolnienia w codziennym biegu. Odciążając głowę, warto pamiętać, aby odciążyć także ciało, zatem warto zwrócić większą uwagę na to, by posiłki nie były "zapychające" ani tłuste.

Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły dla osób między 18. a 60. rokiem życia, zatem należy zjeść jeden posiłek do syta oraz dwa mniejsze, a także zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Oznacza to, że kolacja powinna być lekka, bezmięsna i łatwa do strawienia, najlepiej bazująca na rybach, jajkach, warzywach, kaszach i pieczywie. Należy unikać ciężkich mięs, tłustych sosów i produktów smażonych w głębokim tłuszczu. Dobrym wyborem będą więc sałatki, lekkie pasty, dania z ryb, jajek czy warzyw pieczonych lub gotowanych na parze. Poniżej znajdziesz dwie propozycje kolacji, które wpisują się w te zasady i są proste do przygotowania w domu. Koniecznie wypróbuj.

Sałatka ziemniaczana z jajkiem i ogórkiem kiszonym

Lżejsza wersja sałatki ziemniaczanej nasyci, ale nie spowoduje przeciążenia układu pokarmowego 123RF/PICSEL

Składniki 4-5 ugotowanych ziemniaków (ostudzonych)

2-3 jajka na twardo

2 ogórki kiszone

pół małej czerwonej cebuli

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżeczka musztardy

szczypiorek

sól, pieprz 30 min 3-4

Przygotowanie:

Ziemniaki i jajka pokrój w kostkę. Ogórki i cebulę pokrój drobno. Jogurt wymieszaj z musztardą, solą i pieprzem. Połącz wszystkie składniki i posyp szczypiorkiem. Najlepiej smakuje gdy smaki się "przegryzą" przez jakiś czas w lodówce.

Grzanki z pastą z tuńczyka i twarożku

Pyszne, chrupiące, lekki i pełne białka grzanki z pastą z tuńczyka są idealne na kolację 123RF/PICSEL

Składniki puszka tuńczyka w sosie własnym

150 g twarożku naturalnego

1 łyżka jogurtu naturalnego

kilka kropel soku z cytryny

pieprz

szczypiorek

pieczywo (np. pełnoziarniste lub razowe) 15 min 1-2

Przygotowanie:

Tuńczyka odsącz z zalewy i wymieszaj z twarożkiem. Dodaj jogurt, sok z cytryny, pieprz i posiekany szczypiorek. Podawaj na lekko podpieczonym chlebie lub tostach.

Smacznego!

