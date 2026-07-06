Spis treści: Amerykański klasyk z historią Smak lata w każdym kęsie Przepis na idealny blueberry cobbler

Amerykański klasyk z historią

Historia cobblera sięga czasów pierwszych europejskich osadników w Ameryce Północnej. Angielscy koloniści, tęskniąc za tradycyjnymi, gotowanymi puddingami, musieli dostosować swoje przepisy do nowych, surowych warunków i braku odpowiednich form do pieczenia. Zaczęli więc układać owoce bezpośrednio w żeliwnych naczyniach, a na wierzch kłaść nieregularne kawałki prostego ciasta. Nazwa "cobbler" prawdopodobnie nawizuje do angielskiego słowa cobble (kocie łby), ponieważ upieczone, puszyste ciasto na powierzchni owoców przypomina nierówny, kamienny bruk. Z czasem ten prosty, improwizowany wypiek stał się jednym z najbardziej cenionych dań amerykańskiej kuchni domowej.

Smak lata w każdym kęsie

Sekret tego deseru tkwi nie tylko w jego prostocie, ale przede wszystkim w niesamowitym kontraście temperatur oraz konsystencji. Blueberry cobbler najlepiej smakuje podawany na ciepło, kilkanaście minut po wyjęciu z piekarnika. To wtedy gorący, lekko kwaskowaty sos borówkowy idealnie komponuje się z puszystym ciastem o bogatym, maślanym aromacie. Tradycyjnie serwuje się go z solidną gałką klasycznych lodów waniliowych lub porcją lekko ubitej, niesłodzonej śmietanki. Ciepło deseru powoli roztapia lody, tworząc aksamitny sos, który spaja wszystkie elementy w spójną całość. To prosta, a zarazem niezwykle satysfakcjonująca kompozycja smakowa.

Idealny na lato: szybki deser z borówkami i lodami 123RF/PICSEL

Przepis na idealny blueberry cobbler

Ten deser jest tak prosty, że poradzi sobie z nim każdy. Oto sprawdzony przepis:

Składniki na nadzienie owocowe:

500-600 g borówek amerykańskich (lub leśnych jagód)

2 łyżki cukru

1 łyżka soku z cytryny

1 płaska łyżka skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej

opcjonalnie: szczypta cynamonu

Składniki na ciasto:

150 g mąki pszennej

50 g cukru (plus 1 dodatkowa łyżka do posypania wierzchu)

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

75 g bardzo zimnego masła, pokrojonego w kostkę

ok. 120 ml zimnej maślanki (lub mleka)

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Przygotowanie:

Piekarnik i naczynie: rozgrzej piekarnik do 190°C (tryb góra-dół). Formę do zapiekania (np. okrągłą o średnicy 22-24 cm) wysmaruj cienko masłem. Owoce: Umyte borówki przełóż bezpośrednio do formy. Dodaj cukier, sok z cytryny, skrobię oraz cynamon. Delikatnie wymieszaj owoce bezpośrednio w naczyniu i wyrównaj ich powierzchnię. Suche składniki: w dużej misce połącz mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól. Masło: dodaj zimne masło i szybko rozetrzyj je palcami z mąką, aż powstanie struktura drobnej kruszonki. Mokre składniki: wlej zimną maślankę oraz ekstrakt waniliowy. Wymieszaj krótko widelcem tylko do momentu połączenia składników - ciasto powinno pozostać gęste i lekko grudkowate. Formowanie: nakładaj łyżką nieregularne porcje ciasta na owoce, zostawiając drobne szczeliny. Wierzch posyp odłożoną łyżką cukru dla uzyskania chrupiącej skórki. Pieczenie: piecz przez 35-40 minut, aż owoce zaczną bulgotać, a ciasto nabierze złocistego koloru. Podawaj na ciepło, najlepiej z gałką lodów waniliowych.

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