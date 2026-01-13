Zrobisz w kilka minut, a zachwycą smakiem. Chlebki czosnkowe to hit Internetu

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Czosnkowy naan nie bez powodu robi światową karierę - w zeszłym roku zajął pierwsze miejsce w rankingu najlepszych chlebów, udowadniając, że prostota i smak idą tu w parze. Dobra wiadomość jest taka, że te kultowe, maślane chlebki wcale nie wymagają restauracyjnej kuchni ani specjalnego pieca. Ten przysmak przygotujesz z łatwością w domu.

Kilka płaskich, rumianych chlebków naan ozdobionych świeżą kolendrą leży na drewnianej desce, obok miseczek z sosem i dipami.
Czosnkowe chlebki w stylu naan robią furorę w internecie, koniecznie wypróbuj ten przepisamnart5040123RF/PICSEL

Uznane za najlepsze pieczywo świata

Domowe czosnkowo-maślane chlebki w stylu naan to doskonały przykład na to, że kulinarne hity z całego świata można z powodzeniem odtworzyć we własnej kuchni. Nic dziwnego, że właśnie egzotyczne czosnkowe pieczywo w zeszłym roku zajeło pierwsze miejsce w rankingu najlepszych chlebów - zachwyca miękkością, elastycznością i intensywnym aromatem masła oraz czosnku. Przygotowane w domu chlebki są idealne do rwania, mają delikatne warstwy i lekko chrupiącą powierzchnię z rumianymi bąbelkami, a jednocześnie pozostają sprężyste i miękkie w środku.

Zobacz również:

Chleb naan z masłem i czosnkiem to niekwestionowany ulubieniec świata
Kuchnia

Polski bochenek nie miał szans z tym wypiekiem. W nowym rankingu wybrano najsmaczniejsze pieczywo

Natalia Jabłońska

Świetnie sprawdzają się jako dodatek do dań obiadowych, szczególnie kuchni orientalnej i śródziemnomorskiej, ale równie dobrze smakują jedzone solo, jeszcze ciepłe, prosto z patelni. To także idealna baza do maczania w jogurtowych dipach, sosach czosnkowych, hummusie czy maślanych sosach, które tylko podkreślają ich smak. Nie wymagają skomplikowanych składników ani długiego wyrastania, wystarczy chwila pracy z ciastem, aromatyczna czosnkowa mieszanka i sucha patelnia, by stworzyć chlebki, które z powodzeniem mogłyby konkurować z tymi z najlepszych restauracji.

Czosnkowo-maślane pieczywko w stylu naan

Dwa trójkątne placki naan leżące na białym talerzu z kolorowym wzorem, na wierzchu gałązka świeżych ziół, całość ustawiona na bambusowej podkładce na drewnianym stole.
Te chlebki zniewalają smakiem i zapachem. Zrób je koniecznie w domuMYCHKO123RF/PICSEL

Składniki

  • 300 g mąki
  • 150 g ciepłej wody
  • 1 łyżeczka soli
  • 40 g mąki pszennej
  • 5 ząbków czosnku
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
  • 1 łyżeczka soli
  • 0,5 łyżeczki cukru
  • 30 g oleju
  • 25 g masła
3-4

Przygotowanie:

  1. Mąkę wyrabiaj z wodą i solą przez kilka minut, aż uzyskasz elastyczne ciasto.
  2. Przykryj i zostaw na 30-40 minut.
  3. W osobnej misce połącz składniki: mąkę, czosnek, pietruszkę, sól i cukier.
  4. Zalej to gorącym olejem.
  5. Dokładnie wymieszaj.
  6. Dodaj roztopione masło i znów wymieszaj.
  7. Ciasto podziel na 5-6 części, każdą z nich cienko rozwałkuj.
  8. Posmaruj każdą czosnkową mieszanką.
  9. Każdy placek zawiń w rulon a następnie rozwałkuj na wielkość patelni, którą masz.
  10. Smaż każdy placek na suchej patelni do zrumienienia.

Smacznego!

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną, na których widoczne jest logo portalu oraz napis 'kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
"Nomada": Bez jedzenia. Bez wody. Bez litości. Ramadan w ArabiiINTERIA.PL

Najnowsze