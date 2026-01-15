Spis treści: Moda ślubna na rok 2026. Wedding plannerzy zdradzają szczegóły Najładniejsze odcienie pasujące na każde wesele oczami ślubnych ekspertów Styl i przestrzeń na weselu. Tych elementów nie może zabraknąć

Moda ślubna na rok 2026. Wedding plannerzy zdradzają szczegóły

Przyjrzyjmy się stylizacjom oraz akcesoriom. Jak podpowiadają wedding plannerzy na instagramowym profilu @wedding_altair, warto zwrócić szczególną uwagę na wybór sukni, butów i welonu. Kluczowym elementem pozostaje zjawiskowa suknia, która wzbudzi zachwyt zarówno wśród gości, jak i pana młodego. W nadchodzącym sezonie ponownie modne staną się wbudowane gorsety, świetnie podkreślające linię talii. To propozycja nie tylko odważna i kobieca, ale też bardzo elegancka i pełna uroku. Z kolei dla panien młodych organizujących wesele jesienią, zimą czy przy wietrznej aurze dobrym rozwiązaniem będą okrycia ramion - zarówno lekkie narzutki, jak i cieplejsze, jedwabiste materiały. Ten dodatek świetnie komponuje się ze zwiewnymi, prostszymi sukniami ślubnymi, a gdy na parkiecie zrobi się gorąco, łatwo można go zdjąć.

W 2026 roku ponownie pojawią się długie welony, przyciągające uwagę ozdobami - koronką, białymi kwiatami czy nowoczesnymi, minimalistycznymi wzorami, które przełamują klasykę sukni. Trendy na ten rok przewidują również nieco więcej oryginalności w obuwiu. Planerzy ślubni zachęcają do wyboru butów z fakturą, wzbogaconych o kwieciste aplikacje, perły czy koronkę. Stylizacja powinna łączyć prostotę z ciekawymi, przyciągającymi uwagę detalami.

Najładniejsze odcienie pasujące na każde wesele oczami ślubnych ekspertów

Barwy, które mogą zostać wybrane jako motyw przewodni wesel, obejmujące torty, akcesoria, dekoracje czy suknie druhen, będą raczej delikatne i zbliżone do pastelowych tonów. Szczególnie popularna stanie się "matcha", która nie tylko podbiła serca mieszkańców Warszawy, ale również została doceniona w branży ślubnej. Jest to barwa subtelna i przyjemna dla oka.

Elegancki, a jednocześnie dyskretny kolor "prosecco" - czyli, mówiąc prościej, odcień beżowy - także będzie obecny. To barwa wyjątkowo elegancka, dlatego doskonale pasuje do wesel utrzymanych w minimalistycznym stylu. Wśród propozycji znajdzie się również spokojny i łagodny "whisper blue", który dodatkowo doda każdej pannie młodej możliwość spełnienia tradycji "czegoś niebieskiego". Ten kolor jest chłodny, lecz bardzo efektowny. Nie zabraknie także "butter yellow", który podbija serca ekspertów od mody - teraz pojawi się również na weselach, szczególnie tych organizowanych wiosną i latem, by podkreślić radosny charakter uroczystości.

Styl i przestrzeń na weselu. Tych elementów nie może zabraknąć

Stoły okrągłe czy prostokątne? W nadchodzącym sezonie nie wybieramy żadnego z tych rozwiązań. Na pierwszy plan wysuwają się stoły w kształcie serpentyny, które efektownie prowadzą przestrzeń i szczególnie dobrze prezentują się w otwartych plenerach oraz długich, przestronnych salach weselnych.

Nieodłącznym elementem dekoracyjnym pozostaną draperie. Odpowiednio marszczone, miękko upinane lub swobodnie falujące tkaniny mogą zdobić sufity, ściany, specjalne konstrukcje, a nawet przestrzeń nad stołami. Warto sięgać również po inne ulubione materiały - różnorodne faktury i warstwy tkanin pozwolą stworzyć dekoracje pełne głębi i lekkości.

W tym sezonie coraz chętniej sięgamy także po nieoczywiste detale. Oryginalne bukiety, odważne formy florystyczne czy nietypowe torty weselne zastępują klasyczne róże i tradycyjne wypieki. Nie zabraknie również inspiracji vintage - w postaci dekoracji, atrakcji weselnych czy drobnych dodatków, które wprowadzają nutę nostalgii. Całość doskonale dopełnią czarno-białe oraz portretowe fotografie, ponadczasowe i pełne emocji. To pamiątka, która zachwyci zarówno gości, jak i parę młodą przez długie lata.

