Cichy luksus wciąż na topie. Melania Trump doskonale o tym wie

Jesień to czas, w którym w garderobie zyskują na znaczeniu warstwy, faktury i szlachetne tkaniny. W tym sezonie szczególną uwagę zwraca trend "cichego luksusu", stylu, który rezygnuje z krzykliwych logotypów na rzecz ponadczasowej jakości i subtelnej elegancji. Płaszcze w duchu "quiet luxury" stają się podstawą jesiennych stylizacji, ponieważ łączą funkcjonalność, minimalizm i klasę, której nie trzeba podkreślać marką.

Na pierwszy plan wysuwają się trencze - lekkie, ale dobrze skrojone, najlepiej w neutralnych barwach: beżu, camelowym brązie czy szarości. Wersje z wodoodpornej bawełny lub mieszanek tkanin świetnie sprawdzą się w kapryśną, deszczową aurę. Trencz w stylu cichego luksusu wyróżnia się prostą linią, stonowaną kolorystyką i brakiem zbędnych ozdobników.

Obok klasycznych trenczy warto sięgnąć po cieplejsze płaszcze z wełny lub kaszmiru. Modele oversize w odcieniach grafitu, czerni czy mlecznej bieli nadają sylwetce lekkości i są jednocześnie wyrazem wyrafinowania.

Szczególnie modne będą w tym sezonie długie, miękkie płaszcze wiązane w pasie, które podkreślają naturalną sylwetkę i wpisują się w trend "effortless chic".

Jennifer Lopez w idealnym trenczu na jesień Jose Perez/Bauer-Griffin Getty Images

Jeżeli chodzi o trencze na nieco cieplejsze, jesienne dni - spójrzmy, co coszą Melania Trump i Jennifer Lopez. Obydwie wybierają modele z wieloma zakładkami, prostotą linii i w kolorze, który nie rzuca się w oczy.

Są to tony bardzo jasnego beżu lub jasnej szarości, co doskonale wpisuje się w trend cichego luksusu. Jaskrawe barwy w tym przypadku odeszły w zapomnienie, podobnie jak przesadność zdobień. Minimalizm i prosta linia to synonim cichego luksusu.

Księżna Kate uwielbia długie płaszcze. One również nie wyjdą tej jesieni z mody Pool Getty Images

Drugim obliczem cichego luksusu są jesienne, ciepłe, płaszcze. One nigdy nie wyjdą z mody. Ich wierną fanką jest księżna Kate. Nie ważne, czy są dopasowane, czy oversizowe, zapinane na guziki, czy wiązane w pasie niczym ciepły szlafrok. Ważne, by były długie i dawały miłe ciepło, gdy zaczyna wiać jesienny wiatr.

Księżna Kate ma w swojej kolekcji te w stonowanych kolorach, beżach i szarościach, ale kocha też czerwień. To w tym odcieniu najczęściej pokazywała się publicznie, gdy zakładała długi płaszcz.

Marynarka zamiast kurtki? To doskonały pomysł

Marynarka zamiast kurtki? Księżna Kate uwielbia ten jesienny modowy wybór Karwai Tang Getty Images

Nie zawsze jednak chcemy zakładać długie płaszcze i wtedy w alternatywie wybieramy krótkie kurtki lub marynarki.

Ciepła, oversizowa marynarka z grubego tweedu doskonale skomponuje się z wełnianym swetrem. To także opcja, gdy chcemy wyglądać elegancko bez długie płaszcza.

Lopez uwielbia jesienny luz. Czuje się doskonale w obszernych stylizacjach MEGA Getty Images

Drugą modną opcją na jesień 2025 jest oversizowa kurtka w niezwykle luźnym stylu. Bomberki, wyglądające na nieco za duże, mieszczące pod spodem grube swetry, czy bluzy z kapturem, to propozycja do zbudowania luźnego, nieco buntowniczego look'u.

Jennifer Lopez uwielbia łączyć takie kurtki z kapeluszami, ciepłymi czapkami i szerokimi spodniami.

Świetnie jednak sprawdzą się też jako przeciwwaga do minimalistycznych stylizacji, połączone z cienkim golfem i skinny jeansami.

