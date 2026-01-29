Zrób na obiad zamiast schabowych. Domownicy będą zachwyceni
Jeśli myślisz, że na rodzinny obiad, który nasyci największych głodomorów, jedyną sensowną opcją są kotlety schabowe czy mielone, jesteś w błędzie. Czy wiesz, że równie smaczny, bogaty w białko, a znacznie zdrowszy i pożywniejszy dodatek do ziemniaków możesz wyczarować z roślin? Jeśli ciekawi cię jak to zrobić, koniecznie zapoznaj się z poniższym przepisem.
Spis treści:
- Co na obiad zamiast mięsa?
- Dlaczego warto jeść rośliny strączkowe?
- Kotlety z fasoli. Przepis krok po kroku
Co na obiad zamiast mięsa?
Osoby ograniczające mięso w diecie, jak również wegetarianie i weganie, mogą cieszyć się doskonałym zdrowiem, piękną sylwetką i świetnym samopoczuciem. Pod warunkiem oczywiście, że ich dieta jest dobrze zbilansowana, bogata w składniki odżywcze, witaminy, minerały oraz białko. Ku zdziwieniu wielu osób, z produktów roślinnym można stworzyć tak samo wartościowe potrawy jak z mięsa, a zdaniem niektórych ekspertów ds. żywienia - ilość posiłków mięsnych warto nawet redukować, na rzecz tych roślinnych. Warzywa, kasze czy strączki są w naszym kraju wciąż zbyt mało doceniane. A wystarczy fasola lub ciecierzyca i kilka dodatków, aby stworzyć pyszne, soczyste i sycące kotleciki obiadowe. Wykonanie jest banalne i zajmie niewiele czasu.
Dlaczego warto jeść rośliny strączkowe?
Po strączki powinni sięgać nie tylko ci, którzy z różnych powodów nie jedzą mięsa. Są one zalecane w diecie dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży i osób starszych. Poza tym, że posiadają mnóstwo witamin i minerałów, są również źródłem błonnika i roślinnego białka. Dają uczucie sytości, przeciwdziałają anemii, wspomagają odporność, obniżają poziom cholesterolu i dbają o prawidłowe ciśnienie krwi. Nawet jeśli jesteś miłośnikiem tradycyjnych polskich dań mięsnych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś raz na jakiś czas na obiad zafundował sobie ich roślinny wariant.
Kotlety z fasoli. Przepis krok po kroku
Przygotowanie sznycli z fasoli jest dziecinnie proste. Oto wszystko czego będziesz potrzebować.
Składniki
- 500 g ugotowanej białej fasoli (lub z puszki)
- 2 jajka
- 1 cebula
- bułka tarta do panierowania
- olej do smażenia
- 1/2 łyżeczki czosnku suszonego
- 1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
- czarny pieprz
- sól
- opcjonalnie - posiekany koperek lub szczypiorek
Sposób przygotowania:
1.Ugotowaną i wystudzoną fasolę przełożyć do miski, dodać jajka i wszystko blendować na gładką masę.
2.Cebulę obrać i drobno posiekać, dodać do masy fasolowej.
3.Całość doprawić do smaku i wyrobić. Możesz dodać też szczypiorek lub koperek.
4.Następnie wilgotnymi dłońmi uformować niewielkie kotleciki i zapanierować w bułce tartej.
5.Kotlety smażyć na patelni na dobrze rozgrzanym oleju lub maśle klarowanym, z obu stron na jasnobrązowy kolor.
6.Po usmażeniu zdjąć z patelni i układać na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym.
Smacznego!