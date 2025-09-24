Te fasony nie służą dojrzałym kobietom. Sprawdź, czy masz je w szafie

Kiedy jesteśmy młodsze, często marzymy o tym, by wyglądać poważniej. Z czasem jednak role się odwracają. W dojrzałym wieku zależy nam na tym, by nie dodawać sobie lat. Nie chodzi oczywiście o to, by kobiety 60+ ubierały się jak nastolatki. Styl może być elegancki, wygodny i jednocześnie pełen świeżości. Warto jednak świadomie unikać fasonów i "babcinych" elementów garderoby, które zamiast podkreślać naszą klasę i energię, sprawiają, że wyglądamy starzej, niż się czujemy.

Przede wszystkim powinnyśmy unikać bardzo obszernych oraz bezkształtnych ubrań. Często sięgając po workowe tuniki, szerokie swetry, czy też spódnice bez talii, próbujemy ukryć niedoskonałości, czy też wystające "boczki". Niestety taka taktyka sprawia, że niepotrzebnie postarzamy swój wygląd, a sylwetka wygląda ciężko.

Za duże swetry mogą sprawiać, że wyglądamy o wiele dojrzalej Canva Pro INTERIA.PL

Niekiedy również klasyka może działać na naszą niekorzyść. Warto wyzbyć się sztywnych żakietów, poduszek na ramionach czy też prostych spódnic do kolan, które skracają sylwetkę. Są to ubrania, które kojarzą się ze starszym stylem, przez co wyglądamy nawet na 10 lat więcej.

Spódnice midi mogą zniekształcać sylwetkę i skracać nogi Canva Pro INTERIA.PL

Kolory i materiały, których warto unikać po 60.

Warto przyjrzeć się także kolorom, które dominują w naszej garderobie. Te najbardziej bezpieczne i neutralne - jak beż, szarość czy brąz - nie zawsze są naszymi sprzymierzeńcami. Często przygaszają urodę i odbierają twarzy blasku. Dlatego tak ważne jest, aby barwy dobierać pod kątem własnego typu urody. Coś, co jednej osobie doda lekkości, u innej może sprawić, że skóra będzie wyglądać na zmęczoną czy bladą. Przykładem są pastele i wyblakłe odcienie, które potrafią sprawić, że cera staje się jeszcze jaśniejsza. Warto też zwrócić uwagę na wzory. Drobna kratka czy malutkie kwiatuszki bywają urocze, ale często przywodzą na myśl styl naszych mam czy babć, przez co niepotrzebnie dodają lat. Świadomy wybór kolorów i wzorów sprawia, że garderoba staje się naszym sojusznikiem w podkreślaniu młodzieńczego blasku.

Postaw na lekkie i zwiewne materiały, które dodadzą zmęczonej skórze blasku Canva Pro INTERIA.PL

Tak jak w przypadku kolorów, również materiały odgrywają ogromną rolę w tym, jak jesteśmy odbierane. Wełna czy tweed w klasycznym wydaniu potrafią wyglądać niezwykle elegancko, zwłaszcza w formie żakietów czy garniturów, ale niestety często dodają nam powagi i sprawiają, że stylizacja nabiera nieco sztywnego charakteru. Podobnie jest z grubymi i ciężkimi tkaninami. Zamiast podkreślać lekkość sylwetki, optycznie ją obciążają, przez co wyglądamy masywniej.

"Babcine" materiały nie sprawdzą się wśród kobiet po sześćdziesiątce Canva Pro INTERIA.PL

Moda kontra wiek: Jak nie dodać sobie lat wybierając dodatki?

Nie bez znaczenia są również dodatki. Torebki, takie jak kufry, czy kopertówki, choć uniwersalne i praktyczne, potrafią dodać stylizacji powagi. Podobnie dzieje się z tradycyjnymi perełkami czy dużymi broszkami. To piękna i gustowna biżuteria, która sprawdzi się podczas szykownych uroczystości i ważnych kolacji. Jednakże w nadmiarze, takie dodatki mogą przytłaczać i wizualnie postarzać. Podobne skutki może mieć łączenie czarnych rajstop z równie ciemnymi czółenkami na słupku. Mimo że wydaje się być to bezpiecznym połączeniem, to jest to styl przywodzący na myśl surowy i biurowy wygląd. To, co mamy w szafie może mieć ogromną moc, a gdy decydujemy się na mocne akcesoria, warto dobrać do tego stonowany materiał oraz fason. Szczególnie tą zasadą powinny kierować się kobiety w dojrzałym wieku, aby mogły cieszyć się promiennym oraz lekkim wyglądem.

Dodatki, które postarzają. Lepiej z nich zrezygnuj Canva Pro INTERIA.PL

