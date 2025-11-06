Zmniejszają ryzyko zawału serca, genialnie wzmacniają mózg. Zdrowsze od ryb
Zmniejszają ryzyko zawału serca, rewelacyjnie wspierają pracę mózgu i poprawiają nastrój. Są tak bogatym źródłem kwasów omega-3, że można nimi zastąpić nawet tłuste ryby morskie. Orzechy włoskie to zdecydowanie jedna z najzdrowszych jesiennych przekąsek. Sprawdź, jak je suszyć i przechowywać, by przez cały rok móc korzystać z ich bezcennych dla zdrowia właściwości.
Spis treści:
- Co zawierają orzechy włoskie?
- Orzechy włoskie najlepsze w profilaktyce chorób serca
- Orzechy włoskie wspierają pracę mózgu
- Orzechy włoskie a nowotwory
- Orzechy włoskie a kondycja skóry
- Jak suszyć i przechowywać orzechy włoskie?
Co zawierają orzechy włoskie?
Orzechy włoskie w aż 51 proc. składają się z tłuszczu, dlatego to jedne z najbardziej kalorycznych produktów. Już trzy sztuki dostarczają tylu kalorii, ile sporych rozmiarów pączek. W przeciwieństwie do słodyczy już taka ilość dostarcza dzienne zapotrzebowanie organizmu na cenne kwasy omega-3. Poza tym orzechy włoskie zawierają duże ilości pełnowartościowego białka, a także cenne przeciwutleniacze, takie jak flawonoidy, kwasy fenolowe, sterole czy taniny. Znajdziemy w nich również wiele witamin i minerałów, np. witaminę A, C, witaminy z grupy B, żelazo, magnez, sód i potas.
Orzechy włoskie najlepsze w profilaktyce chorób serca
Orzechy włoskie ze względu na duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Działają przeciwzapalnie, uelastyczniają i rozszerzają naczynia krwionośne. Przede wszystkim jednak skutecznie obniżają poziom złego cholesterolu i pomagają regulować ciśnienie tętnicze krwi. Zmniejszają również lepkość krwi i chronią przed powstawaniem zakrzepów. A to kluczowe czynniki w profilaktyce miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.
Orzechy włoskie wspierają pracę mózgu
Jeśli masz problemy z pamięcią i koncentracją, stale się stresujesz, nie możesz się odprężyć i zasnąć, włącz do diety orzechy włoskie. Zawierają one wiele cennych dla zdrowia mózgu substancji, przede wszystkim kwas lanolinowy, witaminy z grupy B czy fosfor. Dzięki temu pozytywnie wpływają na sprawność procesów myślowych, poprawiają nastrój i ułatwiają zasypianie. Dodają też energii i pomagają zwalczyć stres.
Orzechy włoskie a nowotwory
Orzechy włoskie są bogatym źródłem silnych przeciwutleniaczy, które usuwają z organizmu wolne rodniki odpowiedzialne za procesy starzenia się i powstawanie komórek nowotworowych. Badania wykazały też, że znajdujące się w orzechach włoskich kwasy (fenolowy i elagowy) wiążą i unieszkodliwiają substancje rakotwórcze.
Orzechy włoskie a kondycja skóry
Regularne spożywanie orzechów poprawia też kondycję skóry. Znajdujące się w nich silne przeciwutleniacze spowalniają procesy starzenia się. Witaminy A i E nie bez przyczyny nazywane są witaminami młodości - niwelują stany zapalne, poprawiają elastyczność skóry i wspierają procesy regeneracji.
Jak suszyć i przechowywać orzechy włoskie?
Łuskane orzechy szybko tracą apetyczny smak i mogą pleśnieć lub jełczeć. Z tego względu rzadko przechowujemy orzechy włoskie na zapas. Tymczasem to idealny dodatek do śniadań, deserów czy ciast. Wystarczy odpowiednio je wysuszyć i przechowywać, by cieszyć się ich dobroczynnymi właściwościami przez kolejne miesiące.
Świeżo wyłuskane orzechy zawierają wiele wilgoci, dlatego należy je wysuszyć w piekarniku. Wyłóż je na blaszce na papierze do pieczenia i ustaw termoobieg w temperaturze 40-60 stopni. Orzechy najlepiej suszyć przez 25-30 minut przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika. Później wystarczy je wystudzić i przełożyć do szczelnego suchego pojemnika. Na jego dnie warto umieścić odrobinę ryżu i soli, by pochłonęły resztki wilgoci.
