Kasza manna to produkt powstający w procesie wysokiego przemiału pszenicy. Ma biało-kremową barwę i delikatny, słodkawy smak. W sklepach dostępna jest zarówno kasza manna jak i kasza manna preparowana, którą można szybciej ugotować przez fakt, że zastosowano już obróbkę termiczną.

Na rynku dostępna jest także kasza manna razowa, orkiszowa oraz orkiszowa razowa - te rodzaje są zdrowszym i lepszym źródłem błonnika pokarmowego.

Czy kasza manna jest zdrowa?

Kasza manna jest produktem lekkostrawnym, ale nie jest szczególnie odżywcza. Pozyskiwana jest z pszenicy zwykłej, co przekłada się na jej kaloryczność, małe ilości białka i błonnika. Jest jednak także źródłem witamin z grupy B oraz składników mineralnych takich jak fosfor, żelazo i miedź. Nie są to jednak ilości imponujące.

Kasza manna jest jednak idealna dla osób z chorobami układu pokarmowego:

wątroby i przewodów żółciowych,

wrzodami,

stanami zapalnymi żołądka i jelit,

problemami trawiennymi,

po przebytych operacjach.

Kasza manna jest również ważnym składnikiem diety dzieci.

Jak przygotować kleik z kaszy manny?

Przepis na kleik z kaszy manny jest prosty. Można przygotować ją zarówno na mleku jak i na wodzie. Stosunek kaszy do mleka lub wody zależy od gęstości kaszy jaką chcemy uzyskać.

Aby przygotować kleik, należy ugotować 2/3 płynu, a w 1/3 zimnego płynu rozpuścić kaszę. Po zagotowaniu łączymy mleko lub wodę z kaszą i gotujemy na wolnym ogniu, ciągle mieszając do zgęstnienia.

Kaszę mannę można zjeść solo lub z dodatkami - truskawkami, malinami, borówkami, bananami, ulubionym dżemem, sokiem owocowym lub z odrobiną masła i cukru.

