Garnitur Katarzyny Cichopek to hit. W takim wiosną zrobisz furorę Ten zestaw wysmukla sylwetkę. Kluczowa jest marynarka

Alternatywa dla sukienki? Garnitur jest już określany jako "must-have w damskiej garderobie". Katarzyna Cichopek wybiera rozmaite zestawy, które sprawdzają się na różne okazje. Subtelne lub mocne kolory wybiera w zależności od okazji. W gronie jej ulubieńców znalazł się w ostatnim czasie konkretny model.

W programie halo tu polsat Cichopek zaprezentowała się w garniturze składającym się z krótkiej marynarki oraz spodni z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Uwagę zwracał subtelny, różowy kolor i zdobiące cały set prążki.

Cichopek zestawiła go z białą bluzką z dekoltem "V" i białymi, sportowymi butami. Jej look jest nie tylko stylowy, ale i wygodny. Sprawdzi się na rozmaite okazje. Aby stworzyć elegancką stylizację buty wystarczy zastąpić klasycznymi szpilkami lub sandałkami na obcasach. W ten sposób powstanie lekki i wiosenny look.

Prezenterka zwieńczyła wiosenną stylizację subtelną biżuterią. Cienia przesady nie było również w makijażu. Cichopek postawiła na delikatny make up podkreślający urodę. Warto zwrócić też uwagę na manicure - paznokcie w delikatnym i naturalnym kolorze to hit sezonu.

Ten zestaw wysmukla sylwetkę. Kluczowa jest marynarka

W ostatnich miesiącach do łask wracają dopasowane, podkreślające talię marynarki. Model wybrany przez Cichopek wysmukla figurę, podobnie jak pionowe linie. Z kolei spodnie z wysokim stanem i szerokie nogawki wydłużają nogi.

Zestaw, który ma na sobie prezenterka, nadaje sylwetce lekkości. Aby uzyskać taki efekt, marynarka nie powinna być zbyt ciasna, a delikatnie przylegająca. Idealnie dobrany model nie powinien opinać sylwetki. Garnitur w prążki to świetny wybór dla pań, które chciałyby podkreślić wszystkie atuty sylwetki. Pionowe linie dodają całej stylizacji klasy i elegancji.

Męski styl to zasługa... kobiet? O partnerskiej modzie i wielkich metamorfozach Polsat Polsat