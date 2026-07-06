Zrobisz go szybko, a smakuje obłędnie. Ten amerykański deser z borówkami zachwyca
Soczyste borówki i ciepłe, maślane ciasto, które rozpływa się w ustach - brzmi jak letni sen? Poznaj blueberry cobbler, amerykański deser, który zdobywa coraz większą popularność w polskich kuchniach. Choć przypomina kruszonkę, ma zupełnie inną teksturę i historię. To szybki i efektowny deser idealny na leniwe popołudnie.
Spis treści:
- Amerykański klasyk z historią
- Smak lata w każdym kęsie
- Przepis na idealny blueberry cobbler
Amerykański klasyk z historią
Historia cobblera sięga czasów pierwszych europejskich osadników w Ameryce Północnej. Angielscy koloniści, tęskniąc za tradycyjnymi, gotowanymi puddingami, musieli dostosować swoje przepisy do nowych, surowych warunków i braku odpowiednich form do pieczenia. Zaczęli więc układać owoce bezpośrednio w żeliwnych naczyniach, a na wierzch kłaść nieregularne kawałki prostego ciasta. Nazwa "cobbler" prawdopodobnie nawizuje do angielskiego słowa cobble (kocie łby), ponieważ upieczone, puszyste ciasto na powierzchni owoców przypomina nierówny, kamienny bruk. Z czasem ten prosty, improwizowany wypiek stał się jednym z najbardziej cenionych dań amerykańskiej kuchni domowej.
Smak lata w każdym kęsie
Sekret tego deseru tkwi nie tylko w jego prostocie, ale przede wszystkim w niesamowitym kontraście temperatur oraz konsystencji. Blueberry cobbler najlepiej smakuje podawany na ciepło, kilkanaście minut po wyjęciu z piekarnika. To wtedy gorący, lekko kwaskowaty sos borówkowy idealnie komponuje się z puszystym ciastem o bogatym, maślanym aromacie. Tradycyjnie serwuje się go z solidną gałką klasycznych lodów waniliowych lub porcją lekko ubitej, niesłodzonej śmietanki. Ciepło deseru powoli roztapia lody, tworząc aksamitny sos, który spaja wszystkie elementy w spójną całość. To prosta, a zarazem niezwykle satysfakcjonująca kompozycja smakowa.
Przepis na idealny blueberry cobbler
Ten deser jest tak prosty, że poradzi sobie z nim każdy. Oto sprawdzony przepis:
Składniki na nadzienie owocowe:
- 500-600 g borówek amerykańskich (lub leśnych jagód)
- 2 łyżki cukru
- 1 łyżka soku z cytryny
- 1 płaska łyżka skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej
- opcjonalnie: szczypta cynamonu
Składniki na ciasto:
- 150 g mąki pszennej
- 50 g cukru (plus 1 dodatkowa łyżka do posypania wierzchu)
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- szczypta soli
- 75 g bardzo zimnego masła, pokrojonego w kostkę
- ok. 120 ml zimnej maślanki (lub mleka)
- 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
Przygotowanie:
- Piekarnik i naczynie: rozgrzej piekarnik do 190°C (tryb góra-dół). Formę do zapiekania (np. okrągłą o średnicy 22-24 cm) wysmaruj cienko masłem.
- Owoce: Umyte borówki przełóż bezpośrednio do formy. Dodaj cukier, sok z cytryny, skrobię oraz cynamon. Delikatnie wymieszaj owoce bezpośrednio w naczyniu i wyrównaj ich powierzchnię.
- Suche składniki: w dużej misce połącz mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól.
- Masło: dodaj zimne masło i szybko rozetrzyj je palcami z mąką, aż powstanie struktura drobnej kruszonki.
- Mokre składniki: wlej zimną maślankę oraz ekstrakt waniliowy. Wymieszaj krótko widelcem tylko do momentu połączenia składników - ciasto powinno pozostać gęste i lekko grudkowate.
- Formowanie: nakładaj łyżką nieregularne porcje ciasta na owoce, zostawiając drobne szczeliny. Wierzch posyp odłożoną łyżką cukru dla uzyskania chrupiącej skórki.
- Pieczenie: piecz przez 35-40 minut, aż owoce zaczną bulgotać, a ciasto nabierze złocistego koloru. Podawaj na ciepło, najlepiej z gałką lodów waniliowych.
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