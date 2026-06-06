Nic tak nie orzeźwia w letnie, upalne dni jak zmrożona lemoniada i porcja owocowych lodów. Za tym zimnym deserem przepadają szczególnie dzieci, które rokrocznie z utęsknieniem wyczekują, kiedy będą mogły skosztować swoich ulubionych smaków. Kupując lody warto jednak zwracać uwagę na składy podawane na etykietach, a w przypadku tych sprzedawanych na porcje w wafelku, warto wybierać rzemieślnicze, cieszące się dobrą renomą lodziarnie, które zapewniają o najwyższej jakości składników w swoich wyrobach. Tym bardziej, jeśli mamy na uwadze zdrowie i dobre samopoczucie naszych pociech. Sklepowe lody bardzo często są źródłem utwardzonych tłuszczy (trans), sztucznych barwników, karagenu i syropu glukozowo-fruktozowego. Z uwagi na ten fakt, wielu rodziców decyduje się na przygotowywanie ich samodzielnie. To wbrew pozorom nic trudnego - wystarczy jedynie przygotować trzy składniki i je ze sobą dobrze połączyć. W ten sposób otrzymamy znacznie zdrowszy, a równie smaczny deser. Jak zatem zrobić wyśmienity sorbet truskawkowy? Podpowiadamy.