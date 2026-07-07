Spis treści: Jakie zupy będą najlepszym wyborem w czasie odchudzania? Ta zupa to prawdziwy hit. Jedz regularnie, a szybciej schudniesz

Jakie zupy będą najlepszym wyborem w czasie odchudzania?

Zupy to posiłki o wielu zaletach. Robią się właściwie same, a ich przygotowanie jest banalne. Są pożywne - dostarczają cennych witamin oraz błonnika, nawadniają organizm, a także wspierają pracę układu pokarmowego. Odpowiednio skomponowane mogą być także doskonałym źródłem białka oraz kolagenu. Latem potrafią doskonale orzeźwiać, a w sezonie jesienno-zimowym rozgrzewać i wspierać odporność.

Warto jeść je także w czasie odchudzania, bo potrafią być naprawdę sycące, a jednocześnie niskokaloryczne. Wszystko zależy jednak od dodatków - jeśli twoim celem jest utrata wagi, musisz mieć na uwadze, aby do zup nie dodawać zasmażek, tłustych śmietan, boczku czy kiełbasy. Stawiaj natomiast na wywary drobiowe lub warzywne, a najlepiej zupy typu krem. Świetnym dodatkiem do odchudzających zup będą ziemniaki, gruboziarniste kasze, chude mięso pokrojone na kawałki, rośliny strączkowe oraz pełnoziarnisty makaron.

Jeśli zależy ci na niskokalorycznej zupie, zrezygnuj ze śmietany na rzecz jogurtu 123RF/PICSEL

Ta zupa to prawdziwy hit. Jedz regularnie, a szybciej schudniesz

Jedną z wciąż mało docenianych zup jest jarzynowa - przyrządzana w Polsce od dawien dawna zupa na wywarze mięsnym lub warzywnym, z dodatkiem kalafiora, ziemniaków, marchewki, koperku, pietruszki, selera itp. Aby była bardziej sycąca warto dodać do niej również strączki - np. zieloną fasolkę lub groszek. Jej przygotowanie jest naprawdę bardzo proste, a do wykonania będziesz potrzebować jedynie kilku składników.

Składniki:

1,5 l bulionu warzywnego

2 marchewki

1 pietruszka (korzeń)

1/4 selera

1/2 kalafiora

1 szklanka mrożonej fasolki szparagowej lub zielonego groszku

kawałek pora - około 10 cm

1 łyżka masła klarowanego

2 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, sól, pieprz, posiekana natka pietruszki lub koperek

4 łyżki gęstego, śmietankowego jogurtu naturalnego (można pominąć)

Sposób przygotowania:

W garnku rozpuść masło, dodaj posiekanego drobno pora i podsmaż około 2 minuty na małej mocy palnika. Dodaj pokrojone w plastry lub kostkę warzywa, kalafiora podziel na różyczki, wrzuć też fasolkę. Warzywa zalej bulionem i dodaj przyprawy. Całość gotuj pod przykryciem przez około 15 minut. W razie potrzeby dopraw do smaku i zabiel - najpierw zahartuj jogurt wrzącą zupą, dobrze wymieszaj i wlej go garnka. Na koniec dodaj posiekaną natkę pietruszki lub koperek.

Smacznego!





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