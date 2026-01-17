Spis treści: Dlaczego warto wykorzystać gotowane ziemniaki? Najprostsze dania z gotowanych ziemniaków Szybka przekąska z ugotowanych ziemniaków. To instagramowy hit Najczęstsze błędy przy wykorzystaniu gotowanych ziemniaków Zostały ci ziemniaki z obiadu? To musisz wiedzieć!

Dlaczego warto wykorzystać gotowane ziemniaki?

Zdarza się, że w znaczący sposób przekalkulujemy liczbę potrzebnych na obiad ziemniaków i ugotujemy ich za dużo. Co zrobić w takiej sytuacji? Zdecydowanie warto przyrządzić z nich bardzo proste i szybkie dania, które rewelacyjnie sprawdzą się na kolację lub obiad następnego dnia.

Z ugotowanych na obiad ziemniaków możemy przyrządzić również szybkie potrawy do lunchboxów. Dzięki temu kolejnego dnia nie musimy martwić się o śniadanie.

Najprostsze dania z gotowanych ziemniaków

Prawdopodobnie najprostszą opcją w tym przypadku będzie usmażenie resztki gotowanych ziemniaków na patelni. Takie danie idealnie sprawdzi się na kolację.

Przepis na smażone ziemniaczki z obiadu:

Kroimy ugotowane ziemniaki na mniejsze kawałki, a następnie smażymy na patelni. Możemy użyć to tego celu masła klarowanego, oleju lub boczku, a dla wzmocnienia smaku poleca się dodanie pokrojonej w kostkę cebuli.

Gdy ziemniaczki ładnie się zarumienią, umieszczamy je na talerzu i serwujemy.

Trzeba jednak podkreślić, że tego rodzaju przekąska jest dość kaloryczna - wobec tego nie róbmy jej codziennie!

Smażone ziemniaki 123RF/PICSEL

Innym pomysłowym wykorzystaniem ziemniaków z obiadu jest zrobienie klusek.

Przepis na kluski z ziemniaków z obiadu:

Najpierw należy dobrze rozgnieść pozostałe ziemniaki (za pomocą tłuczka lub praski), a następnie dodać do nich odpowiednią ilość mąki pszennej i ziemniaczanej. Na 100 g ziemniaków użyj 2,5 łyżeczki mąki pszennej i nieco ponad 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej.

Po dodaniu tych dwóch składników, wyrabiamy porządnie masę. W razie konieczności, możemy dodać nieco więcej mąki. Potem formujemy kuleczki i wrzucamy je do gotującej wody.

Gotujemy kluseczki około 4 minuty od wypłynięcia. Po tym czasie wykładamy na talerz i podajemy z ulubionym sosem lub podsmażonym boczkiem.

Kopytka i kluski wymagają mączystych ziemniaków. Tylko tak będą się lepić 123RF/PICSEL

Z ziemniaków z obiadu możemy także przyrządzić prostą ziemniaczaną zapiekankę.

Przepis na prostą zapiekankę z ziemniaków z obiadu:

Do niewielkiego naczynia żaroodpornego wkładamy pokrojone na mniejsze kawałki ziemniaki. Doprawiamy je solą, pieprzem oraz rozmarynem i polewamy niewielką ilością oliwy.

Do ziemniaków możemy dodać ulubione składniki - sprawdzi się papryka, czerwona cebulka lub pokrojona w plasterki podsmażona kiełbasa.

Na ziemniaki sypiemy niewielką ilość żółtego sera w wiórkach (do tego celu idealnie sprawdzi się gouda) i pieczemy około 10-15 minut w 180 stopniach Celsjusza. Zwracamy uwagę na ser - powinien się ładnie zarumienić.

Powyższy przepis świetnie sprawdzi się w lunchboxie. Jeśli przygotujemy go wieczorem, to śniadanie na następny dzień mamy już z głowy. Warto jednak dorzucić do pudełka świeże warzywa, na przykład pokrojoną w paski paprykę lub ogórka.

Jak zrobić szybką zapiekankę z ziemniaków? 123RF/PICSEL

Szybka przekąska z ugotowanych ziemniaków. To instagramowy hit

Z ziemniaków z obiadu możemy zrobić również szybkie przekąski. Jedną z nich są pieczone, gniecione ziemniaczki, które swego czasu zdobyły ogromną popularność na Instagramie.

Sposób przygotowania:

Na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia umieszczamy ziemniaki, które spłaszczamy za pomocą tłuczka (lub łyżki).

Doprawiamy je solą, pieprzem, rozmarynem i tymiankiem, polewamy olejem rzepakowym i pieczemy w piekarniku (tryb góra-dół) w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez około 20-25 minut. Ziemniaczki muszą się ładnie zarumienić - wówczas są gotowe do jedzenia.

Tak przygotowane ziemniaczki to rewelacyjna przekąska, która z powodzeniem zastąpi sklepowe chipsy. Warto podawać je z dipem czosnkowym lub sosem tzatziki.

Najczęstsze błędy przy wykorzystaniu gotowanych ziemniaków

Najpopularniejszym błędem, jeśli chodzi o wykorzystanie gotowanych ziemniaków, jest ponowne podanie ich jako dodatek do obiadu. W tym przypadku, mogą nie smakować tak dobrze, jak świeżo przyrządzone, wobec czego lepiej zrobić z nich kluski lub zapiekankę. Inaczej sprawa wygląda z podsmażeniem ich na patelni - wówczas smak jest lepszy z uwagi na tłuszcz i w takiej formie stanowią świetny dodatek.

Po ugotowaniu ziemniaków, pamiętaj o ich dokładnym odcedzeniu! 123RF/PICSEL

Innym błędem jest wykorzystanie ziemniaków, które nie zostały zbyt dobrze odcedzone. Wówczas, jeśli chcemy z nich zrobić na przykład kluski, wyrabiana masa może być zbyt rzadka. Z tego względu, po ugotowaniu ziemniaków, dobrze jest postawić na chwilę garnek na małym ogniu, by resztki wody odparowały.

Unikajmy także długotrwałego pozostawiania ugotowanych ziemniaków na blacie. To prosta droga do ich zepsucia. Jeśli chcemy je wykorzystać, najlepiej schować je do lodówki.

Zostały ci ziemniaki z obiadu? To musisz wiedzieć!

Czy można mrozić gotowane ziemniaki?

Można mrozić gotowane ziemniaki (po ich ostygnięciu), jednak po rozmrożeniu mogą stracić na konsystencji i smaku. Wobec tego, warto je wówczas wykorzystać nie jako dodatek do obiadu, a do placków, klusek lub zup.

Jak długo można przechowywać ugotowane ziemniaki w lodówce?

Jeśli przechowujemy ugotowane ziemniaki w szczelnym pojemniku, to powinny wytrzymać w lodówce kolejne 2-3 dni.

Czy ziemniaki z dnia poprzedniego są zdrowe?

Tak, ziemniaki z dnia poprzedniego są zdrowe, a co ciekawe - nawet zdrowsze niż te świeżo przygotowane. Wynika to z faktu, że podczas schłodzenia, część ziemniaczanej skrobi zmienia się w skrobię oporną, która ma pozytywny wpływ na nasze jelita.

