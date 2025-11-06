Zmniejszają ryzyko zawału serca, genialnie wzmacniają mózg. Zdrowsze od ryb

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Zmniejszają ryzyko zawału serca, rewelacyjnie wspierają pracę mózgu i poprawiają nastrój. Są tak bogatym źródłem kwasów omega-3, że można nimi zastąpić nawet tłuste ryby morskie. Orzechy włoskie to zdecydowanie jedna z najzdrowszych jesiennych przekąsek. Sprawdź, jak je suszyć i przechowywać, by przez cały rok móc korzystać z ich bezcennych dla zdrowia właściwości.

Orzechy włoskie zawierają tak wiele cennych składników odżywczych, że można nimi zastąpić nawet tłuste ryby morskie
Orzechy włoskie zawierają tak wiele cennych składników odżywczych, że można nimi zastąpić nawet tłuste ryby morskie123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co zawierają orzechy włoskie?
  2. Orzechy włoskie najlepsze w profilaktyce chorób serca
  3. Orzechy włoskie wspierają pracę mózgu
  4. Orzechy włoskie a nowotwory
  5. Orzechy włoskie a kondycja skóry
  6. Jak suszyć i przechowywać orzechy włoskie?

Co zawierają orzechy włoskie?

Orzechy włoskie w aż 51 proc. składają się z tłuszczu, dlatego to jedne z najbardziej kalorycznych produktów. Już trzy sztuki dostarczają tylu kalorii, ile sporych rozmiarów pączek. W przeciwieństwie do słodyczy już taka ilość dostarcza dzienne zapotrzebowanie organizmu na cenne kwasy omega-3. Poza tym orzechy włoskie zawierają duże ilości pełnowartościowego białka, a także cenne przeciwutleniacze, takie jak flawonoidy, kwasy fenolowe, sterole czy taniny. Znajdziemy w nich również wiele witamin i minerałów, np. witaminę A, C, witaminy z grupy B, żelazo, magnez, sód i potas.

Orzechy włoskie najlepsze w profilaktyce chorób serca

Orzechy włoskie ze względu na duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Działają przeciwzapalnie, uelastyczniają i rozszerzają naczynia krwionośne. Przede wszystkim jednak skutecznie obniżają poziom złego cholesterolu i pomagają regulować ciśnienie tętnicze krwi. Zmniejszają również lepkość krwi i chronią przed powstawaniem zakrzepów. A to kluczowe czynniki w profilaktyce miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

Orzechy włoskie wspierają pracę mózgu

Jeśli masz problemy z pamięcią i koncentracją, stale się stresujesz, nie możesz się odprężyć i zasnąć, włącz do diety orzechy włoskie. Zawierają one wiele cennych dla zdrowia mózgu substancji, przede wszystkim kwas lanolinowy, witaminy z grupy B czy fosfor. Dzięki temu pozytywnie wpływają na sprawność procesów myślowych, poprawiają nastrój i ułatwiają zasypianie. Dodają też energii i pomagają zwalczyć stres.

Sterta łupin orzecha włoskiego z widocznymi wnętrzami, ułożona w przezroczystej torbie na tle czerwonego podłoża.
Młode orzechy włoskie są bardzo smaczne, o ile pozbędziesz się ich skórki Li Zhongfei123RF/PICSEL

Orzechy włoskie a nowotwory

Orzechy włoskie są bogatym źródłem silnych przeciwutleniaczy, które usuwają z organizmu wolne rodniki odpowiedzialne za procesy starzenia się i powstawanie komórek nowotworowych. Badania wykazały też, że znajdujące się w orzechach włoskich kwasy (fenolowy i elagowy) wiążą i unieszkodliwiają substancje rakotwórcze.

Orzechy włoskie a kondycja skóry

Regularne spożywanie orzechów poprawia też kondycję skóry. Znajdujące się w nich silne przeciwutleniacze spowalniają procesy starzenia się. Witaminy A i E nie bez przyczyny nazywane są witaminami młodości - niwelują stany zapalne, poprawiają elastyczność skóry i wspierają procesy regeneracji.

Orzechy włoskie wysypujące się ze szklanego słoika trzymanego w dłoniach, dobrze widoczne faktury łupin.
Jak przechowywać orzechy włoskie, by cieszyć się ich smakiem i właściwościami przez całą zimę?Canva ProINTERIA.PL

Jak suszyć i przechowywać orzechy włoskie?

Łuskane orzechy szybko tracą apetyczny smak i mogą pleśnieć lub jełczeć. Z tego względu rzadko przechowujemy orzechy włoskie na zapas. Tymczasem to idealny dodatek do śniadań, deserów czy ciast. Wystarczy odpowiednio je wysuszyć i przechowywać, by cieszyć się ich dobroczynnymi właściwościami przez kolejne miesiące.

Świeżo wyłuskane orzechy zawierają wiele wilgoci, dlatego należy je wysuszyć w piekarniku. Wyłóż je na blaszce na papierze do pieczenia i ustaw termoobieg w temperaturze 40-60 stopni. Orzechy najlepiej suszyć przez 25-30 minut przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika. Później wystarczy je wystudzić i przełożyć do szczelnego suchego pojemnika. Na jego dnie warto umieścić odrobinę ryżu i soli, by pochłonęły resztki wilgoci.

Dania kuchni azjatyckiej, w tym miska z gotowanym ryżem, miska z zielonymi warzywami posypanymi solą oraz talerz z grillowanym mięsem w sezamie, surówką z marchewki i cytryną.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
