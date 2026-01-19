Świetny patent na ulubiony dodatek do obiadu

Jeśli zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by nie tracąc na smaku, nieco obniżyć ilość kalorii w klasycznym obiedzie, to ten patent jest dla ciebie. Dzięki temu "twistowi", puree ziemniaczane stanie się lżejsze dla żołądka, będzie mieć mniej kalorii, a więcej niezbędnych witamin. Bez utraty smaku! Puree z ziemniaków i selera w proporcji 50:50 to świetny dowód na to, że zdrowsza kuchnia wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń.

Seler korzeniowy naturalnie obniża kaloryczność dania, jednocześnie wzbogacając je o witaminę C, witaminy z grupy B, potas, fosfor oraz przeciwutleniacze wspierające odporność i układ nerwowy. Ziemniaki dbają o lubiany smak i sytość, a seler dodaje lekko orzechowej nuty i sprawia, że puree jest łatwiej strawne. To świetna propozycja zarówno dla osób na diecie redukcyjnej, jak i dla seniorów - miękka konsystencja, niski indeks obciążenia kalorycznego i wysoka wartość odżywcza czynią z tego dodatku idealny element codziennego obiadu.

Puree ziemnoaczano-selerowe do obiadu

Składniki 500 g ziemniaków (najlepiej mączystych, typ C)

500 g selera korzeniowego

30 g masła (ok. 2 łyżki)

80–120 ml ciepłego mleka lub napoju roślinnego (np. owsianego, niesłodzonego)

sól do smaku

świeżo mielony biały lub czarny pieprz

opcjonalnie: szczypta gałki muszkatołowej 30 min 3-4

Przygotowanie

Ziemniaki i selera obierz, pokrój w podobnej wielkości kawałki, dzięki temu ugotują się równomiernie. Przełóż warzywa do garnka, zalej zimną wodą, dodaj soli. Gotuj pod przykryciem 20-25 minut, aż będą bardzo miękkie (widelec powinien wchodzić bez oporu). Odcedź warzywa i postaw garnek z powrotem na małym ogniu na 30-60 sekund, delikatnie potrząsając - to klucz do puszystego puree bez wodnistej konsystencji. Zdejmij z ognia, dodaj masło (możesz zastąpić oliwą) i rozgnieć tłuczkiem lub przeciśnij przez praskę. Stopniowo dolewaj ciepłe mleko, aż uzyskasz pożądaną kremowość (im więcej, tym gładsze i rzadsze). Dopraw solą, pieprzem i, jeśli lubisz, szczyptą gałki muszkatołowej. Wymieszaj do gładkości.

