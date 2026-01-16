Zrób obiad w 10 minut. Potem tylko włóż do piekarnika
Spędzanie w kuchni długich godzin na przygotowaniu posiłku - czasem oddawania się sztuce kulinarnej jest spełnianiem wewnętrznych potrzeb, ale znacznie częściej brakuje do takiego zadania czasu i ochoty. Dlatego zawsze warto mieć na podorędziu przepisy na obiad, który można zrobić w parę chwil. Jednym z nich są żeberka w miodzie i musztardzie z pieczonymi warzywami.
Spis treści:
- Obiad w 10 minut
- Żeberka w miodzie i musztardzie
- Pieczone warzywa
Obiad w 10 minut
Oddawanie się sztuce kulinarnej wymaga dwóch elementów: wolnego czasu i weny do tworzenia. Niestety rzadko idą one w parze, dlatego znacznie częściej poszukuję przepisów szybkich, które pozwolą ugotować smaczny obiad bez godzin spędzonych w kuchni. Jedną z takich receptur są żeberka w miodzie i musztardzie, do których serwuję pieczone warzywa. Choć ze względu na marynowanie i pieczenie przygotowanie obiadu trwa około 2 godzin, to faktycznie w kuchni spędzamy zaledwie 10 - 15 minut.
Żeberka w miodzie i musztardzie
Składniki
- 1 kg surowych żeberek
- 4 łyżki miodu
- 4 łyżki musztardy
- ½ łyżeczki ostrej papryki
- 1 łyżka oleju
1. W misce łączymy miód, musztardę i paprykę, dzięki czemu powstaje marynata do żeberek.
2. Żeberka kroimy na kawałki i nacieramy marynatą. Mięso powinno spędzić w niej przynajmniej 30 minut, ale można zamarynować żeberka nawet dzień wcześniej.
3. Wkładamy żeberka do naczynia żaroodpornego lub brytfanki i podlewamy olejem.
4. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez około 1,5 godziny.
Pieczone warzywa
Składniki
- 3 ziemniaki
- 1 korzeń pasternaku
- 1 burak
- 1 marchewka
- Sól i pieprzy ziołowy do smaku
- 1 łyżka oleju
1. Warzywa myjemy, pasternak i buraka obieramy.
2. Następnie kroimy wszystkie warzywa w ćwiartki.
3. Wrzucamy do miski, polewamy olejem i posypujemy przyprawami.
4. Blachę z piekarnika wykładamy papierem do pieczenia i wysypujemy na nią warzywa. 5. Wkładamy do piekarnika na około 45 - 60 minut, czyli najlepiej zrobić to około 40 minut po włożeniu mięsa do piekarnika.
Gdy mięso i warzywa są już upieczone, wystarczy wyłożyć je na talerz i obiad gotowy.
Smacznego!
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl