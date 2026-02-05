Znudziły ci się tradycyjne pączki? Wypróbuj przepis na te z piekarnika. Zrobi furorę
Zamiast tradycyjnych pączków smażonych w tłuszczu - lżejsza alternatywa. Mowa o pączkach z piekarnika, które świetnie je zastąpią i z pewnością zrobią furorę w Tłusty Czwartek.
Spis treści:
- Pączki w wersji "light"
- Przepis na pączki z piekarnika. Z pewnością zrobi furorę w Tłusty Czwartek
- A na koniec: ciekawostka
Pączki w wersji "light"
Tłusty Czwartek nadchodzi wielkimi krokami. Niektórzy twierdzą, że to ich ulubione święto. Trudno się dziwić - cukiernie pełne będą pysznych i aromatycznych pączków. Część osób z pewnością zdecyduje się na domowe smażenie. W końcu wyśmienity deser bez problemów można przygotować w domu.
Tłusty Czwartek to też idealny czas, by nieco poeksperymentować. Z tej okazji prezentujemy przepis na domowe pączki w wersji light. W niczym nie ustępują tym tradycyjnym.
Czy pączki można piec w piekarniku? Oczywiście! Chociaż zazwyczaj smaży się je w tłuszczu, to nie każdy może je jeść. Dlatego też pieczone pączki to świetna alternatywa dla tych tradycyjnych. Są równie puszyste i co ważne: zachwycają smakiem. Możesz wzbogacić je o ulubioną konfiturę i posypać cukrem pudrem. W roli dekoracji świetnie sprawdzi się również lukier czy posypka do wypieków.
Przepis na pączki z piekarnika. Z pewnością zrobi furorę w Tłusty Czwartek
Przepis na pączki z piekarnika nie jest skomplikowany, a z pewnością zrobi furorę wśród rodziny i gości.
Składniki
- Zaczyn:
- 4 dag świeżych drożdży,
- łyżka cukru,
- łyżka mąki,
- 2-3 łyżki ciepłego mleka.
- Ciasto:
- 4 szklanki mąki,
- 4 łyżki cukru,
- 4 łyżki oleju,
- pół opakowania cukru waniliowego,
- 4-5 łyżek jogurtu greckiego lub śmietany,
- 2/3 szklanki mleka,
- 2 jajka,
- twarda marmolada,
- kolorowa posypka.
- Lukier:
- cukier puder,
- sok z cytryny,
- gorąca woda.
- Najpierw przygotuj zaczyn. Drożdże rozetrzyj z cukrem, dodaj mleko i mąkę. Wymieszaj i odstaw do wyrośnięcia.
- Czas na ciasto. Do miski przesiej mąkę, wlej mleko, jogurt (lub śmietanę) i olej. Całe jajka ucieraj z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Dodaj do mąki razem z wyrośniętymi drożdżami.
- Ciasto wyrabiaj przez ok. 5 minut (możesz użyć miksera z hakiem).
- Przykryj ściereczką i odstaw na godzinę.
- Po tym czasie ciasto podziel na pół i wałkuj na grubość ok. 1 cm. Za pomocą szklanki wykrawaj kółka, a zakrętką od butelki, np. wody "środki", które później zagnieciesz.
- Jeżeli robisz pączki z nadzieniem, użyj twardej marmolady. Wykrawaj kółko, dodawaj po łyżeczce, zlepiaj i formuj okrągłego pączka.
- Wyłóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Odstaw na ok. 20 - 30 minut.
- Pączki piecz w nagrzanym piekarniku w 180 st. C (góra-dół) przez 10 - 15 minut.
- Na koniec przygotuj lukier. Przesiany puder połącz z kilkoma kroplami soku z cytryny i gorącej wody. Wymieszaj tak, by był gęsty i łatwo można było nim polać pączki. Pozostaw do wyschnięcia. Gotowe!
A na koniec: ciekawostka
Czy wiesz, że pączki pierwotnie przypominały małe chlebki nadziewane słoniną? Dopiero w XVI wieku zaczęto obsypywać je cukrem, a do niektórych wsadzano orzechy. Jeśli ktoś trafił na taki dodatek, miał cieszyć się dużym szczęściem. Do XIX wieku pączki były przysmakiem zamożnych - w ich trakcie używano duże ilości tłuszczu, na który mogli pozwolić sobie jedynie bogaci mieszczanie.
