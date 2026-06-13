Spis treści: Co wyróżnia zupę kapuścianą? Komu polecana jest zupa kapuściana w diecie? Jak zrobić zupę kapuścianą?

Co wyróżnia zupę kapuścianą?

Zupa kapuściana jest wyjątkowa, nieco inna niż wszystkie, bowiem posiada ogrom korzystnych dla samopoczucia i zdrowia korzyści. Największą jej zaletą jest fakt, że zawiera niską kaloryczność przy jednocześnie wysokiej sytości. Wywar kapuściany to także źródło cennych składników - witaminy C, minerałów (m.in. potasu) i błonnika. Przyrządza się ją na bazie wody, bez dodatku tłuszczu. Głównym składnikiem jest oczywiście kapusta, ale dodaje się do niej także inne warzywa, jak np. seler naciowy czy paprykę, dzięki czemu posiada też działanie moczopędne - pozwala pozbyć się nadmiaru wody z organizmu, redukując obrzęki ciała. Zupa kapuściana świetnie też wzmacnia odporność i działa przeciwzapalnie, dzięki zawartości naturalnych antyoksydantów.

Diety opartej wyłącznie na niskokalorycznych posiłkach jak m.in. zupa kapuściana nie zaleca się stosować długo, z uwagi na możliwe niedobory pokarmowe 123RF/PICSEL

Komu polecana jest zupa kapuściana w diecie?

Zupa kapuściana to przede wszystkim świetny, niskokaloryczny posiłek dla osób, które się odchudzają i potrzebują silnego pobudzenia metabolizmu. Poleca się ją włączyć do diety także osobom będącym na czasowych detoksach oraz mających obniżoną odporność. Z uwagi na restrykcyjność tego posiłku, nie jest on natomiast zalecany w diecie kobiet w ciąży, karmiących piersią, dzieci czy nastolatkom, a także osobom z przewlekłymi chorobami jak np. zaburzenia pracy nerek czy cukrzyca typu II.

Jak zrobić zupę kapuścianą?

Przygotowanie zupy kapuścianej jest bardzo proste i wymaga użycia podstawowych, łatwo dostępnych składników. Są to:

1 główka kapusty włoskiej

5-6 pomidorów świeżych, obranych ze skórki lub pomidory z puszki

3 łyżeczki koncentratu pomidorowego

2 papryki świeże

3 średnie cebule

3 gałązki selera naciowego

3 litry wody

2 listki laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

sól, pieprz

łyżeczka kminku

łyżeczka majeranku

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa należy poszatkować (paprykę oraz seler można pokroić na cienkie paski) i ugotować z przyprawami do miękkości. Na koniec wywar doprawić solą oraz pieprzem i dodać koncentrat pomidorowy.

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