Zmiksuj trzy składniki. W kilka chwil otrzymasz zdrowsze, mniej kaloryczne i pyszne lody
Latem uwielbiamy jeść lody. To chyba jeden z najbardziej uwielbianych przez dzieci (i nie tylko) deserów. Niestety, wiele z tych dostępnych w sklepach nafaszerowana jest chemicznymi dodatkami. Nie każdy wie, że znacznie zdrowszą ich wersję można przygotować samodzielnie, w zaledwie kilka chwil. Potrzebne będą tylko trzy składniki.
Spis treści:
- Alternatywa dla sklepowych lodów. Ten pyszny deser jest banalny w przygotowaniu
- Sorbet truskawkowy z trzech składników. Przepis krok po kroku
Alternatywa dla sklepowych lodów. Ten pyszny deser jest banalny w przygotowaniu
Nic tak nie orzeźwia w letnie, upalne dni jak zmrożona lemoniada i porcja owocowych lodów. Za tym zimnym deserem przepadają szczególnie dzieci, które rokrocznie z utęsknieniem wyczekują, kiedy będą mogły skosztować swoich ulubionych smaków. Kupując lody warto jednak zwracać uwagę na składy podawane na etykietach, a w przypadku tych sprzedawanych na porcje w wafelku, warto wybierać rzemieślnicze, cieszące się dobrą renomą lodziarnie, które zapewniają o najwyższej jakości składników w swoich wyrobach. Tym bardziej, jeśli mamy na uwadze zdrowie i dobre samopoczucie naszych pociech. Sklepowe lody bardzo często są źródłem utwardzonych tłuszczy (trans), sztucznych barwników, karagenu i syropu glukozowo-fruktozowego. Z uwagi na ten fakt, wielu rodziców decyduje się na przygotowywanie ich samodzielnie. To wbrew pozorom nic trudnego - wystarczy jedynie przygotować trzy składniki i je ze sobą dobrze połączyć. W ten sposób otrzymamy znacznie zdrowszy, a równie smaczny deser. Jak zatem zrobić wyśmienity sorbet truskawkowy? Podpowiadamy.
Sorbet truskawkowy z trzech składników. Przepis krok po kroku
Jeśli chodzi o domowe lody, najłatwiejszą opcją są sorbety - lody bez śmietany, które są "lżejsze" dla układu pokarmowego, mniej kaloryczne i zdecydowanie bardziej orzeźwiające. Można wykonać je w zasadzie z większości owoców, jednak największą popularnością cieszą się te truskawkowe. Aby je przygotować, wystarczy mieć:
- Świeże lub zamrożone truskawki (około 500 g)
- Cukier (lub jego zamiennik, około 100-150 g)
- Odrobinę sok wyciśniętego z cytryny (1-2 łyżki)
Wszystkie składniki należy umieścić w misie miksera i dobrze zblendować, do uzyskania gładkiej masy. W przypadku truskawek świeżych, masę należy przełożyć do pojemnika i umieścić w zamrażalniku na kilka godzin. Po tym czasie zabieg miksowania warto powtórzyć, dzięki czemu konsystencja będzie idealnie gładka.
W przypadku truskawek mrożonych sprawa wygląda nieco prościej. Wszystkie składniki wystarczy przełożyć do misy miksera i zblendować na wysokich obrotach. W ten oto sposób, w zaledwie kilka chwil stworzysz zdrowszą alternatywę dla sklepowych lodów.