W skrócie Obecne trendy w modzie często odwołują się do fasonów, które młodsze pokolenia odkrywają na nowo, a starsze pamiętają z własnej młodości.

Elementy garderoby takie jak kardigan, jedwabna apaszka, jeansy mom fit czy oversize’owa marynarka są uniwersalne i sprawdzają się niezależnie od wieku.

Pożyczenie jednego współczesnego dodatku lub ubrania może odświeżyć stylizację, a wspólne przeglądanie szafy stanowi okazję do międzypokoleniowej wymiany i rozmowy.

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Moda zatoczyła koło

Jeszcze niedawno fasony z lat 70., 80. i 90. uchodziły za staromodne. Dziś szerokie marynarki, kardigany z dużymi guzikami, spodnie z wysokim stanem i jedwabne apaszki ponownie pojawiają się na ulicach. Młode kobiety szukają ich w butikach vintage, a starsze panie rozpoznają kroje, które same nosiły kilkadziesiąt lat temu.

To dobra wiadomość dla dojrzałych kobiet. Nie muszą ograniczać się do zachowawczej garderoby ani kupować ubrań przypisanych do konkretnego wieku. Wystarczy wybierać rzeczy wygodne, dobrze skrojone i zgodne z własnym charakterem. Najlepszy efekt daje połączenie jednego modnego elementu z klasyką.

Luźny kardigan zamiast bezkształtnego swetra

Pierwszym kandydatem do pożyczenia jest obszerny kardigan. Modele z grubym splotem, dekoracyjnymi guzikami i opuszczoną linią ramion zapewniają ciepło, ale nie muszą wyglądać ciężko. Dobrze prezentują się z prostymi spodniami, jednokolorową bluzką i mokasynami.

Warto pilnować proporcji. Szeroki sweter najlepiej zestawić z węższym dołem, a długi kardigan pozostawić rozpięty, dzięki czemu tworzy pionową linię i optycznie wysmukla sylwetkę. Model karmelowy, kremowy, granatowy lub bordowy może zastąpić żakiet albo lekką kurtkę.

Apaszka odmładza stylizację

Jedwabna apaszka nie ma wieku. Wnuczka nosi ją na włosach lub przy torebce, natomiast babcia może zawiązać ją pod szyją, na głowie albo na rączce kuferka. Taki detal natychmiast ożywia prostą koszulę, płaszcz czy dzianinową sukienkę.

Nie trzeba wybierać wyłącznie spokojnych wzorów. Kolorowa chusta przy twarzy potrafi rozświetlić cerę i nadać zestawowi świeżości. Ważne, aby jej odcienie współgrały z kolorem włosów, skóry i okrycia wierzchniego.

Jeansy "mom fit" wracają do właścicielek

Spodnie określane dziś jako "mom fit" dla wielu babć nie są nowością. Wysoki stan, więcej miejsca w biodrach i zwężana nogawka przypominają fasony popularne przed kilkoma dekadami. Ich zaletą jest wygoda i możliwość zaznaczenia talii bez nadmiernego opinania nóg.

Najbardziej uniwersalne będą jeansy bez dziur, mocnych przetarć i licznych ozdób. Można połączyć je z koszulą, golfem lub miękkim swetrem. Podwinięta nogawka i mokasyny, baleriny albo białe tenisówki dodadzą stylizacji lekkości. Najważniejsze, by spodnie dobrze układały się w pasie.

W szafie wnuczki mogą więc znaleźć wygodne i eleganckie ubrania, które łatwo dopasować do dojrzałego stylu. 123RF/PICSEL

Marynarka oversize nie tylko dla dwudziestolatki

Duża marynarka z wyraźnie zarysowanymi ramionami może znakomicie wyglądać również na dojrzałej kobiecie. Dodaje sylwetce konstrukcji, osłania okolice talii i bioder, a zwykłym jeansom nadaje elegantszy charakter.

Oversize nie oznacza jednak ubrania przypadkowo za dużego. Ramiona powinny układać się równo, rękawy nie mogą zasłaniać dłoni, a materiał nie powinien ciągnąć się na plecach. Najłatwiejsza do noszenia będzie marynarka granatowa, szara, beżowa lub w drobną kratę. Założona do białego T-shirtu, prostych spodni i sportowych butów wygląda nowocześnie, ale nie pretensjonalnie.

Koszula, spódnica i sukienka na nowych zasadach

W szafie wnuczki warto wypatrzyć obszerną białą koszulę. Można ją nosić klasycznie, częściowo włożoną w spodnie albo rozpiętą na topie jak lekką narzutkę. Daje swobodę ruchów i pasuje zarówno do jeansów, jak i spódnicy midi.

Dobrym wyborem są też bluzki z ozdobnym kołnierzykiem, subtelną falbaną czy wiązaniem pod szyją. Aby strój nie wyglądał kostiumowo, dekoracyjną górę najlepiej połączyć z prostymi spodniami i oszczędną biżuterią.

Plisowana lub lekko rozkloszowana spódnica za kolano również łączy pokolenia. Dwudziestolatka założy ją do ciężkich butów, a babcia może zestawić ją z krótkim kardiganem, koszulą i wygodnymi czółenkami. Najkorzystniej wygląda model kończący się w węższym miejscu łydki.

Torebka, buty i zapach nie znają metryki

Najłatwiej rozpocząć modową wymianę od dodatków. Skórzany kuferek, lakierowana torebka na krótkiej rączce czy niewielki model przewieszany przez ramię pasują kobietom w każdym wieku. Liczy się jakość materiału, wygodne zapięcie i niewielki ciężar.

Z szafy wnuczki można pożyczyć także buty na niskim, smukłym obcasie, nazywanym "kitten heel". To wygodniejsza alternatywa dla wysokich szpilek, jeżeli but ma stabilną konstrukcję i odpowiednio szeroki nosek. Dobrze sprawdzą się też sneakersy zestawione z płaszczem, jeansami, a nawet spódnicą.

Z szafy wnuczki można pożyczyć także buty na niskim, smukłym obcasie 123RF/PICSEL

Do międzypokoleniowych pożyczek nadają się również perfumy. Zapach nie jest przypisany do daty urodzenia. Świeże cytrusy, lekkie kwiaty czy nuty drzewne mogą dodać energii bez względu na wiek. Zamiast kierować się etykietą "dla młodych" lub "dla dojrzałych", lepiej sprawdzić, jak aromat rozwija się na skórze.

Pożyczać, ale się nie przebierać

Babcia nie musi wyglądać jak wnuczka, aby korzystać z jej szafy. Jeden współczesny element wystarczy, by odświeżyć wizerunek. Jeansy można zestawić z kaszmirowym swetrem, szeroką marynarkę z klasyczną torebką, a sneakersy z dobrze skrojonym płaszczem.

Moda międzypokoleniowa działa w obie strony. Wnuczki odkrywają stare kuferki, apaszki i płaszcze swoich babć, a babcie odzyskują fasony, które kiedyś znały. Wspólne przeglądanie szafy może być sposobem na oszczędność, ale też okazją do rozmowy i udowodnienia, że dobry styl nie ma terminu ważności.

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