Znudziły ci się tradycyjne pączki? Wypróbuj przepis na te z piekarnika. Zrobi furorę

Natalia Jabłońska

Zamiast tradycyjnych pączków smażonych w tłuszczu - lżejsza alternatywa. Mowa o pączkach z piekarnika, które świetnie je zastąpią i z pewnością zrobią furorę w Tłusty Czwartek.

Jak przygotować pyszne pączki serowe?
Pączki z piekarnika: smaczna alternatywa dla tych smażonych w tłuszczu123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pączki w wersji "light"
  2. Przepis na pączki z piekarnika. Z pewnością zrobi furorę w Tłusty Czwartek
  3. A na koniec: ciekawostka

Pączki w wersji "light"

Tłusty Czwartek nadchodzi wielkimi krokami. Niektórzy twierdzą, że to ich ulubione święto. Trudno się dziwić - cukiernie pełne będą pysznych i aromatycznych pączków. Część osób z pewnością zdecyduje się na domowe smażenie. W końcu wyśmienity deser bez problemów można przygotować w domu.

Tłusty Czwartek to też idealny czas, by nieco poeksperymentować. Z tej okazji prezentujemy przepis na domowe pączki w wersji light. W niczym nie ustępują tym tradycyjnym.

Czy pączki można piec w piekarniku? Oczywiście! Chociaż zazwyczaj smaży się je w tłuszczu, to nie każdy może je jeść. Dlatego też pieczone pączki to świetna alternatywa dla tych tradycyjnych. Są równie puszyste i co ważne: zachwycają smakiem. Możesz wzbogacić je o ulubioną konfiturę i posypać cukrem pudrem. W roli dekoracji świetnie sprawdzi się również lukier czy posypka do wypieków.

Przepis na pączki z piekarnika. Z pewnością zrobi furorę w Tłusty Czwartek

Przepis na pączki z piekarnika nie jest skomplikowany, a z pewnością zrobi furorę wśród rodziny i gości.

Amerykańskie donuty nie zawierają w środku nadzienia
Pączki z piekarnika możesz ozdobić lukrem czy posypką123RF/PICSEL

Składniki

  • Zaczyn:
  • 4 dag świeżych drożdży,
  • łyżka cukru,
  • łyżka mąki,
  • 2-3 łyżki ciepłego mleka.
  • Ciasto:
  • 4 szklanki mąki,
  • 4 łyżki cukru,
  • 4 łyżki oleju,
  • pół opakowania cukru waniliowego,
  • 4-5 łyżek jogurtu greckiego lub śmietany,
  • 2/3 szklanki mleka,
  • 2 jajka,
  • twarda marmolada,
  • kolorowa posypka.
  • Lukier:
  • cukier puder,
  • sok z cytryny,
  • gorąca woda.
1 godz. 30 min
5-6
Sposób przygotowania:
  1. Najpierw przygotuj zaczyn. Drożdże rozetrzyj z cukrem, dodaj mleko i mąkę. Wymieszaj i odstaw do wyrośnięcia.
  2. Czas na ciasto. Do miski przesiej mąkę, wlej mleko, jogurt (lub śmietanę) i olej. Całe jajka ucieraj z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Dodaj do mąki razem z wyrośniętymi drożdżami.
  3. Ciasto wyrabiaj przez ok. 5 minut (możesz użyć miksera z hakiem).
  4. Przykryj ściereczką i odstaw na godzinę.
  5. Po tym czasie ciasto podziel na pół i wałkuj na grubość ok. 1 cm. Za pomocą szklanki wykrawaj kółka, a zakrętką od butelki, np. wody "środki", które później zagnieciesz.
  6. Jeżeli robisz pączki z nadzieniem, użyj twardej marmolady. Wykrawaj kółko, dodawaj po łyżeczce, zlepiaj i formuj okrągłego pączka.
  7. Wyłóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Odstaw na ok. 20 - 30 minut.
  8. Pączki piecz w nagrzanym piekarniku w 180 st. C (góra-dół) przez 10 - 15 minut.
  9. Na koniec przygotuj lukier. Przesiany puder połącz z kilkoma kroplami soku z cytryny i gorącej wody. Wymieszaj tak, by był gęsty i łatwo można było nim polać pączki. Pozostaw do wyschnięcia. Gotowe!

A na koniec: ciekawostka

Czy wiesz, że pączki pierwotnie przypominały małe chlebki nadziewane słoniną? Dopiero w XVI wieku zaczęto obsypywać je cukrem, a do niektórych wsadzano orzechy. Jeśli ktoś trafił na taki dodatek, miał cieszyć się dużym szczęściem. Do XIX wieku pączki były przysmakiem zamożnych - w ich trakcie używano duże ilości tłuszczu, na który mogli pozwolić sobie jedynie bogaci mieszczanie.

