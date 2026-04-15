Pomidory to niskokaloryczne i bardzo zdrowe warzywa, bogate w liczne witaminy i składniki mineralne takie jak:

witamina A,

witaminy z grupy B,

witamina C,

witamina E,

witamina K,

potas,

wapń,

magnez,

żelazo,

miedź

błonnik,

likopen,

antyoksydanty.

Badania wykazały, że pomidory mają wręcz zbawienny wpływ na nasze zdrowie i wygląd. Zawarte w nich witaminy i składniki odżywcze wspierają serce, odporność i układ nerwowy, działają przeciwnowotworowo, regulują ciśnienie krwi, opóźniają starzenie się skóry, wzmacniają włosy i wspomagają odchudzanie. Co ważne, przez wzgląd na swoją niskokaloryczność i niski indeks glikemiczny, pełnią kluczową rolę w diecie cukrzycowej. Pomidory zawierają bardzo dużo wody i błonnika, więc dają uczucie sytości i poprawiają perystaltykę jelit. Witamina C zawarta w tych warzywach wspomaga natomiast walkę z infekcjami i wzmacnia odporność.

CIEKAWOSTKA: Suszone i przetworzone pomidory mają wyższą koncentrację składników odżywczych i więcej przyswajalnego likopenu niż surowe.

Pomidory są bezpieczne i większość osób może jeść je bez ograniczeń. Wyjątkiem są osoby z refluksem żołądkowo-przełykowym oraz będące na diecie autoimmunologicznej.

Jednym z najpopularniejszych sposobów na wykorzystanie dobroczynnych składników z pomidorów jest przygotowanie pysznej zupy - krem. Znalazłyśmy dla was przepis z zaskakującym dodatkiem!

Zupa krem z pomidorów w podkręconej wersji

Składniki:

4 czerwone papryki,

1 porcja rosołowa,

1 cebula,

2 marchewki,

1 pietruszka,

1/2 selera,

5 dużych pomidorów,

2 ząbki czosnku,

10 dag żółtego sera,

sól i pieprz do smaku,

cukier,

bazylia.

Przygotowanie:

1. Papryki umyj i osusz. Ułóż na pokrytej pergaminem blasze i wstaw do piekarnika. Opiekaj 20 minut w temp. 180 stopni, a następnie wyjmij i włóż do foliowego woreczka. Odłóż do przestudzenia.

2. Wypłukaną porcję rosołową włóż do garnka i zalej 2 litrami wody. Dodaj pół łyżeczki soli. Doprowadź do wrzenia i wrzuć obraną i opieczoną na palniku cebulę.

3. Marchewki oczyść, opłucz, pokrój w plastry. Wrzuć do gotującego się wywaru. Dodaj obraną pietruszkę oraz seler. Gotuj na małym ogniu pod przykryciem około 30 minut.

4. Ułóż na sicie pomidory, sparz i przelej zimną wodą. Obierz ze skórki, usuń z nich gniazda nasienne. Miąższ pokrój i wrzuć do zupy. Papryki obierz, usuń nasiona, również dodaj do wywaru. Gotuj ok.15 minut.

5. Usuń z wywaru pietruszkę, seler i cebulę. Zupę zmiksuj na gładki krem i jeszcze podgotuj. Dopraw solą, pieprzem, cukrem oraz czosnkiem. Posyp startym serem i listkami bazylii.

Smacznego!

