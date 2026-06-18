Młoda kapusta jest niskokaloryczna, lekkostrawna i zawiera mnóstwo witaminy C oraz B, do tego jest świetnym źródłem błonnika. Bukiet pozostałych warzyw to kolejne witaminy i minerały.

Zazwyczaj przygotowuję tę zupę na wędzonej kiełbasie i wywarze mięsnym, dzięki czemu ma doskonały smak, dokładnie taki, jaki pamiętam z dzieciństwa. Dodatek białka sprawia, że jest bardziej sycąca i zabezpiecza przed głodem na długie godziny. Będzie ona sprzyjała szczupłej sylwetce pod warunkiem, że użyjemy chudej wędliny i odtłuszczonego wywaru mięsnego. Taka zupa służy mi za cały obiad. Podaję ją z grzanką posmarowaną startym czosnkiem i lekko skropioną oliwą.

Zupę można przygotować także w wersji bezmięsnej, można ją wtedy doprawić wędzoną papryką, a zamiast wywaru mięsnego użyć bulionu warzywnego lub wody.

Składniki 1 młoda kapusta,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

1 mały por,

2 marchewki,

2 ziemniaki,

30 dag mocno uwędzonej kiełbasy,

1,5 lt. wywaru mięsnego,

sól, pieprz,

szczypta kminku,

olej do smażenia,

1 puszka pomidorów,

1/2 łyżeczki tymianku lub gałązka świeżego

Kapustę poszatkować, cebulę posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę, pora pokroić w cienkie plasterki, marchewkę i ziemniaki pokroić w kosteczkę, kiełbasę w plasterki. W garnku, na rozgrzanym oleju zeszklić cebulę i czosnek, dodać kiełbasę i chwilę smażyć, dodać marchewkę, por i kapustę i całość poddusić, aż kapusta zmniejszy swoją objętość. Do warzyw dodać pokrojone w kostkę pomidory z puszki (wraz z sosem) i zalać wodą, doprawić solą i pieprzem, dodać tymianek i kminek. Gotować ok. 40 min. Podawać z pieczywem czosnkowym.

Czas przygotowania 1h. 25 min. Przepis na 6 osób.

"Ewa gotuje": Wege kapuśniak Polsat



