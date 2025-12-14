Zrobisz go w 45 min. Japoński serniczek urzekający puszystością

Olga Klamecka

Delikatny jak chmurka, czekoladowy jak marzenie i tak prosty, że przygotujesz go nawet w najbardziej zabiegany dzień. Ten trzy­składnikowy serniczek w japońskim stylu podbija media społecznościowe, a internauci zachwycają się jego lekkością i obłędnym smakiem. Wystarczą jajka, gorzka czekolada i serek Philadelphia.

Kawałek czekoladowego sernika z polewą czekoladową i listkiem mięty na wierzchu, podany na brązowym talerzu obok srebrnego widelca. W tle widać resztę ciasta oraz kawałki czekolady.
Kremowy, czekoladowy, a przy tym lekki jak chmurka - czekoladowy sernik a'la japoński robi furoręNataliya Arzamasova123RF/PICSEL

Japoński serniczek z trzech składników

W ostatnich latach cały świat zachwyca się kuchnią japońską, która łączy w sobie subtelność, lekkość i niezwykły smak. Coraz chętniej sięgamy po przepisy z Dalekiego Wschodu, szukając czegoś świeżego, niebanalnego i zaskakująco prostego jednocześnie. Nie chodzi już tylko o sushi czy ramen, rośnie też popularność japońskich deserów, które urzekają swoją delikatnością i efektownym wyglądem. Nic więc dziwnego, że internet oszalał na punkcie sernika w stylu japońskim, znanego z obłędnie piankowej, niemal chmurowej konsystencji. To właśnie ten wypiek sprawia, że zachwycają się nim zarówno pasjonaci kulinariów, jak i ci, którzy wolą szybkie, nieskomplikowane rozwiązania. A ta wersja jest kwintesencją japońskiej prostoty: zaledwie trzy składniki, minimum pracy i rezultat jak z cukierni. Lekki jak powietrze, delikatnie czekoladowy i przyjemny w strukturze serniczek - trudno uwierzyć, że powstaje tak łatwo.

Czekoladowy, lekki jak chmurka serniczek

Okrągły tort czekoladowy oblany polewą czekoladową, udekorowany świeżą miętą, obok kawałki gorzkiej czekolady, jasne tło z papierem do pieczenia.
Jeśli chcesz, wierzch serniczka możesz posmarować roztopioną czekoladą lub nutelląafrica-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Składniki

  • 100 g gorzkiej czekolady
  • 3 jajka
  • 120 g serka Philadelphia light
45 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Oddziel żółtka od białek.
  2. Ubij białka na sztywną pianę.
  3. Rozpuść gorzką czekoladę i dodaj ją do serka.
  4. Dodaj żółtka i wymieszaj.
  5. Po połączeniu delikatnie wmieszaj ubite białka.
  6. Przelej do naoliwionego szklanego pojemnika, który umieścisz w innym, większym naczyniu z wodą.
  7. Piecz w piekarniku w temperaturze 170° przez 15 minut, następnie obniż temperaturę do 160° na kolejne 15 minut, a na koniec wyłącz piekarnik i pozostaw do ostygnięcia w środku na kolejne 15 minut.
  8. Wyjmij z formy dopiero po ostygnięciu ciasta.

Smacznego!

