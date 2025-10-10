Spis treści: Idealny pomysł na śniadanie i nie tylko. Dlaczego warto jeść pastę jajeczną? Jak zrobić pastę jajeczną? Przepis na pastę jajeczną bez majonezu Eksperymenty w kuchni mile widziane

Idealny pomysł na śniadanie i nie tylko. Dlaczego warto jeść pastę jajeczną?

Jajka to z jeden z najdoskonalszych produktów, jakie mogą pojawić się w naszych lodówkach. Są pełne składników odżywczych, a przy tym łatwo dostępne. W formie gotowanej zachowują najwięcej właściwości odżywczych - nie wchłaniają dodatkowego tłuszczu, a obecne w ich składzie białko jest dobrze przyswajalne. Z tych powodów pasta jajeczna to lepszy wybór na uzupełnienie codziennych posiłków niż smażona jajecznica, omlet i jajka sadzone.

Taki posiłek zawiera również komplet aminokwasów, witaminy A, D, E i K, sporo żelaza, cynku i selenu. Nie bez znaczenia są lecytyna i cholina, które wspierają układ nerwowy. Zdrowotny zestaw czyni z pasty jajecznej smarowidło idealne w porze śniadania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by jeść ją także w charakterze przekąski albo kolacji.

Tym bardziej że jajka mają niski indeks glikemiczny, przez co nie podbijają poziomu cukru we krwi. Dzięki temu zapobiegają napadom głodu i pozwalają zachować energię na wysokim poziomie przez długi czas. Nie bez powodu mówi się, że śniadanie z jajek syci bardziej niż płatki z mlekiem czy tost z dżemem.

Jak zrobić pastę jajeczną?

Podstawowy przepis jest dziecinnie prosty. Wystarczy ugotować kilka jajek na twardo - dokładna liczba zależy od wielkości porcji, jaką chcesz przygotować. Następnie rozgnieć widelcem, dodaj odrobinę majonezu, musztardy, soli i pieprzu. Przyda się także coś zielonego, np. świeży szczypiorek. Całość powinna mieć kremową konsystencję.

Sekret dobrej pasty jajecznej tkwi w proporcjach i szczegółach. Jeśli dodasz zbyt dużo majonezu, stanie się ciężka i tłusta. Za mało - będzie sucha i mdła w smaku. Niektórzy dorzucają do smarowidła drobno posiekaną cebulę, inni wolą odrobinę czosnku dla zaostrzenia smaku.

Przepis na pastę jajeczną bez majonezu

Jeśli skrupulatnie liczysz kalorie albo po prostu nie przepadasz za majonezem, nic straconego. Pasta jajeczna bez tego kalorycznego składnika wciąż może być kremowa i pyszna. Wystarczy znaleźć lżejsze zamienniki.

Jednym z nich jest twaróg - najlepiej chudy, rozgnieciony na gładko. W połączeniu z jajkami daje ciekawą, lekko ziarnistą konsystencję i dodatkową porcję białka. Pastę jajeczną w takim wydaniu można jeść bez wyrzutów sumienia nawet na diecie redukcyjnej, czerpiąc z cennych właściwości jajek i reszty składników.

Majonez w paście jajecznej można zamienić także połączeniem jogurtu naturalnego i musztardy. Po pierwszym kęsie przekonasz się, że potrawa straciła co najwyżej zbędne kalorie, ale na pewno nie walory smakowe.

Składniki

6 ugotowanych na twardo jajek

2 łyżki jogurtu naturalnego

2 łyżki musztardy

pęczek szczypiorku

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania: Jajka pokrój drobno, rozgnieć widelcem lub zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Szczypiorek umyj, osusz przy pomocy ręcznika papierowego i posiekaj. Dodaj do jajek wraz z jogurtem, musztardą i przyprawami. Dokładnie wymieszaj i zasiadaj do posiłku.

Eksperymenty w kuchni mile widziane

Jednym z największych atutów pasty jajecznej jest jej uniwersalność. Traktować ją można jako pomysł na zdrowe śniadanie lub smarowidło, którym uraczysz gości podczas domowego przyjęcia. Uwielbiają ją smakosze, którzy nie lubią nudy w kuchni. Choć jajka to niezbędna baza, wybór różnorodnych dodatków sprawia, że za każdym razem specjał ten będzie smakować inaczej.

W ramach świeżego akcentu do pasty jajecznej warto dodawać nie tylko szczypior, ale też natkę pietruszki albo koperek. Dla fanów bardziej zdecydowanych smaków polecamy wędzoną paprykę, chili i kurkumę.

Świetnym dodatkiem do pasty jajecznej są drobno pokrojone warzywa. Skosztuj ogórka kiszonego, chrupiącej papryki, charakternej rzodkiewki czy cebuli. Możesz sięgnąć też po suszone pomidory, oliwki albo kapary, by poczuć powiew śródziemnomorskiego klimatu. Gdy potrzebujesz jeszcze więcej "treści" w posiłku, pastę jajeczną uzupełnij tuńczykiem albo wędzonym łososiem. Świetnie sprawdzi się dojrzałe awokado, które wraz z jajkami tworzy kremowy i bardzo sycący duet.

