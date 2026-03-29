Zupa - krem z zielonego groszku z miętą. Idealna dla osób na diecie
Choć sezon na świeży, zielony groszek trwa w Polsce zazwyczaj od połowy czerwca do września, to pierwsze, najmłodsze strąki można spotkać już pod koniec maja. Póki co, musimy się jednak zadowolić groszkiem mrożonym. Warto sięgać po niego jak najczęściej, bo to prawdziwa skarbnica witamin!
Zielony groszek: Jak wpływa na zdrowie?
Zielony groszek to pyszne i zdrowe, a przy tym niskokaloryczne warzywo, bogate w białko roślinne i błonnik oraz witaminy i minerały, takie jak m.in.:
- witaminy z grupy B,
- witamina C,
- witamina K,
- kwas foliowy,
- potas,
- żelazo,
- fosfor,
- cynk,
- magnez.
Zielony groszek polecany jest szczególnie osobom będącym na diecie, chcącym schudnąć lub utrzymać obecną wagę. Warzywo to:
- wspomaga odchudzanie,
- reguluje trawienie,
- obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi,
- działa antyoksydacyjnie,
- niszczy wolne rodniki,
- zmniejsza ryzyko chorób serca i nowotworów.
Zielony groszek zapewnia długotrwałe uczucie sytości, usprawnia metabolizm, zwalcza zaparcia i przyspiesza trawienie. Dodatkowo chroni serce i układ krążenia, obniża poziom trójglicerydów i "złego" cholesterolu, stabilizuje poziom cukru i wzmacnia odporność. Zielony groszek zalecany jest osobom starszym - obecna w nim witamina K odgrywa bowiem kluczową rolę w profilaktyce osteoporozy, wzmacniając kości. Groszek zapobiega także anemii i działa przeciwstarzeniowo, chroniąc organizm przed chorobami przewlekłymi.
Zielony groszek możemy jeść na surowo, zwłaszcza odmiany cukrowe, które są słodkie, chrupiące i orzeźwiające. Jest to jedyne warzywo strączkowe bezpieczne do spożycia bez obróbki cieplnej. Dziś przygotowałyśmy jednak dla was przepis na pyszną, niskokaloryczną i zdrową zupę z zielonego groszku. Jak ją przyrządzić?
Przepis na zupę - krem z zielonego groszku z miętą
Składniki:
- dwie szklanki świeżego groszku,
- mały kawałek selera,
- dwa duże ziemniaki,
- por,
- cebula,
- dwie pietruszki,
- dwie marchewki,
- sól i pieprz do smaku,
- garść liści mięty,
- łyżka śmietany dla smaku,
- lawenda dla chętnych.
Przygotowanie:
1. Obierz marchewki, seler oraz ziemniaki i ugotuj w niewielkiej ilości wody. Pod koniec gotowania dorzuć groszek.
2. Podduś na patelni, na maśle klarowanym pokrojone cebulę i por. Zeszklone dorzuć do garnka z zupą. Podgrzewaj na małym ogniu.
3. Przypraw całość do smaku i zmiksuj.
4. Udekoruj listkami mięty.
Smacznego!
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl