Spis treści: Obiad w 10 minut Żeberka w miodzie i musztardzie Pieczone warzywa

Obiad w 10 minut

Oddawanie się sztuce kulinarnej wymaga dwóch elementów: wolnego czasu i weny do tworzenia. Niestety rzadko idą one w parze, dlatego znacznie częściej poszukuję przepisów szybkich, które pozwolą ugotować smaczny obiad bez godzin spędzonych w kuchni. Jedną z takich receptur są żeberka w miodzie i musztardzie, do których serwuję pieczone warzywa. Choć ze względu na marynowanie i pieczenie przygotowanie obiadu trwa około 2 godzin, to faktycznie w kuchni spędzamy zaledwie 10 - 15 minut.

Żeberka w miodzie i musztardzie

Składniki 1 kg surowych żeberek

4 łyżki miodu

4 łyżki musztardy

½ łyżeczki ostrej papryki

1 łyżka oleju

1. W misce łączymy miód, musztardę i paprykę, dzięki czemu powstaje marynata do żeberek.

2. Żeberka kroimy na kawałki i nacieramy marynatą. Mięso powinno spędzić w niej przynajmniej 30 minut, ale można zamarynować żeberka nawet dzień wcześniej.

3. Wkładamy żeberka do naczynia żaroodpornego lub brytfanki i podlewamy olejem.

4. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez około 1,5 godziny.

Pieczone warzywa

Składniki 3 ziemniaki

1 korzeń pasternaku

1 burak

1 marchewka

Sól i pieprzy ziołowy do smaku

1 łyżka oleju

1. Warzywa myjemy, pasternak i buraka obieramy.

2. Następnie kroimy wszystkie warzywa w ćwiartki.

3. Wrzucamy do miski, polewamy olejem i posypujemy przyprawami.

4. Blachę z piekarnika wykładamy papierem do pieczenia i wysypujemy na nią warzywa. 5. Wkładamy do piekarnika na około 45 - 60 minut, czyli najlepiej zrobić to około 40 minut po włożeniu mięsa do piekarnika.

Gdy mięso i warzywa są już upieczone, wystarczy wyłożyć je na talerz i obiad gotowy.

Smacznego!

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL