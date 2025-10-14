Spis treści: Idealne do jesiennych stylizacji. Hit z wybiegów polubiła już Taylor Swift Brązowe kozaki. Idealne do jesiennych stylizacji Alternatywa dla skórzanych kozaków

Taylor Swift je uwielbia. Kozaki to nieodłączny element rozmaitych stylizacji amerykańskiej piosenkarki. Wybiera je zarówno do codziennych zestawów, jak i na ważne wyjścia. Były też ważnym punktem outfitów, które prezentowała podczas trasy The Eras Tour. Podczas koncertów artystka wybierała zazwyczaj połyskujące czy mieniące się brokatem.

Idealne do jesiennych stylizacji. Hit z wybiegów polubiła już Taylor Swift

Ostatnio gwiazda została przyłapana przez fotoreporterów w Nowym Jorku. Zaprezentowała się w prostej stylizacji, na którą składała się czarna, dopasowana bluzka i spódnica mini w kratę. To nie pierwszy raz, gdy widzimy ją w podobnym zestawie.

Tym razem główną rolę odgrywały w nim supermodne tej jesieni kozaki. Swift postawiła na hit z wybiegów, czyli skórzany model w kolorze brązowym.

Taylor Swift w modnych kozakach TYJA, ALEQ East News

Brązowe kozaki. Idealne do jesiennych stylizacji

Brąz w tym sezonie zyskał miano "nowej czerni". Nadaje elegancji i jest idealną bazą do jesiennych stylizacji. Dotyczy to również kozaków.

Buty w tym kolorze pasują niemal do każdego outfitu - w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Wśród najgorętszych trendów znajduje się zarówno modny czekoladowy brąz, espresso, jak i kolor karmelowy. Idealnie zastąpią w tej roli botki, sneakersy czy loafersy.

Brązowe kozaki z wysoką cholewką i delikatnie zaokrąglonym noskiem i obcasem w kształcie słupka będą się świetnie prezentować w połączeniu z długą spódnicą lub sukienką. Będą się też dobrze komponować z jeansami typu skinny.

Brązowe kozaki będą się idealnie komponować z sukienką mini we wzory X East News

Wśród najmodniejszych kozaków znalazł się również model z płaską podeszwą i ostrym noskiem. Uwagę zwraca w nim jednak wełniane futro zdobiące cholewkę. Fantazyjny fason będzie idealnie współgrał z płaszczem o prostym kroju i legginsami. Taki model proponuje nowojorska marka Altuzarra.

Alternatywa dla skórzanych kozaków

Jeśli nie przepadasz za skórzanymi ubraniami czy butami, alternatywą są brązowe kozaki z zamszu. Sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne wyjścia. Możesz je łączyć z krótkim swetrem w burgundowym kolorze i spódnicą midi. Wypróbuj stylizację utrzymaną w rytmie boho, w której zamszowe kozaki zestawisz np. ze spódnicą zdobioną falbanami.

Zamszowe kozaki będą też świetnie wyglądać w duecie z sukienką czy jeansami i idealnie uzupełnią look z płaszczem i swetrem.

