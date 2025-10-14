Idealne do jesiennych stylizacji. Hit z wybiegów polubiła już Taylor Swift
Nie tylko botki i loafersy. Jesienią do gry wracają kozaki. Tym razem prym wiodą skórzane w brązowym kolorze. Hit z wybiegów polubiła już Taylor Swift.
Spis treści:
Taylor Swift je uwielbia. Kozaki to nieodłączny element rozmaitych stylizacji amerykańskiej piosenkarki. Wybiera je zarówno do codziennych zestawów, jak i na ważne wyjścia. Były też ważnym punktem outfitów, które prezentowała podczas trasy The Eras Tour. Podczas koncertów artystka wybierała zazwyczaj połyskujące czy mieniące się brokatem.
Ostatnio gwiazda została przyłapana przez fotoreporterów w Nowym Jorku. Zaprezentowała się w prostej stylizacji, na którą składała się czarna, dopasowana bluzka i spódnica mini w kratę. To nie pierwszy raz, gdy widzimy ją w podobnym zestawie.
Tym razem główną rolę odgrywały w nim supermodne tej jesieni kozaki. Swift postawiła na hit z wybiegów, czyli skórzany model w kolorze brązowym.
Brązowe kozaki. Idealne do jesiennych stylizacji
Brąz w tym sezonie zyskał miano "nowej czerni". Nadaje elegancji i jest idealną bazą do jesiennych stylizacji. Dotyczy to również kozaków.
Buty w tym kolorze pasują niemal do każdego outfitu - w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Wśród najgorętszych trendów znajduje się zarówno modny czekoladowy brąz, espresso, jak i kolor karmelowy. Idealnie zastąpią w tej roli botki, sneakersy czy loafersy.
Brązowe kozaki z wysoką cholewką i delikatnie zaokrąglonym noskiem i obcasem w kształcie słupka będą się świetnie prezentować w połączeniu z długą spódnicą lub sukienką. Będą się też dobrze komponować z jeansami typu skinny.
Wśród najmodniejszych kozaków znalazł się również model z płaską podeszwą i ostrym noskiem. Uwagę zwraca w nim jednak wełniane futro zdobiące cholewkę. Fantazyjny fason będzie idealnie współgrał z płaszczem o prostym kroju i legginsami. Taki model proponuje nowojorska marka Altuzarra.
Alternatywa dla skórzanych kozaków
Jeśli nie przepadasz za skórzanymi ubraniami czy butami, alternatywą są brązowe kozaki z zamszu. Sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne wyjścia. Możesz je łączyć z krótkim swetrem w burgundowym kolorze i spódnicą midi. Wypróbuj stylizację utrzymaną w rytmie boho, w której zamszowe kozaki zestawisz np. ze spódnicą zdobioną falbanami.
Zamszowe kozaki będą też świetnie wyglądać w duecie z sukienką czy jeansami i idealnie uzupełnią look z płaszczem i swetrem.