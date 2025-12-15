Spis treści: Agnieszka Woźniak-Starak w modnej spódnicy. Fason jest hitem Koronkowe spódnice: hit 2025, który pozostanie z nami na dłużej Koronkowa spódnica zimą. Tak stworzysz idealną (i ciepłą!) stylizację

"Pani Agnieszko, jak zawsze minimalistycznie, stylowo, z klasą". Tak brzmi jeden z komentarzy opublikowanych pod najnowszym postem Agnieszki Woźniak-Starak. Prezenterka i dziennikarka znów zachwyciła wyczuciem stylu. Czarny total look pełen subtelnych akcentów od razu przyciąga wzrok.

Agnieszka Woźniak-Starak w modnej spódnicy. Fason jest hitem

Naszą uwagę przykuła modna w tym sezonie długa, koronkowa spódnica z prześwitami. Gwiazda zestawiła ją z czarną, długą marynarką. Elegancki i efektowny look uzupełniła pasującą biżuterią. Koronki i prześwity nadały stylizacji dziennikarki bardziej romantycznego charakteru.

Koronkowe spódnice: hit 2025, który pozostanie z nami na dłużej

W 2025 roku koronkowe spódnice powróciły w wielkim stylu i bardziej nowoczesnym wydaniu. Najmodniejszy fason: długa, zwiewna spódnica maxi z prześwitami - taka, jaką założyła Agnieszka Woźniak-Starak.

W modowej grze znajdują się również ołówkowe midi i asymetryczne modele o nieregularnych wykończeniach. W tym sezonie najmodniejsze koronki układają się w roślinne czy geometryczne wzory.

Nieco bardziej subtelne wydanie? Proszę bardzo: wśród trendów znajdują się również modele zwieńczone koronkami i prześwitami. Jednym z najbardziej "trendy połączeń" jest zestawianie lekkich koronek ze skórą czy dzianiną. Zamiast eleganckich szpilek, ich delikatność świetnie przełamują masywne botki czy buty motocyklowe "bikery".

Koronkowe spódnice są hitem 2025 roku. Wiele wskazuje na to, że pozostaną z nami na dłużej Alberto Grosescu 123RF/PICSEL

Koronkowa spódnica zimą. Tak stworzysz idealną (i ciepłą!) stylizację

Koronkowa spódnica w zimie wymaga odpowiedniej oprawy. Bo można wyglądać modnie i przy okazji nie zmarznąć. Dlatego do eleganckiej stylizacji z koronkową spódnicą najlepiej założyć klasyczne rajstopy w odcieniu nude lub czerni, które uzupełnią, a nie przytłoczą całej stylizacji.

Na co dzień najlepiej sprawdzą się kryjące rajstopy w kolorze czerni czy grafitu. Cały look idealnie uzupełni płaszcz o długości maxi.

