Tradycyjny letni obiad

Niemal każdemu Polakowi ten zestaw obiadowy kojarzy się z latem: bezmięsny, pełen smaku i aromatu, po prostu jak u mamy czy babci. Fasolka szparagowa w maśle z bułką tartą, do tego jaja sadzone i młode ziemniaczki z koperkiem to sztandarowy przykład sezonowej kuchni w naszym kraju. Choć to połączenie smaków jest dla nas już intuicyjne, nasze babcie wiedziały doskonale co robią zestawiając ze sobą te konkretne składniki.

Jajka dostarczają pełnowartościowego białka, czyli zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy. Są też źródłem witamin z grupy B, witaminy D, selenu i choliny, która bierze udział m.in. w pracy mózgu i układu nerwowego.

Fasolka szparagowa ma błonnik, który wspiera pracę jelit i daje uczucie sytości, a także dostarcza m.in. foliany, witaminę C, potas i przeciwutleniacze. Mimo że należy do roślin strączkowych, jest lżejsza od suchej fasoli czy grochu i zwykle łatwiej się ją trawi.

Oprócz młodych ziemniaków, aby danie było jeszcze lżejsze, a nadal sycące, świetnie sprawdzą się także inne dodatki, które nie tylko podkreślą smak, ale także nadadzą mu całkiem nowych, świeżych nut.

Niewielkie zmiany, wielka przyjemność jedzenia

Bez ziemniaków, ale nadal pysznie - przyprawy, sok z cytryny, pomidorki i oliwa sprawią, że na nowo pokochasz fasolkę z jajkiem 123RF/PICSEL

Zamiast smażyć jajka, można je ugotować na miękko lub twardo i podać przepołowione. W ten sposób oszczędzimy sobie kalorii, ale nie smaku.

Fasolka szparagowa doskonale będzie smakować nie tylko w towarzystwie dość tłustego dodatku w postaci bułki tartej z masłem. Warto polać ją oliwą z oliwek, która dostarczy "dobrych" tłuszczy i będzie znacznie lżejsza dla żołądka.

Zamiast ziemniaków warto postawić na któryś z poniższych dodatków. Wszystkie one idealnie komponują się ze smakiem fasolki i jajek:

pomidorki koktajlowe (podsmażone chwilę na patelni)

świeży koperek albo szczypiorek,

odrobinę czosnku surowego lub podsmażonego na maśle,

kilka płatków parmezanu lub sera feta,

pestki dyni albo słonecznika dla chrupkości,

kilka kropli soku z cytryny.

Urozmaicając w ten sposób znane danie nie tylko odkryjemy nowe połączenia smakowe, ale także dostosujemy je pod nasze wymagania/zdrowie/dietę.

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