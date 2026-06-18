Zupa z młodej kapusty sprzyja szczupłej sylwetce. Jeden z lepszych smaków lata
Podana z pieczywem czosnkowym może służyć za cały obiad. Jest sycąca, smaczna i ma mnóstwo wartości odżywczych.
Młoda kapusta jest niskokaloryczna, lekkostrawna i zawiera mnóstwo witaminy C oraz B, do tego jest świetnym źródłem błonnika. Bukiet pozostałych warzyw to kolejne witaminy i minerały.
Zazwyczaj przygotowuję tę zupę na wędzonej kiełbasie i wywarze mięsnym, dzięki czemu ma doskonały smak, dokładnie taki, jaki pamiętam z dzieciństwa. Dodatek białka sprawia, że jest bardziej sycąca i zabezpiecza przed głodem na długie godziny. Będzie ona sprzyjała szczupłej sylwetce pod warunkiem, że użyjemy chudej wędliny i odtłuszczonego wywaru mięsnego. Taka zupa służy mi za cały obiad. Podaję ją z grzanką posmarowaną startym czosnkiem i lekko skropioną oliwą.
Zupę można przygotować także w wersji bezmięsnej, można ją wtedy doprawić wędzoną papryką, a zamiast wywaru mięsnego użyć bulionu warzywnego lub wody.
Składniki
- 1 młoda kapusta,
- 1 cebula,
- 1 ząbek czosnku,
- 1 mały por,
- 2 marchewki,
- 2 ziemniaki,
- 30 dag mocno uwędzonej kiełbasy,
- 1,5 lt. wywaru mięsnego,
- sól, pieprz,
- szczypta kminku,
- olej do smażenia,
- 1 puszka pomidorów,
- 1/2 łyżeczki tymianku lub gałązka świeżego
Kapustę poszatkować, cebulę posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę, pora pokroić w cienkie plasterki, marchewkę i ziemniaki pokroić w kosteczkę, kiełbasę w plasterki. W garnku, na rozgrzanym oleju zeszklić cebulę i czosnek, dodać kiełbasę i chwilę smażyć, dodać marchewkę, por i kapustę i całość poddusić, aż kapusta zmniejszy swoją objętość. Do warzyw dodać pokrojone w kostkę pomidory z puszki (wraz z sosem) i zalać wodą, doprawić solą i pieprzem, dodać tymianek i kminek. Gotować ok. 40 min. Podawać z pieczywem czosnkowym.
Czas przygotowania 1h. 25 min. Przepis na 6 osób.