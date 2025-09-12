Jennifer Lopez bawi się stylem. Nie chowa boho do szafy

Jennifer Lopez raz zaskakuje w niemal "chłopięcych" stylizacjach, wybierając luźne dżinsy i workowate bluzy z kapturem, a chwilę później błyszczy na czerwonym dywanie w kreacji, która podkreśla jej fenomenalną sylwetkę.

Jest jak kameleon w świecie mody i nie boi się zmian stylu. Tym razem także łamała zasady, zaskakując połączeniem elementów w jednej stylizacji.

Jesień tuż za rogiem, więc mamy w zanadrzu tradycyjne elementy garderoby, takie jak kurtki, swetry, szaliki i zakryte buty, ale Jennifer Lopez przełamuje te jesienne trendy czymś jeszcze. Gwiazda urozmaiciła sezonową garderobę, dodając jej charakteru boho.

Podczas wydarzenia promującego jej nowy dramat muzyczny "Kiss of the Spider Woman", który miał premierę na festiwalu filmowym Sundance w styczniu tego roku, Lopez pojawiła się w garniturze w kolorze orzechowym od Harithand, co było mocnym jesiennym akcentem i w koszuli boho. To właśnie ona skupiła uwagę na jej stylizacji.

Zwiewna koszula w połączeniu z ciężkim materiałem. Wzór na balans

Strój piosenkarki to przepis na połączenie ciężkiego materiału z lżejszym. Lopez miała na sobie marynarkę o falistym kroju klepsydry z wyciętą talią, spinaną złotym guzikiem. Marynarkę zestawiła z brązowymi spodniami ze zwężanymi do wewnątrz nogawkami.

Grubszy materiał kompletu kontrastował z hitową koszulą Lopez. To ona była głównym punktem stylizacji.

Romantyczna koszula boho w połączeniu z jesiennym garniturem? Jennifer Lopez jest fanką tej stylizacji EVGA, GICA East News

Koszula z mnóstwem falbanek zdobiących głęboki dekolt i rozchodzących się na klapy marynarki, wyglądała ciekawie, wystając spod marynarki.

Te same falbaniaste detale były obecne wzdłuż luźnych, dzwonowatych rękawów, które zakrywały dłonie Lopez za każdym razem, gdy opuszczała ręce. Bluzka miała na sobie pasujący szal, który JLo zawiesiła z przodu, pozostawiając dwa luźne pasma opadające na jej spodnie.

Stylizację dopełniły cieliste szpilki na platformie i jedna z jej ulubionych torebek Birkinów Hermès.

To wszystko stworzyło stylizację z boho klimatem, który nie musi czekać w szafie do następnego lata.

