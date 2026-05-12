Dziki król wiosennych talerzy

Sezon na czosnek niedźwiedzi wkrótce się skończy i wcale nie chodzi o to, że liście dzikiej rośliny znikną, a o to, że walory smakowe, za które uwielbiamy dziki czosnek, zmienią się na gorsze. Liście staną się przede wszystkim nieznośnie gorzkie, dlatego jeśli jeszcze wahasz się, czy warto kupić na ryneczku ostatnie pęczki, to ostatnia chwila, by się zdecydować.

A warto, bowiem czosnek niedźwiedzi to prawdziwy król wiosny - jego zapach czuć już z daleka. Czosnkowo-ziołowy aromat i doskonały smak można zamknąć w słoiku w formie obłędnie pysznego pesto. Wiele osób obawia się zrobić pesto na zapas ze względu na możliwość wydzielania się niepożądanych, groźnych dla zdrowia substancji, ale jeśli tylko masz możliwość kupić lub dostać nieco więcej, śmiało gotowe pesto możesz zamrozić w porcjach.

Wystarczy tylko kilka składników by zrobić najlepsze domowe pesto z czosnku niedźwiedziego Olga Klamecka Archiwum autora

Czosnek niedźwiedzi jest rośliną chronioną w Polsce i nie należy zrywać go, bowiem jest to nielegalne. Na szczęście istnieją sposoby, by go zdobyć: na targach i ryneczkach można go zakupić, posadzić we własnym ogrodzie lub - jak ja - otrzymać od kogoś, kto ma na swoim terenie całkiem zacne plony. Warto go jeść, bo zawarte w nim związki aktywne są w dużej części zbliżone do czosnku pospolitego. Roślina ta wykazuje bardzo pozytywne działanie na niemal cały organizm. Wspiera działanie układu odpornościowego, oddechowego i krążenia, wspomaga również trawienie i reguluje pracę jelit.

Oto, jak ja zarobiłam przepyszne pesto z czosnku niedźwiedziego.

Pesto z czosnku niedźwiedziego - przepis

Wystarczy ugotowany makaron, domowe pesto z czosnku niedźwiedziego, odrobina śmietanki i parmezan - to jest pyszne! Olga Klamecka Archiwum autora

Składniki 1 pęczek czosnku niedźwiedziego

sok z połowy cytryny

garść pestek dyni (podprażonych na patelni)

60 g startego parmezanu

sól, pieprz, płatki chilli

skórka otarta z połowy cytryny

spory "chlust" dobrej jakości oliwy 10 min 1-2

Przygotowanie:

Liście czosnku należy dobrze umyć i osuszyć. odrywamy łodyżki, bo są gorzkie. Oczyszczone liście wkładamy do większej miski i dodajemy wszystkie pozostałe składniki. Blendujemy na jednolitą masę. Gotowe pesto można przechowywać kilka dni w słoiku w lodówce, zalewając wierzch oliwą. Doskonale smakuje z makaronem, jako dodatek do kanapek, zapiekanek, pizzy czy bruschetty.

Smacznego!

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Wystarczy odrobina kreatywności, kilka dobrej jakości składników i sezonowe warzywa. materiały promocyjne