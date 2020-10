Zielenina - co zrobić, by zachowała świeżość?

KUCHNIA |

Zioła i warzywa liściaste, które kupujesz szybko więdną? Zwłaszcza te w foliowych opakowaniach? Na szczęście są sposoby na przedłużenie świeżości zieleninie oraz przywrócenie jej utraconej jędrności.

1 / 3

Szpinak, rukolę, roszponkę lub gotowe miksy sałat sprzedawane w foliowych opakowaniach warto po przyniesieniu do domu wyjąć (nie myć) i przełożyć na ręcznik papierowy, po czym zawinąć i tak przechowywać w lodówce. Dzięki temu liście dłużej zachowają świeżość i nie będą gnić. Foliowe opakowania zatrzymują wilgoć, dlatego zielenina przetrzymywana w nich szybko się psuje. Nie jest to najzdrowszy sposób przechowywania (nie mówiąc już o tym, że generuje on mnóstwo odpadków) - naukowcy, którzy wzięli go pod lupę odkryli, że w takich opakowaniach skrywają się bakterie paciorkowca kałowego i to w ilościach, które mogą być niebezpieczne dla człowieka. Liście należy więc bezwzględnie i bardzo starannie umyć, ale dopiero przed przyrządzeniem. A najlepiej zrezygnować z gotowych miksów.