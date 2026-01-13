Uznane za najlepsze pieczywo świata

Domowe czosnkowo-maślane chlebki w stylu naan to doskonały przykład na to, że kulinarne hity z całego świata można z powodzeniem odtworzyć we własnej kuchni. Nic dziwnego, że właśnie egzotyczne czosnkowe pieczywo w zeszłym roku zajeło pierwsze miejsce w rankingu najlepszych chlebów - zachwyca miękkością, elastycznością i intensywnym aromatem masła oraz czosnku. Przygotowane w domu chlebki są idealne do rwania, mają delikatne warstwy i lekko chrupiącą powierzchnię z rumianymi bąbelkami, a jednocześnie pozostają sprężyste i miękkie w środku.

Świetnie sprawdzają się jako dodatek do dań obiadowych, szczególnie kuchni orientalnej i śródziemnomorskiej, ale równie dobrze smakują jedzone solo, jeszcze ciepłe, prosto z patelni. To także idealna baza do maczania w jogurtowych dipach, sosach czosnkowych, hummusie czy maślanych sosach, które tylko podkreślają ich smak. Nie wymagają skomplikowanych składników ani długiego wyrastania, wystarczy chwila pracy z ciastem, aromatyczna czosnkowa mieszanka i sucha patelnia, by stworzyć chlebki, które z powodzeniem mogłyby konkurować z tymi z najlepszych restauracji.

Czosnkowo-maślane pieczywko w stylu naan

Składniki 300 g mąki

150 g ciepłej wody

1 łyżeczka soli

40 g mąki pszennej

5 ząbków czosnku

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

1 łyżeczka soli

0,5 łyżeczki cukru

30 g oleju

25 g masła 3-4

Przygotowanie:

Mąkę wyrabiaj z wodą i solą przez kilka minut, aż uzyskasz elastyczne ciasto. Przykryj i zostaw na 30-40 minut. W osobnej misce połącz składniki: mąkę, czosnek, pietruszkę, sól i cukier. Zalej to gorącym olejem. Dokładnie wymieszaj. Dodaj roztopione masło i znów wymieszaj. Ciasto podziel na 5-6 części, każdą z nich cienko rozwałkuj. Posmaruj każdą czosnkową mieszanką. Każdy placek zawiń w rulon a następnie rozwałkuj na wielkość patelni, którą masz. Smaż każdy placek na suchej patelni do zrumienienia.

Smacznego!

