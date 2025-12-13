Spis treści: Jak podkręcić smak zupy grzybowej? Ten patent to hit Wigilijna zupa grzybowa z kaszą pęczak. Przepis krok po kroku

Jak podkręcić smak zupy grzybowej? Ten patent to hit

W wielu polskich domach aromat grzybów kojarzy się wyłącznie z Wigilią. Miłośnicy tych leśnych darów przyrządzają je jednak znacznie częściej. I słusznie, bo grzyby są nie tylko pyszne, ale i bardzo wartościowe. Stanowią źródło wielu witamin, minerałów, a także białka, błonnika i mają przy tym niewiele kalorii. Talerz aromatycznej zupy z grzybów czy kremowego risotto zimową porą to coś, za czym można przepaść bez reszty. W Polsce grzyby - szczególnie te suszone, są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia - przyrządza się je pod postacią zup lub sosów. Podajemy je najczęściej z makaronem, jednak doskonale komponują się także z kaszami.

Czy słyszeliście o patencie na podkręcenie smaku wigilijnej zupy grzybowej poprzez dodanie do wywaru wody z ogórków kiszonych? Jeśli nie, koniecznie wypróbujcie. Zupa zyska zupełnie inny wymiar, a jeśli dodatkowo podacie ją z pęczakiem, domownicy i goście przepadną bez reszty.

Pamiętaj o namoczeniu suszonych grzybów i zachowaniu wody Arina Habich 123RF/PICSEL

Wigilijna zupa grzybowa z kaszą pęczak. Przepis krok po kroku

Dzięki subtelnej, kwaskowej nucie zupa grzybowa zyska głębię smaku i niepowtarzalny charakter. Jej smak będzie wyrazisty i posmakuje nawet tym, którzy nie przepadają za grzybami. Z wykonaniem tej wyjątkowo smacznej zupy poradzi sobie każdy. Poniższy przepis sprawdzi się idealnie na Wigilię, ale nie tylko.

Składniki:

Składniki 50 g suszonych grzybów leśnych

100 g kaszy pęczak

Bulion warzywny – 1 litr

2 marchewki

1 korzeń pietruszki

Pół średniego selera

1 cebula

4 ząbki czosnku

100 ml wody z kiszonych ogórków

2 łyżki masła klarowanego

2 łyżki śmietany 18 %

2 liście laurowe

4 ziela angielskie

Sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Suszone grzyby mocz w wodzie przez kilka godzin, a najlepiej całą noc. Wodę z moczenia pozostaw. Kaszę pęczak ugotuj w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź i odstaw do wystudzenia. Cebulę i ząbki czosnku drobno posiekaj. W dużym garnku rozgrzej masło klarowane, podsmaż delikatnie cebulę i czosnek. Dodaj startą na tarce marc hew, pietruszkę i selera, smaż wszystko razem około 5-7 minut. Do garnka z podsmażonymi warzywami dodaj grzyby, liście laurowe, ziele angielskie i wlej bulion. Następnie dodaj wodę z moczenia grzybów i gotuj wszystko na średnim ogniu przez około 25 minut. Po tym czasie do zupy dodaj ugotowany pęczak oraz wlej powoli wodę z kiszonych ogórków. Na końcu dopraw zupę solą i pieprzem i gotuj jeszcze kolejne na małej mocy palnika 5 minut. Zupę grzybową podawaj z pietruszką lub koperkiem i kleksem śmietany.

Smacznego!

Jeśli dopiero zaczynasz świąteczne przygotowania, zajrzyj do naszych wskazówek i zobacz, jak w prosty sposób wprowadzić do domu więcej spokoju, ciepła i dobrej organizacji. Kilka drobnych kroków wystarczy, by poczuć, że wszystko zaczyna układać się idealnie. Zajrzyj na kobieta.interia.pl i zacznij tworzyć atmosferę, którą poczują wszyscy domownicy.

Sięgnij po inspiracje, które pomogą stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę Canva Pro INTERIA.PL

Bitwa na desery: Lwów rezygnuje z pavlovej. Czas na pudding kariński © 2025 Associated Press