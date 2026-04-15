Zupa krem z pomidorów w podkręconej wersji. Bije na głowę zwykłą pomidorówkę

Natalia Jabłońska

Zupa pomidorowa to klasyk, mający w naszym kraju mnóstwo fanów. Od czasu do czas tradycyjną zupę warto zastąpić jednak pełnym smaku aksamitnym kremem. Oto przepis, który pokocha cała rodzina.

Pomidory to niskokaloryczne i bardzo zdrowe warzywa, bogate w liczne witaminy i składniki mineralne takie jak:

  • witamina A,
  • witaminy z grupy B,
  • witamina C,
  • witamina E,
  • witamina K,
  • potas,
  • wapń,
  • magnez,
  • żelazo,
  • miedź
  • błonnik,
  • likopen,
  • antyoksydanty.

Badania wykazały, że pomidory mają wręcz zbawienny wpływ na nasze zdrowie i wygląd. Zawarte w nich witaminy i składniki odżywcze wspierają serce, odporność i układ nerwowy, działają przeciwnowotworowo, regulują ciśnienie krwi, opóźniają starzenie się skóry, wzmacniają włosy i wspomagają odchudzanie. Co ważne, przez wzgląd na swoją niskokaloryczność i niski indeks glikemiczny, pełnią kluczową rolę w diecie cukrzycowej. Pomidory zawierają bardzo dużo wody i błonnika, więc dają uczucie sytości i poprawiają perystaltykę jelit. Witamina C zawarta w tych warzywach wspomaga natomiast walkę z infekcjami i wzmacnia odporność.

CIEKAWOSTKA: Suszone i przetworzone pomidory mają wyższą koncentrację składników odżywczych i więcej przyswajalnego likopenu niż surowe.

Pomidory są bezpieczne i większość osób może jeść je bez ograniczeń. Wyjątkiem są osoby z refluksem żołądkowo-przełykowym oraz będące na diecie autoimmunologicznej.

Jednym z najpopularniejszych sposobów na wykorzystanie dobroczynnych składników z pomidorów jest przygotowanie pysznej zupy - krem. Znalazłyśmy dla was przepis z zaskakującym dodatkiem!

Zupa krem z pomidorów w podkręconej wersji

Składniki:

  • 4 czerwone papryki,
  • 1 porcja rosołowa,
  • 1 cebula,
  • 2 marchewki,
  • 1 pietruszka,
  • 1/2 selera,
  • 5 dużych pomidorów,
  • 2 ząbki czosnku,
  • 10 dag żółtego sera,
  • sól i pieprz do smaku,
  • cukier,
  • bazylia.

Przygotowanie: 

1. Papryki umyj i osusz. Ułóż na pokrytej pergaminem blasze i wstaw do piekarnika. Opiekaj 20 minut w temp. 180 stopni, a następnie wyjmij i włóż do foliowego woreczka. Odłóż do przestudzenia.

2. Wypłukaną porcję rosołową włóż do garnka i zalej 2 litrami wody. Dodaj pół łyżeczki soli. Doprowadź do wrzenia i wrzuć obraną i opieczoną na palniku cebulę.

3. Marchewki oczyść, opłucz, pokrój w plastry. Wrzuć do gotującego się wywaru. Dodaj obraną pietruszkę oraz seler. Gotuj na małym ogniu pod przykryciem około 30 minut.

4. Ułóż na sicie pomidory, sparz i przelej zimną wodą. Obierz ze skórki, usuń z nich gniazda nasienne. Miąższ pokrój i wrzuć do zupy. Papryki obierz, usuń nasiona, również dodaj do wywaru. Gotuj ok.15 minut.

5. Usuń z wywaru pietruszkę, seler i cebulę. Zupę zmiksuj na gładki krem i jeszcze podgotuj. Dopraw solą, pieprzem, cukrem oraz czosnkiem. Posyp startym serem i listkami bazylii.

Smacznego!

