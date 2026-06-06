Zmiksuj trzy składniki. W kilka chwil otrzymasz zdrowsze, mniej kaloryczne i pyszne lody

InteriaKobieta Redakcja

Latem uwielbiamy jeść lody. To chyba jeden z najbardziej uwielbianych przez dzieci (i nie tylko) deserów. Niestety, wiele z tych dostępnych w sklepach nafaszerowana jest chemicznymi dodatkami. Nie każdy wie, że znacznie zdrowszą ich wersję można przygotować samodzielnie, w zaledwie kilka chwil. Potrzebne będą tylko trzy składniki.

Porcja różowego sorbetu truskawkowego nabierana metalową gałkownicą z plastikowego pojemnika.
Sorbet truskawkowy możesz zrobić samodzielnie w dosłownie kilka sekund. Wystarczy mieć mocny mikser123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Alternatywa dla sklepowych lodów. Ten pyszny deser jest banalny w przygotowaniu
  2. Sorbet truskawkowy z trzech składników. Przepis krok po kroku

Alternatywa dla sklepowych lodów. Ten pyszny deser jest banalny w przygotowaniu

Nic tak nie orzeźwia w letnie, upalne dni jak zmrożona lemoniada i porcja owocowych lodów. Za tym zimnym deserem przepadają szczególnie dzieci, które rokrocznie z utęsknieniem wyczekują, kiedy będą mogły skosztować swoich ulubionych smaków. Kupując lody warto jednak zwracać uwagę na składy podawane na etykietach, a w przypadku tych sprzedawanych na porcje w wafelku, warto wybierać rzemieślnicze, cieszące się dobrą renomą lodziarnie, które zapewniają o najwyższej jakości składników w swoich wyrobach. Tym bardziej, jeśli mamy na uwadze zdrowie i dobre samopoczucie naszych pociech. Sklepowe lody bardzo często są źródłem utwardzonych tłuszczy (trans), sztucznych barwników, karagenu i syropu glukozowo-fruktozowego. Z uwagi na ten fakt, wielu rodziców decyduje się na przygotowywanie ich samodzielnie. To wbrew pozorom nic trudnego - wystarczy jedynie przygotować trzy składniki i je ze sobą dobrze połączyć. W ten sposób otrzymamy znacznie zdrowszy, a równie smaczny deser. Jak zatem zrobić wyśmienity sorbet truskawkowy? Podpowiadamy.

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Karolina Woźniak
Miska wypełniona mrożonymi truskawkami, których powierzchnia pokryta jest cienką warstwą szronu.
Sorbet truskawkowy najszybciej zrobisz z mrożonych owoców123RF/PICSEL

Sorbet truskawkowy z trzech składników. Przepis krok po kroku

Jeśli chodzi o domowe lody, najłatwiejszą opcją są sorbety - lody bez śmietany, które są "lżejsze" dla układu pokarmowego, mniej kaloryczne i zdecydowanie bardziej orzeźwiające. Można wykonać je w zasadzie z większości owoców, jednak największą popularnością cieszą się te truskawkowe. Aby je przygotować, wystarczy mieć:

  • Świeże lub zamrożone truskawki (około 500 g)
  • Cukier (lub jego zamiennik, około 100-150 g)
  • Odrobinę sok wyciśniętego z cytryny (1-2 łyżki)

Wszystkie składniki należy umieścić w misie miksera i dobrze zblendować, do uzyskania gładkiej masy. W przypadku truskawek świeżych, masę należy przełożyć do pojemnika i umieścić w zamrażalniku na kilka godzin. Po tym czasie zabieg miksowania warto powtórzyć, dzięki czemu konsystencja będzie idealnie gładka.

W przypadku truskawek mrożonych sprawa wygląda nieco prościej. Wszystkie składniki wystarczy przełożyć do misy miksera i zblendować na wysokich obrotach. W ten oto sposób, w zaledwie kilka chwil stworzysz zdrowszą alternatywę dla sklepowych lodów.


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