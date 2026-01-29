Zrób na obiad zamiast schabowych. Domownicy będą zachwyceni

InteriaKobieta Redakcja

Jeśli myślisz, że na rodzinny obiad, który nasyci największych głodomorów, jedyną sensowną opcją są kotlety schabowe czy mielone, jesteś w błędzie. Czy wiesz, że równie smaczny, bogaty w białko, a znacznie zdrowszy i pożywniejszy dodatek do ziemniaków możesz wyczarować z roślin? Jeśli ciekawi cię jak to zrobić, koniecznie zapoznaj się z poniższym przepisem.

Kilka kotletów mielonych z chrupiącą, złocistą panierką, ułożonych na papierze do pieczenia na drewnianej desce, obok świeże plasterki ogórka i gałązki natki pietruszki.
Kotlety z fasoli zrobisz w kilka chwil. Zdziwisz się, jakie są smaczne Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co na obiad zamiast mięsa?
  2. Dlaczego warto jeść rośliny strączkowe?
  3. Kotlety z fasoli. Przepis krok po kroku

Co na obiad zamiast mięsa?

Osoby ograniczające mięso w diecie, jak również wegetarianie i weganie, mogą cieszyć się doskonałym zdrowiem, piękną sylwetką i świetnym samopoczuciem. Pod warunkiem oczywiście, że ich dieta jest dobrze zbilansowana, bogata w składniki odżywcze, witaminy, minerały oraz białko. Ku zdziwieniu wielu osób, z produktów roślinnym można stworzyć tak samo wartościowe potrawy jak z mięsa, a zdaniem niektórych ekspertów ds. żywienia - ilość posiłków mięsnych warto nawet redukować, na rzecz tych roślinnych. Warzywa, kasze czy strączki są w naszym kraju wciąż zbyt mało doceniane. A wystarczy fasola lub ciecierzyca i kilka dodatków, aby stworzyć pyszne, soczyste i sycące kotleciki obiadowe. Wykonanie jest banalne i zajmie niewiele czasu.

Zobacz również:

Kotlety roślinne możesz zrobić również z ciecierzycy, tofu lub fasoli
Kuchnia

Jarskie, a jakie pyszne. Mięsożercy będą zachwyceni ich smakiem

InteriaKobieta Redakcja

Dlaczego warto jeść rośliny strączkowe?

Po strączki powinni sięgać nie tylko ci, którzy z różnych powodów nie jedzą mięsa. Są one zalecane w diecie dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży i osób starszych. Poza tym, że posiadają mnóstwo witamin i minerałów, są również źródłem błonnika i roślinnego białka. Dają uczucie sytości, przeciwdziałają anemii, wspomagają odporność, obniżają poziom cholesterolu i dbają o prawidłowe ciśnienie krwi. Nawet jeśli jesteś miłośnikiem tradycyjnych polskich dań mięsnych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś raz na jakiś czas na obiad zafundował sobie ich roślinny wariant.

Kotlety z fasoli. Przepis krok po kroku

Przygotowanie sznycli z fasoli jest dziecinnie proste. Oto wszystko czego będziesz potrzebować.

Składniki

  • 500 g ugotowanej białej fasoli (lub z puszki)
  • 2 jajka
  • 1 cebula
  • bułka tarta do panierowania
  • olej do smażenia
  • 1/2 łyżeczki czosnku suszonego
  • 1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
  • czarny pieprz
  • sól
  • opcjonalnie - posiekany koperek lub szczypiorek
Trzy kotlety zrumienione na złoto, udekorowane świeżym koperkiem, położone na liściach sałaty. Wokół kotletów pokrojone pomidory, rzodkiewki i gałązki pomidorków koktajlowych w tle, całość podana na białym talerzu.
Roślinne kotlety możesz podać tak samo, jak te tradycyjne - z ziemniakami lub kaszą i ulubioną surówkąafricaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

1.Ugotowaną i wystudzoną fasolę przełożyć do miski, dodać jajka i wszystko blendować na gładką masę.

2.Cebulę obrać i drobno posiekać, dodać do masy fasolowej.

3.Całość doprawić do smaku i wyrobić. Możesz dodać też szczypiorek lub koperek.

4.Następnie wilgotnymi dłońmi uformować niewielkie kotleciki i zapanierować w bułce tartej.

5.Kotlety smażyć na patelni na dobrze rozgrzanym oleju lub maśle klarowanym, z obu stron na jasnobrązowy kolor.

6.Po usmażeniu zdjąć z patelni i układać na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym.

Smacznego!

Wróciła po latach przerwy. Kamilla Baar: W pewnym momencie poczułam, że chcę tę skórę zrzucićINTERIA.PL

Najnowsze