Zrobisz w kilka minut, a zachwycą smakiem. Chlebki czosnkowe to hit Internetu
Czosnkowy naan nie bez powodu robi światową karierę - w zeszłym roku zajął pierwsze miejsce w rankingu najlepszych chlebów, udowadniając, że prostota i smak idą tu w parze. Dobra wiadomość jest taka, że te kultowe, maślane chlebki wcale nie wymagają restauracyjnej kuchni ani specjalnego pieca. Ten przysmak przygotujesz z łatwością w domu.
Uznane za najlepsze pieczywo świata
Domowe czosnkowo-maślane chlebki w stylu naan to doskonały przykład na to, że kulinarne hity z całego świata można z powodzeniem odtworzyć we własnej kuchni. Nic dziwnego, że właśnie egzotyczne czosnkowe pieczywo w zeszłym roku zajeło pierwsze miejsce w rankingu najlepszych chlebów - zachwyca miękkością, elastycznością i intensywnym aromatem masła oraz czosnku. Przygotowane w domu chlebki są idealne do rwania, mają delikatne warstwy i lekko chrupiącą powierzchnię z rumianymi bąbelkami, a jednocześnie pozostają sprężyste i miękkie w środku.
Świetnie sprawdzają się jako dodatek do dań obiadowych, szczególnie kuchni orientalnej i śródziemnomorskiej, ale równie dobrze smakują jedzone solo, jeszcze ciepłe, prosto z patelni. To także idealna baza do maczania w jogurtowych dipach, sosach czosnkowych, hummusie czy maślanych sosach, które tylko podkreślają ich smak. Nie wymagają skomplikowanych składników ani długiego wyrastania, wystarczy chwila pracy z ciastem, aromatyczna czosnkowa mieszanka i sucha patelnia, by stworzyć chlebki, które z powodzeniem mogłyby konkurować z tymi z najlepszych restauracji.
Czosnkowo-maślane pieczywko w stylu naan
Składniki
- 300 g mąki
- 150 g ciepłej wody
- 1 łyżeczka soli
- 40 g mąki pszennej
- 5 ząbków czosnku
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
- 1 łyżeczka soli
- 0,5 łyżeczki cukru
- 30 g oleju
- 25 g masła
Przygotowanie:
- Mąkę wyrabiaj z wodą i solą przez kilka minut, aż uzyskasz elastyczne ciasto.
- Przykryj i zostaw na 30-40 minut.
- W osobnej misce połącz składniki: mąkę, czosnek, pietruszkę, sól i cukier.
- Zalej to gorącym olejem.
- Dokładnie wymieszaj.
- Dodaj roztopione masło i znów wymieszaj.
- Ciasto podziel na 5-6 części, każdą z nich cienko rozwałkuj.
- Posmaruj każdą czosnkową mieszanką.
- Każdy placek zawiń w rulon a następnie rozwałkuj na wielkość patelni, którą masz.
- Smaż każdy placek na suchej patelni do zrumienienia.
Smacznego!
