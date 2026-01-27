Spis treści: Co zrobić, by buty się nie ślizgały? Odwiedź szewca Naklejka pomoże na śliskie buty Sprawdzony patent na śliskie buty. Zerknij do apteczki Śliskie buty? Na podeszwie narysuj konkretny ślad Czy lakier do włosów pomoże na śliskie buty?

Co zrobić, by buty się nie ślizgały? Odwiedź szewca

Kiedy nasze ulubione buty ślizgają się tak, że spacer bardziej przypomina jazdę na lodzie, swoje kroki (w stabilnym obuwiu) warto skierować do szewca. Specjalista doradzi doborem odpowiednich akcesoriów. Może okazać się, że zasugeruje wymianę podeszwy na bardziej odporną na działanie lodu lub zasugeruje montaż odpowiednich zelówek, albo fleków, które zapobiegną ślizganiu się butów. Takie rozwiązanie nie dość, że zwiększy przyczepność podłoża, to także jest trwałe i takie buty mogą posłużyć nam na dłużej niż jeden sezon.

Naklejka pomoże na śliskie buty

Jeśli nie po drodze nam do szewca, to możemy samodzielnie zaopatrzyć się w przydatne akcesoria, które pomogą na śliskie buty. Aukcje internetowe obfitują w różne, dyskretne naklejki na podeszwy, które zwiększają ich przyczepność i zapobiegną piruetom na oblodzonej lub zaśnieżonej powierzchni. Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku eleganckich butów na płaskiej podeszwie. Ich montaż nie jest trudny i można go wykonać samodzielnie. Jednak trzeba pamiętać, aby obuwie było dokładnie oczyszczone i suche.W wypadku, gdy na świeżym powietrzu prowadzimy różne aktywności (np. jogging), ale obuwie sportowe jest zbyt śliskie, można nabyć specjalne nakładki. Co ciekawe, takie rozwiązanie jest wygodne, ponieważ działa podobnie jak raki, które są używane w przypadku wspinaczek wysokogórskich. Kiedy aura będzie bardziej sprzyjająca, wystarczy je ściągnąć z butów i korzystać z obuwia latem lub wiosną.

Sprawdzony patent na śliskie buty. Zerknij do apteczki

Jak zwiększyć przyczepność butów? Wystarczy zastosować domowe sposoby. 123RF.com 123RF/PICSEL

A co zrobić, kiedy pilnie potrzebujemy wyjść z domu i nie mamy czasu na rozwiązanie problemu ze śliskimi butami? Tutaj okazują się pomocne proste sposoby, które zadziałają zaradczo. Wystarczy sięgnąć po zwykłe plastry opatrunkowe, które przykleja się wszerz podeszwy. Najlepiej, aby nie oszczędzać i przykleić kilka pasemek. Choć to rozwiązanie nie jest trwałe, może okazać się przydatne do momentu, gdy odwiedzimy szewca albo sklep obuwniczy.

Śliskie buty? Na podeszwie narysuj konkretny ślad

Jeśli lubimy majsterkować i mamy stawić czoła wyzwaniu śliskich butów, możemy sięgnąć po inwentarz znajdujący się w domowym warsztacie. Wystarczy wcześniej buty oczyścić i sięgnąć po przezroczysty silikon przeznaczony do uszczelniania armatury. Tym sprytnym materiałem budowlanym można stworzyć antypoślizgowe kropki lub szlaczki, które raz na zawsze zażegnają problem śliskich butów. Jednak warto pamiętać o dwóch rzeczach: po pierwsze podeszwa musi być czysta i sucha, a po drugie trzeba wykazać się ostrożnością, żeby silikon nie zrobił kleksa na widocznej części buta.

Czy lakier do włosów pomoże na śliskie buty?

Lakierem do włosów możesz spryskać każdy rodzaj obuwia 123RF/PICSEL

Jeśli nie mamy smykałki do majsterkowania albo nie posiadamy odpowiednich akcesoriów, warto sięgnąć po inny specyfik, który prawie każda kobieta ma w swojej kosmetyczce. O czym mowa? O lakierze do włosów! Wystarczy, że podeszwę buta delikatnie przetrze się papierem ściernym (dla uzyskania lepszego efektu), a następnie pokryje się ją lakierem. Ta metoda polecana jest do butów, które będą używane wewnątrz pomieszczeń, np. na prywatce w domu gospodarzy, u których podłoga jest bardzo śliska.