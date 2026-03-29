Zielony groszek: Jak wpływa na zdrowie?

Zielony groszek to pyszne i zdrowe, a przy tym niskokaloryczne warzywo, bogate w białko roślinne i błonnik oraz witaminy i minerały, takie jak m.in.:

witaminy z grupy B,

witamina C,

witamina K,

kwas foliowy,

potas,

żelazo,

fosfor,

cynk,

magnez.

Zielony groszek polecany jest szczególnie osobom będącym na diecie, chcącym schudnąć lub utrzymać obecną wagę. Warzywo to:

wspomaga odchudzanie,

reguluje trawienie,

obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi,

działa antyoksydacyjnie,

niszczy wolne rodniki,

zmniejsza ryzyko chorób serca i nowotworów.

Zupa krem z groszku doskonale rozgrzeje w nieco chłodniejsze dni 123RF/PICSEL

Zielony groszek zapewnia długotrwałe uczucie sytości, usprawnia metabolizm, zwalcza zaparcia i przyspiesza trawienie. Dodatkowo chroni serce i układ krążenia, obniża poziom trójglicerydów i "złego" cholesterolu, stabilizuje poziom cukru i wzmacnia odporność. Zielony groszek zalecany jest osobom starszym - obecna w nim witamina K odgrywa bowiem kluczową rolę w profilaktyce osteoporozy, wzmacniając kości. Groszek zapobiega także anemii i działa przeciwstarzeniowo, chroniąc organizm przed chorobami przewlekłymi.

Zielony groszek możemy jeść na surowo, zwłaszcza odmiany cukrowe, które są słodkie, chrupiące i orzeźwiające. Jest to jedyne warzywo strączkowe bezpieczne do spożycia bez obróbki cieplnej. Dziś przygotowałyśmy jednak dla was przepis na pyszną, niskokaloryczną i zdrową zupę z zielonego groszku. Jak ją przyrządzić?

Przepis na zupę - krem z zielonego groszku z miętą

Składniki:

dwie szklanki świeżego groszku,

mały kawałek selera,

dwa duże ziemniaki,

por,

cebula,

dwie pietruszki,

dwie marchewki,

sól i pieprz do smaku,

garść liści mięty,

łyżka śmietany dla smaku,

lawenda dla chętnych.

Przygotowanie:

1. Obierz marchewki, seler oraz ziemniaki i ugotuj w niewielkiej ilości wody. Pod koniec gotowania dorzuć groszek.

2. Podduś na patelni, na maśle klarowanym pokrojone cebulę i por. Zeszklone dorzuć do garnka z zupą. Podgrzewaj na małym ogniu.

3. Przypraw całość do smaku i zmiksuj.

4. Udekoruj listkami mięty.

Smacznego!

