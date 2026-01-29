Spis treści: Co na obiad zamiast mięsa? Dlaczego warto jeść rośliny strączkowe? Kotlety z fasoli. Przepis krok po kroku

Co na obiad zamiast mięsa?

Osoby ograniczające mięso w diecie, jak również wegetarianie i weganie, mogą cieszyć się doskonałym zdrowiem, piękną sylwetką i świetnym samopoczuciem. Pod warunkiem oczywiście, że ich dieta jest dobrze zbilansowana, bogata w składniki odżywcze, witaminy, minerały oraz białko. Ku zdziwieniu wielu osób, z produktów roślinnym można stworzyć tak samo wartościowe potrawy jak z mięsa, a zdaniem niektórych ekspertów ds. żywienia - ilość posiłków mięsnych warto nawet redukować, na rzecz tych roślinnych. Warzywa, kasze czy strączki są w naszym kraju wciąż zbyt mało doceniane. A wystarczy fasola lub ciecierzyca i kilka dodatków, aby stworzyć pyszne, soczyste i sycące kotleciki obiadowe. Wykonanie jest banalne i zajmie niewiele czasu.

Dlaczego warto jeść rośliny strączkowe?

Po strączki powinni sięgać nie tylko ci, którzy z różnych powodów nie jedzą mięsa. Są one zalecane w diecie dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży i osób starszych. Poza tym, że posiadają mnóstwo witamin i minerałów, są również źródłem błonnika i roślinnego białka. Dają uczucie sytości, przeciwdziałają anemii, wspomagają odporność, obniżają poziom cholesterolu i dbają o prawidłowe ciśnienie krwi. Nawet jeśli jesteś miłośnikiem tradycyjnych polskich dań mięsnych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś raz na jakiś czas na obiad zafundował sobie ich roślinny wariant.

Kotlety z fasoli. Przepis krok po kroku

Przygotowanie sznycli z fasoli jest dziecinnie proste. Oto wszystko czego będziesz potrzebować.

Składniki 500 g ugotowanej białej fasoli (lub z puszki)

2 jajka

1 cebula

bułka tarta do panierowania

olej do smażenia

1/2 łyżeczki czosnku suszonego

1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku

czarny pieprz

sól

opcjonalnie - posiekany koperek lub szczypiorek

Roślinne kotlety możesz podać tak samo, jak te tradycyjne - z ziemniakami lub kaszą i ulubioną surówką africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

1.Ugotowaną i wystudzoną fasolę przełożyć do miski, dodać jajka i wszystko blendować na gładką masę.

2.Cebulę obrać i drobno posiekać, dodać do masy fasolowej.

3.Całość doprawić do smaku i wyrobić. Możesz dodać też szczypiorek lub koperek.

4.Następnie wilgotnymi dłońmi uformować niewielkie kotleciki i zapanierować w bułce tartej.

5.Kotlety smażyć na patelni na dobrze rozgrzanym oleju lub maśle klarowanym, z obu stron na jasnobrązowy kolor.

6.Po usmażeniu zdjąć z patelni i układać na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym.

Smacznego!

