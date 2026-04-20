Złoty koktajl na dobry początek dnia. Dodaje energii i poprawia nastrój
Poranki z reguły bywają trudne. Nic dziwnego, że w pierwszym odruchu sięgamy po kawę. Niestety spożywanie małej czarnej może być niekorzystne, zwłaszcza dla osób z problemami żołądkowymi. Idealnym rozwiązaniem jest przyrządzenie złotego koktajlu, który pobudza, rozgrzewa i dodaje energii do działania.
Spis treści:
- Dlaczego warto pić złoty koktajl o poranku?
- Przepis na złoty koktajl
Dlaczego warto pić złoty koktajl o poranku?
Złoty koktajl to wyjątkowe połączenie owoców, imbiru i kurkumy oraz kilku innych zdrowych składników odżywczych. Napój nie tylko syci, ale poprawia też nastrój i dodaje energii o poranku. Wybornie smakuje i ma zbawienny wpływ na organizm. Znajdująca się w nim kurkuma ma silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Wspiera trawienie, wzmacnia wątrobę i poprawia profil lipidowy. Reguluje też poziom cukru we krwi, dzięki czemu zapobiega nagłym spadkom energii. Korzystnie wpływa też na układ nerwowy i łagodzi bóle stawów.
Z kolei imbir pobudza metabolizm, wspiera odporność i pomaga przy dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Poprawia też krążenie krwi i dodaje sił, szczególnie o poranku.
Przygotowanie złotego koktajlu jest proste i trwa kilka chwil.
Przepis na złoty koktajl
Składniki:
- 1 banan,
- 1 szklanka ulubionego mleka (krowiego lub roślinnego),
- 1 łyżeczka sproszkowanej kurkumy,
- 2 plasterki korzenia świeżego imbiru,
- 1 łyżka soku z cytryny,
- 1 łyżeczka naturalnego miodu,
- szczypta pieprzu.
Przygotowanie:
1. Banana obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć do blendera.
2. Przygotuj plasterki imbiru i także umieść je w urządzeniu.
3. Dodaj kurkumę i pieprz, a następnie wlej mleko i sok z cytryny, dodaj miód.
4. Całość miksuj na najwyższych obrotach przez 2-3 minuty, aż konsystencja stanie się całkiem gładka.
5.Koktajl przelej do szklanki, najsmaczniejszy jest świeży, spożywany od razu.
Smacznego!
