Złoty koktajl na dobry początek dnia. Dodaje energii i poprawia nastrój

Poranki z reguły bywają trudne. Nic dziwnego, że w pierwszym odruchu sięgamy po kawę. Niestety spożywanie małej czarnej może być niekorzystne, zwłaszcza dla osób z problemami żołądkowymi. Idealnym rozwiązaniem jest przyrządzenie złotego koktajlu, który pobudza, rozgrzewa i dodaje energii do działania.

Spis treści:

  1. Dlaczego warto pić złoty koktajl o poranku?
  2. Przepis na złoty koktajl

Dlaczego warto pić złoty koktajl o poranku?

Złoty koktajl to wyjątkowe połączenie owoców, imbiru i kurkumy oraz kilku innych zdrowych składników odżywczych. Napój nie tylko syci, ale poprawia też nastrój i dodaje energii o poranku. Wybornie smakuje i ma zbawienny wpływ na organizm. Znajdująca się w nim kurkuma ma silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Wspiera trawienie, wzmacnia wątrobę i poprawia profil lipidowy. Reguluje też poziom cukru we krwi, dzięki czemu zapobiega nagłym spadkom energii. Korzystnie wpływa też na układ nerwowy i łagodzi bóle stawów.

Z kolei imbir pobudza metabolizm, wspiera odporność i pomaga przy dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Poprawia też krążenie krwi i dodaje sił, szczególnie o poranku.

Przygotowanie złotego koktajlu jest proste i trwa kilka chwil.

Przepis na złoty koktajl

Składniki:

  • 1 banan,
  • 1 szklanka ulubionego mleka (krowiego lub roślinnego),
  • 1 łyżeczka sproszkowanej kurkumy,
  • 2 plasterki korzenia świeżego imbiru,
  • 1 łyżka soku z cytryny,
  • 1 łyżeczka naturalnego miodu,
  • szczypta pieprzu.
Przygotowanie:

1. Banana obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć do blendera.

2. Przygotuj plasterki imbiru i także umieść je w urządzeniu.

3. Dodaj kurkumę i pieprz, a następnie wlej mleko i sok z cytryny, dodaj miód.

4. Całość miksuj na najwyższych obrotach przez 2-3 minuty, aż konsystencja stanie się całkiem gładka.

5.Koktajl przelej do szklanki, najsmaczniejszy jest świeży, spożywany od razu.

Smacznego!

