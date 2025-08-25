Gdy Melania Trump zakłada ten płaszcz, patrzą tylko na nią. To hit jesieni
Zbliżająca się jesień to powód do przejrzenia swojej szafy z cieplejszymi okryciami. Co w tym roku będą nosić gwiazdy? Jakie kurtki i płaszcze warto mieć w zanadrzu? Okazuje się, że klucz do modowego sukcesu jest w tym roku niezwykle prosty.
Cichy luksus wciąż na topie. Melania Trump doskonale o tym wie
Jesień to czas, w którym w garderobie zyskują na znaczeniu warstwy, faktury i szlachetne tkaniny. W tym sezonie szczególną uwagę zwraca trend "cichego luksusu", stylu, który rezygnuje z krzykliwych logotypów na rzecz ponadczasowej jakości i subtelnej elegancji. Płaszcze w duchu "quiet luxury" stają się podstawą jesiennych stylizacji, ponieważ łączą funkcjonalność, minimalizm i klasę, której nie trzeba podkreślać marką.
Na pierwszy plan wysuwają się trencze - lekkie, ale dobrze skrojone, najlepiej w neutralnych barwach: beżu, camelowym brązie czy szarości. Wersje z wodoodpornej bawełny lub mieszanek tkanin świetnie sprawdzą się w kapryśną, deszczową aurę. Trencz w stylu cichego luksusu wyróżnia się prostą linią, stonowaną kolorystyką i brakiem zbędnych ozdobników.
Obok klasycznych trenczy warto sięgnąć po cieplejsze płaszcze z wełny lub kaszmiru. Modele oversize w odcieniach grafitu, czerni czy mlecznej bieli nadają sylwetce lekkości i są jednocześnie wyrazem wyrafinowania.
Szczególnie modne będą w tym sezonie długie, miękkie płaszcze wiązane w pasie, które podkreślają naturalną sylwetkę i wpisują się w trend "effortless chic".
Jeżeli chodzi o trencze na nieco cieplejsze, jesienne dni - spójrzmy, co coszą Melania Trump i Jennifer Lopez. Obydwie wybierają modele z wieloma zakładkami, prostotą linii i w kolorze, który nie rzuca się w oczy.
Są to tony bardzo jasnego beżu lub jasnej szarości, co doskonale wpisuje się w trend cichego luksusu. Jaskrawe barwy w tym przypadku odeszły w zapomnienie, podobnie jak przesadność zdobień. Minimalizm i prosta linia to synonim cichego luksusu.
Drugim obliczem cichego luksusu są jesienne, ciepłe, płaszcze. One nigdy nie wyjdą z mody. Ich wierną fanką jest księżna Kate. Nie ważne, czy są dopasowane, czy oversizowe, zapinane na guziki, czy wiązane w pasie niczym ciepły szlafrok. Ważne, by były długie i dawały miłe ciepło, gdy zaczyna wiać jesienny wiatr.
Księżna Kate ma w swojej kolekcji te w stonowanych kolorach, beżach i szarościach, ale kocha też czerwień. To w tym odcieniu najczęściej pokazywała się publicznie, gdy zakładała długi płaszcz.
Marynarka zamiast kurtki? To doskonały pomysł
Nie zawsze jednak chcemy zakładać długie płaszcze i wtedy w alternatywie wybieramy krótkie kurtki lub marynarki.
Ciepła, oversizowa marynarka z grubego tweedu doskonale skomponuje się z wełnianym swetrem. To także opcja, gdy chcemy wyglądać elegancko bez długie płaszcza.
Drugą modną opcją na jesień 2025 jest oversizowa kurtka w niezwykle luźnym stylu. Bomberki, wyglądające na nieco za duże, mieszczące pod spodem grube swetry, czy bluzy z kapturem, to propozycja do zbudowania luźnego, nieco buntowniczego look'u.
Jennifer Lopez uwielbia łączyć takie kurtki z kapeluszami, ciepłymi czapkami i szerokimi spodniami.
Świetnie jednak sprawdzą się też jako przeciwwaga do minimalistycznych stylizacji, połączone z cienkim golfem i skinny jeansami.