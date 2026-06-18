Zupa z młodej kapusty sprzyja szczupłej sylwetce. Jeden z lepszych smaków lata

InteriaKobieta Redakcja

Podana z pieczywem czosnkowym może służyć za cały obiad. Jest sycąca, smaczna i ma mnóstwo wartości odżywczych.

Garnek z gotującą się zupą z młodej kapusty z widoczną kiełbasą, ziemniakami i kapustą, unosząca się para.
Zupa z młodej kapusty jest pożywna i smaczna123RF/PICSEL

Młoda kapusta jest niskokaloryczna, lekkostrawna i zawiera mnóstwo witaminy C oraz B, do tego jest świetnym źródłem błonnika. Bukiet pozostałych warzyw to kolejne witaminy i minerały.

Zazwyczaj przygotowuję tę zupę na wędzonej kiełbasie i wywarze mięsnym, dzięki czemu ma doskonały smak, dokładnie taki, jaki pamiętam z dzieciństwa. Dodatek białka sprawia, że jest bardziej sycąca i zabezpiecza przed głodem na długie godziny. Będzie ona sprzyjała szczupłej sylwetce pod warunkiem, że użyjemy chudej wędliny i odtłuszczonego wywaru mięsnego. Taka zupa służy mi za cały obiad. Podaję ją z grzanką posmarowaną startym czosnkiem i lekko skropioną oliwą.

Zupę można przygotować także w wersji bezmięsnej, można ją wtedy doprawić wędzoną papryką, a zamiast wywaru mięsnego użyć bulionu warzywnego lub wody.

Składniki

  • 1 młoda kapusta,
  • 1 cebula,
  • 1 ząbek czosnku,
  • 1 mały por,
  • 2 marchewki,
  • 2 ziemniaki,
  • 30 dag mocno uwędzonej kiełbasy,
  • 1,5 lt. wywaru mięsnego,
  • sól, pieprz,
  • szczypta kminku,
  • olej do smażenia,
  • 1 puszka pomidorów,
  • 1/2 łyżeczki tymianku lub gałązka świeżego

Kapustę poszatkować, cebulę posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę, pora pokroić w cienkie plasterki, marchewkę i ziemniaki pokroić w kosteczkę, kiełbasę w plasterki. W garnku, na rozgrzanym oleju zeszklić cebulę i czosnek, dodać kiełbasę i chwilę smażyć, dodać marchewkę, por i kapustę i całość poddusić, aż kapusta zmniejszy swoją objętość. Do warzyw dodać pokrojone w kostkę pomidory z puszki (wraz z sosem) i zalać wodą, doprawić solą i pieprzem, dodać tymianek i kminek. Gotować ok. 40 min. Podawać z pieczywem czosnkowym.

Czas przygotowania 1h. 25 min. Przepis na 6 osób.

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