We Francji jest w ścisłej trójce najczęściej spożywanych warzyw. Polacy wciąż ją omijają. Czyżby z uwagi na wyczuwalną gorzką nutkę? Nie doceniamy pełnej gamy smaków cykorii, ani palety możliwych zastosowań kulinarnych. Warzywo może być bazą zimowej sałatki, nadaje się również do duszenia i zapiekania. Z czym połączyć cykorię? Spieszymy z podpowiedzią.

Do tego niskokalorycznego warzywa warto uśmiechnąć się szczególnie w lutym, kiedy nie mamy łatwego dostępu do warzyw liściowych. Zimowa sałata pozostawia wiele do życzenia, zdecydowanie lepiej sięgnąć teraz po chrupiącą i pełną wartości odżywczych cykorię. Poza szeregiem witamin i minerałów warzywo obfituje w składniki stymulujące trawienie, co w sezonie zimowym jest nie do przecenienia.