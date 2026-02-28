Spis treści: Żurek to tradycja, ale otwarta na zmiany Zakwas na żurek. Wzbogać go jednym produktem Coś do pochrupania, czyli nietypowe dodatki do żurku

Żurek to tradycja, ale otwarta na zmiany

Żurek od pokoleń zajmuje ważne miejsce na polskich stołach. Kojarzy się z domem i odświętnymi posiłkami, ale też regionalną różnorodnością. Skosztować można dania w wersji śląskiej, podhalańskiej albo świętokrzyskiej. Daje nam to już pewne pojęcie na temat elastyczności receptury.

Skoro istnieje tyle lokalnych wariacji na temat wyjątkowej zupy i nadal każda z nich doskonale wpisuje się w poczet tradycyjnych potraw, czemu by nie spróbować wprowadzić kolejnych modyfikacji? Nie odbiorą żurkowi charakteru, pomogą za to wydobyć z niego nowe, zaskakujące akcenty smakowe.

Pozwól sobie na zmiany w tradycyjnym przepisie na żur Darius Dzinnik 123RF/PICSEL

Zakwas na żurek. Wzbogać go jednym produktem

Tradycyjny żurek od zawsze był daniem symbolicznym. Opierał się na prostych składnikach, które dawały sytość i rozgrzewały nawet w czasach niedostatku. Podstawą zupy jest zakwas, zwykle przyrządzany na mące żytniej.

Składnik ten odpowiada za charakterystyczną kwasowość i głębię smaku. Połączenie mąki, wody, czosnku i przypraw musi pracować co najmniej kilka dni, by doszło do procesów naturalnej fermentacji. Już na tym etapie możemy wprowadzić pierwszą zmianę w przepisie na żurek.

Wystarczy niewielka ilość soku z kiszonych ogórków. Dzięki niemu fermentacja przebiegnie szybciej i stabilniej. Smak gotowego żurku będzie jeszcze bardziej zdecydowany, na tym jednak nie koniec zalet. Sok z kiszonek to naturalne źródło żywych kultur bakterii i enzymów trawiennych. Rozpoczęcie świątecznej biesiady od tego dania wspomoże żołądek i jelita.

Coś do pochrupania, czyli nietypowe dodatki do żurku

Prezencja dań jest prawie tak samo ważna, jak ich smak. Z tego powodu niektórzy podają żurek w chlebie, którego widok jasno wskazuje, że mamy do czynienia z naprawdę ważną okazją. Chcesz pójść w nieco innym kierunku i przygotować zupę, której nikt się nie spodziewa? Żurek podaj z domowymi czipsami warzywnymi.

Sięgnij po pasternak, korzeń pietruszki, topinambur lub buraki. Warzywa pokrój w cienkie plasterki - możesz użyć do tego zwykłej obieraczki. Rozłóż je w brytfannie wyłożonej papierem do pieczenia, skop olejem, oprósz niewielką ilością soli. Następnie piecz w temperaturze 160-170 st. C do momentu, aż staną się chrupiące.

Chrupiące dodatki doskonale uzupełniają kremową zupę, tworząc apetyczny kontrast na talerzu. Czipsy z buraka dodają subtelnej słodyczy. Z kolei pasternak i topinambur wprowadzają korzenną nutę, a pietruszka wzmacnia aromat całego bulionu.

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

„Ewa gotuje”: Żurek w kociołku Polsat