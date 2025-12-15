Agnieszka Woźniak-Starak w modnej spódnicy. Fason jest hitem. "Stylowo, z klasą"

Opublikowała nowe zdjęcia i się zaczęło. Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny zwróciła uwagę wyczuciem stylu. Dziennikarka zaprezentowała się w modnej stylizacji, w której główną rolę odgrywa długa, czarna spódnica. Wybrany przez nią fason to jeden z hitów roku.

Uśmiechnięta kobieta o blond włosach ubrana w czarną bluzę i brązową skórzaną kurtkę, patrzy prosto w obiektyw, w tle rozmyte jasne otoczenie.
Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca wyczuciem styluVIPHOTOEast News

Spis treści:

  1. Agnieszka Woźniak-Starak w modnej spódnicy. Fason jest hitem
  2. Koronkowe spódnice: hit 2025, który pozostanie z nami na dłużej
  3. Koronkowa spódnica zimą. Tak stworzysz idealną (i ciepłą!) stylizację

"Pani Agnieszko, jak zawsze minimalistycznie, stylowo, z klasą". Tak brzmi jeden z komentarzy opublikowanych pod najnowszym postem Agnieszki Woźniak-Starak. Prezenterka i dziennikarka znów zachwyciła wyczuciem stylu. Czarny total look pełen subtelnych akcentów od razu przyciąga wzrok.

Agnieszka Woźniak-Starak w modnej spódnicy. Fason jest hitem

Naszą uwagę przykuła modna w tym sezonie długa, koronkowa spódnica z prześwitami. Gwiazda zestawiła ją z czarną, długą marynarką. Elegancki i efektowny look uzupełniła pasującą biżuterią. Koronki i prześwity nadały stylizacji dziennikarki bardziej romantycznego charakteru.

Koronkowe spódnice: hit 2025, który pozostanie z nami na dłużej

W 2025 roku koronkowe spódnice powróciły w wielkim stylu i bardziej nowoczesnym wydaniu. Najmodniejszy fason: długa, zwiewna spódnica maxi z prześwitami - taka, jaką założyła Agnieszka Woźniak-Starak. 

W modowej grze znajdują się również ołówkowe midi i asymetryczne modele o nieregularnych wykończeniach. W tym sezonie najmodniejsze koronki układają się w roślinne czy geometryczne wzory. 

Nieco bardziej subtelne wydanie? Proszę bardzo: wśród trendów znajdują się również modele zwieńczone koronkami i prześwitami. Jednym z najbardziej "trendy połączeń" jest zestawianie lekkich koronek ze skórą czy dzianiną. Zamiast eleganckich szpilek, ich delikatność świetnie przełamują masywne botki czy buty motocyklowe "bikery".

Kobieta ubrana w elegancką, czarną koronkową sukienkę z przezroczystym dołem i długimi rękawami, na ramieniu modna torebka na łańcuszku w kolorze czarnym z detalami, na nogach czarne baleriny, w tle rozmazane sylwetki przechodniów.
Koronkowe spódnice są hitem 2025 roku. Wiele wskazuje na to, że pozostaną z nami na dłużejAlberto Grosescu123RF/PICSEL

Koronkowa spódnica zimą. Tak stworzysz idealną (i ciepłą!) stylizację

Koronkowa spódnica w zimie wymaga odpowiedniej oprawy. Bo można wyglądać modnie i przy okazji nie zmarznąć. Dlatego do eleganckiej stylizacji z koronkową spódnicą najlepiej założyć klasyczne rajstopy w odcieniu nude lub czerni, które uzupełnią, a nie przytłoczą całej stylizacji. 

Na co dzień najlepiej sprawdzą się kryjące rajstopy w kolorze czerni czy grafitu. Cały look idealnie uzupełni płaszcz o długości maxi.

Młoda kobieta z ciemnymi włosami spiętymi do tyłu, ubrana w czarny żakiet, patrząca wprost na obiektyw na tle jasnego tła. Po prawej napis 'moda' oraz logo serwisu internetowego.
Trendy, inspiracje i praktyczne porady, które ułatwią ci codzienne stylizacjeCanva ProINTERIA.PL
