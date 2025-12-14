Zrobisz go w 45 min. Japoński serniczek urzekający puszystością
Delikatny jak chmurka, czekoladowy jak marzenie i tak prosty, że przygotujesz go nawet w najbardziej zabiegany dzień. Ten trzyskładnikowy serniczek w japońskim stylu podbija media społecznościowe, a internauci zachwycają się jego lekkością i obłędnym smakiem. Wystarczą jajka, gorzka czekolada i serek Philadelphia.
Japoński serniczek z trzech składników
W ostatnich latach cały świat zachwyca się kuchnią japońską, która łączy w sobie subtelność, lekkość i niezwykły smak. Coraz chętniej sięgamy po przepisy z Dalekiego Wschodu, szukając czegoś świeżego, niebanalnego i zaskakująco prostego jednocześnie. Nie chodzi już tylko o sushi czy ramen, rośnie też popularność japońskich deserów, które urzekają swoją delikatnością i efektownym wyglądem. Nic więc dziwnego, że internet oszalał na punkcie sernika w stylu japońskim, znanego z obłędnie piankowej, niemal chmurowej konsystencji. To właśnie ten wypiek sprawia, że zachwycają się nim zarówno pasjonaci kulinariów, jak i ci, którzy wolą szybkie, nieskomplikowane rozwiązania. A ta wersja jest kwintesencją japońskiej prostoty: zaledwie trzy składniki, minimum pracy i rezultat jak z cukierni. Lekki jak powietrze, delikatnie czekoladowy i przyjemny w strukturze serniczek - trudno uwierzyć, że powstaje tak łatwo.
Czekoladowy, lekki jak chmurka serniczek
Składniki
- 100 g gorzkiej czekolady
- 3 jajka
- 120 g serka Philadelphia light
Przygotowanie:
- Oddziel żółtka od białek.
- Ubij białka na sztywną pianę.
- Rozpuść gorzką czekoladę i dodaj ją do serka.
- Dodaj żółtka i wymieszaj.
- Po połączeniu delikatnie wmieszaj ubite białka.
- Przelej do naoliwionego szklanego pojemnika, który umieścisz w innym, większym naczyniu z wodą.
- Piecz w piekarniku w temperaturze 170° przez 15 minut, następnie obniż temperaturę do 160° na kolejne 15 minut, a na koniec wyłącz piekarnik i pozostaw do ostygnięcia w środku na kolejne 15 minut.
- Wyjmij z formy dopiero po ostygnięciu ciasta.
Smacznego!
