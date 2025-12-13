Zupa grzybowa w tej wersji smakuje jeszcze lepiej. To prawdziwe kulinarne arcydzieło

Zupa grzybowa to tradycyjne, polskie danie, przyrządzane nie tylko od święta. Umiejętnie przygotowywana, z dodatkiem kilku genialnych składników zyska jeszcze smak, a jej aromat będzie nie do opisania. Jeśli zaopatrzysz się w dobrej jakości, leśne grzyby, we własnej kuchni możesz wyczarować zupę niczym z najlepszej restauracji. Jeśli planujesz przygotować grzybową na Wigilię, proponujemy urozmaicić przepis o dwa składniki, które sprawią, że już nigdy nie powrócisz do tradycyjnego przepisu.

Spis treści:

  1. Jak podkręcić smak zupy grzybowej? Ten patent to hit
  2. Wigilijna zupa grzybowa z kaszą pęczak. Przepis krok po kroku

Jak podkręcić smak zupy grzybowej? Ten patent to hit

W wielu polskich domach aromat grzybów kojarzy się wyłącznie z Wigilią. Miłośnicy tych leśnych darów przyrządzają je jednak znacznie częściej. I słusznie, bo grzyby są nie tylko pyszne, ale i bardzo wartościowe. Stanowią źródło wielu witamin, minerałów, a także białka, błonnika i mają przy tym niewiele kalorii. Talerz aromatycznej zupy z grzybów czy kremowego risotto zimową porą to coś, za czym można przepaść bez reszty. W Polsce grzyby - szczególnie te suszone, są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia - przyrządza się je pod postacią zup lub sosów. Podajemy je najczęściej z makaronem, jednak doskonale komponują się także z kaszami.

Czy słyszeliście o patencie na podkręcenie smaku wigilijnej zupy grzybowej poprzez dodanie do wywaru wody z ogórków kiszonych? Jeśli nie, koniecznie wypróbujcie. Zupa zyska zupełnie inny wymiar, a jeśli dodatkowo podacie ją z pęczakiem, domownicy i goście przepadną bez reszty.

Wigilijna zupa grzybowa z kaszą pęczak. Przepis krok po kroku

Dzięki subtelnej, kwaskowej nucie zupa grzybowa zyska głębię smaku i niepowtarzalny charakter. Jej smak będzie wyrazisty i posmakuje nawet tym, którzy nie przepadają za grzybami. Z wykonaniem tej wyjątkowo smacznej zupy poradzi sobie każdy. Poniższy przepis sprawdzi się idealnie na Wigilię, ale nie tylko.

Składniki:

Składniki

  • 50 g suszonych grzybów leśnych
  • 100 g kaszy pęczak
  • Bulion warzywny – 1 litr
  • 2 marchewki
  • 1 korzeń pietruszki
  • Pół średniego selera
  • 1 cebula
  • 4 ząbki czosnku
  • 100 ml wody z kiszonych ogórków
  • 2 łyżki masła klarowanego
  • 2 łyżki śmietany 18 %
  • 2 liście laurowe
  • 4 ziela angielskie
  • Sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Suszone grzyby mocz w wodzie przez kilka godzin, a najlepiej całą noc. Wodę z moczenia pozostaw.
  2. Kaszę pęczak ugotuj w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź i odstaw do wystudzenia.
  3. Cebulę i ząbki czosnku drobno posiekaj.
  4. W dużym garnku rozgrzej masło klarowane, podsmaż delikatnie cebulę i czosnek.
  5. Dodaj startą na tarce marc
  6. hew, pietruszkę i selera, smaż wszystko razem około 5-7 minut.
  7. Do garnka z podsmażonymi warzywami dodaj grzyby, liście laurowe, ziele angielskie i wlej bulion.
  8. Następnie dodaj wodę z moczenia grzybów i gotuj wszystko na średnim ogniu przez około 25 minut.
  9. Po tym czasie do zupy dodaj ugotowany pęczak oraz wlej powoli wodę z kiszonych ogórków.
  10. Na końcu dopraw zupę solą i pieprzem i gotuj jeszcze kolejne na małej mocy palnika 5 minut.
  11. Zupę grzybową podawaj z pietruszką lub koperkiem i kleksem śmietany.

Smacznego!

